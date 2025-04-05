Amazon Prime Gaming Nisan 2025 oyunları belli oldu. Amazon Prime Gaming Nisan 2025 itibarıyla oyunseverlere tam 23 adet ücretsiz oyun sunuyor. Amazon Prime Gaming Nisan 2025 ücretsiz oyunlar listesi bomba gibi bir içerikle güncellenmiş durumda.

İçindekiler Amazon Prime Gaming Nisan 2025 ücretsiz oyunlar listesi

Amazon Prime Gaming Nisan 2025 ücretsiz oyunlar listesi

Amazon Prime Gaming hizmeti kapsamında bu ay Mafia 3: Definitive Edition ve Minecraft Legends gibi popüler yapımların yanı sıra, Wild Country ve Troublemaker gibi daha az bilinen ama ilgi çekici oyunlar da erişime açıldı.

İşte Amazon Prime Gaming Nisan 2025 ücretsiz oyunlar:

3 Nisan

Paleo Pines (Amazon Games App)

Clouds & Sheep 2 (Amazon Games App)

Gravity Circuit (Amazon Games App)

Mafia 3: Definitive Edition (GOG Code)

Minecraft Legends (Xbox ve PC via Microsoft Store Code)

10 Nisan

DreadOut 2 (Amazon Games App)

Endless Space – Definitive Edition (Amazon Games App)

Projection: First Light (Amazon Games App)

Faraway: Director’s Cut (Amazon Games App)

God’s Trigger (GOG Code)

New York Mysteries: Power of Art Collector’s Edition (Legacy Games Code)

17 Nisan

Genesis Noir (Amazon Games App)

Berserk Boy (GOG Code)

The Last Spell (GOG Code)

Blood Omen: Legacy of Kain (GOG Code)

Wild Country (GOG Code)

Fashion Police Squad (Epic Games Store)

Gloomhaven (Epic Games Store)

The Last Show of Mr. Chardish (Epic Games Store)

24 Nisan

Kraken Academy!! (Amazon Games App)

Troublemaker (Epic Games Store)

Priest Simulator: Vampire Show (Epic Games Store)

Thief Gold (GOG Code)

Amazon Prime Gaming üyeliği fiyatı ne kadar? Amazon Prime Gaming üyeliği ilk ay ücretsiz olarak sunuluyor, ardından ise sadece 39 TL gibi uygun bir fiyatla devam ediyor. Amazon Prime Gaming ücretsiz oyun kampanyaları ile birlikte bu ücret fazlasıyla karşılığını veriyor.

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Peki siz Amazon Prime Gaming Nisan 2025 oyunlar listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu ayki Amazon Prime Gaming Nisan 2025 ücretsiz oyunlar yeterince iddialı mı? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!