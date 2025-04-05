Sosyal medyada yayılan Simpsonlar Trump kehaneti görselleri olay oldu. İnternette hızla dolaşan bu görselde, Donald Trump‘a benzeyen bir karakterin tabut içinde gösterilmesi dikkat çekti. Peki, Simpsonlar kehaneti ne anlatıyor? Trump ölecek mi?

Simpsonlar Trump ölüm kehaneti olay oldu!

Sosyal medyada olay olan görseldeki yazıya göre Trump ölüm tarihi olarak “1946-2024” ifadesi yer alıyor. 2024 yılında Trump’a karşı gerçekleşen suikast girişiminden sonra bu sahne, Simpsonlar Trump kehaneti başlığı altında geniş kitlelerce tartışılıyor.

Video içeriğinde görülen tabut sahnesi, birçok kullanıcıyı endişelendirdi ve “Donald Trump ölecek mi?” sorusunu sosyal medyada trend haline getirdi. Dizinin yapımcılarından Matt Selman, bu görüntülerin dizinin hiçbir bölümünde yer almadığını net bir şekilde belirtti.

Yapımcı, sahnelerin tamamen manipüle edildiğini ve sahte olduğunu vurguladı. Buna rağmen, geçmişteki öngörüleriyle gündeme gelen Simpsonlar dizisinin kehanetleri tekrar masaya yatırıldı.

2000 yılında yayınlanan bir bölümde Simpsonlar Trump‘ın ABD Başkanı olacağını tahmin etmişti. Bu öngörü, yıllar sonra gerçeğe dönüşünce dizinin itibarı “kehanet dizisi” olarak pekişmişti.

1995’te akıllı saatlerin kullanımı, 2012’de Higgs Bozonu keşfi gibi gelişmelerin önceden gösterilmesi, Simpsonlar kehaneti konusunu daha da güçlendirmişti.

Büyük ilgi gören bu tartışmalar, “Simpsonlar Trump kehaneti gerçek mi?” ve “Trump ölüm tarihi belli oldu mu?” sorularını beraberinde getiriyor. Her ne kadar yapımcılar bu iddiaları kesin bir dille reddetse de, Simpsonlar’ın geleceği öngördüğü yönündeki inanç halen güçlü.

Donald Trump ölecek mi sorusuna yanıt vermek elbette mümkün değil. Simpsonlar kehaneti olarak lanse edilen sahnelerin gerçek dışı olduğu netleştirilmiş olsa da, tartışmaların kolay kolay dinmeyeceği kesin.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Simpsonlar kehanetlerine inanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!