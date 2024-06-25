Ülkelerin internet hızı internet hız testi şirketi Speedtest by Ookla tarafından açıklandı. Türkiye internet hızı konusunda yine sınıfta kaldı. Hem sabit hem de mobil internet hız sonuçları açıklandı. Peki oldukça iyi bir altyapıya sahip olduğu sürekli dile getirilen ülkemiz, diğer ülkelerin internet hızına kıyasla nasıl bir performans sergiledi?

Ülkelerin İnternet Hızı Açıklandı: Türkiye Yine Listenin Sonlarına Oynuyor

Bağlantı veri hızı ve gecikme süresi gibi internet erişim performansını ölçen Speedtest by Ookla, en hızlı sabit ve mobil internet kullanan ülkeleri açıkladı. Yayınlanan rapor, dünya internet hızı ortalamasını ve ülkelerin internet hızını ortaya koyuyor. Türkiye’nin performansı ise beklentilerin oldukça altında kaldı.

Speedtest’in Mayıs 2024 verilerine göre, Türkiye mobil internet hızında 147 ülke arasında 68. sırada yer alıyor. Türkiye’nin ortalama mobil internet indirme hızı 40,77 Mbps, yükleme hızı ise 14,38 Mbps olarak kaydedildi.

Sabit internet hızında ise Türkiye, 181 ülke arasında 111. sırada bulunuyor. Sabit internet hızının ortalaması 44,21 Mbps, yükleme hızı ise 13,54 Mbps olarak belirlendi. Yani ülkelerin internet hızı 2024 listesinde Türkiye kendine yakışmayan bir performans sergiledi diyebiliriz. Öyle ki, Türkiye bazı listelerde Bangladeş ve Kongo gibi adını bile pek duymadığımız ülkelerin gerisinde.

Bu rakamlar, Türkiye’nin küresel internet hız ortalamasının oldukça gerisinde kaldığını gösteriyor. Dünya genelinde mobil internet indirme hızı ortalama 52,48 Mbps iken yükleme hızı 11,07 Mbps olarak ölçüldü. Sabit internet tarafında ise küresel ortalama indirme hızı 93,67 Mbps, yükleme hızı ise 46,50 Mbps seviyesinde bulunuyor.

Türkiye, hem mobil hem de sabit internet hızında küresel ortalamanın gerisinde kalarak dijital dönüşümde önemli eksiklikler yaşadığını gösteriyor. Bu durum, internet erişiminin hız ve kalitesinin artırılması gerektiğine işaret ediyor.

En Hızlı Mobil İnternet Kullanan Ülkeler Ülke İndirme Hızı (Mbps) Katar 329,37 Birleşik Arap Emirlikleri 309,77 Kuveyt 233,78 Danimarka 147,33 Norveç 142,23 Güney Kore 139,98 İzlanda 139,01 Çin 133,57 Hollanda 120,25 Makau 118,91

En Hızlı Sabit İnternet Kullanan Ülkeler Ülke İndirme Hızı (Mbps) Singapur 289,98 Hong Kong 282,48 Şili 274,46 Birleşik Arap Emirlikleri 272,90 İzlanda 255,69 ABD 248,27 Fransa 237,06 Tayland 235,86 Çin 233,38 Danimarka 224,31

Küresel internet hız ortalamalarıyla kıyaslandığında, Türkiye’nin geride kalması dikkat çekiyor. Dijital dünyada rekabetin arttığı günümüzde, Türkiye’nin internet altyapısını güçlendirerek hız ve kaliteyi artırması büyük önem taşıyor. İnternet hızlarının düşük olması, dijital dönüşüm ve inovasyon süreçlerinde yavaşlamalara neden olabilir. Bu nedenle, altyapı yatırımları ve teknolojik gelişmelerle Türkiye’nin internet hızını artırması, hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için büyük faydalar sağlayacaktır.

Umuyoruz ki sonraki yıllarda ülkelerin internet hızı sıralamasında Türkiye’yi daha üst sıralarda görürüz. Burada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ciddi çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Bu çalışmaların meyvesini bir sonraki ülkelerin internet hızları listesinde görmeyi umut ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye’de internet hızı neden bu kadar düşük? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!