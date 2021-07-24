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Dijital Para

Amazon kripto para ve blok zincir yöneticisi arıyor!

Dünyanın en büyük teknoloji ve e-ticaret devlerinden olan Amazon, iş süreçlerini yeni sistem ve teknolojilere entegre etmeye devam ediyor. Amazon, yayınladığı en son iş ilanında Dijital Para Birimi ve Blockchain için bir ürün lideri yöneticisi arayışında olduğunu duyurdu.

Amazon kripto para

 

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Dünyanın en büyük teknoloji ve e-ticaret devlerinden olan Amazon, kripto para alanındaki dönüşüme bu senenin başında Meksika’da başlamış ve Prime müşterilerini sisteme bağlı tutabilmek için yeni ödeme ürünü projesi ile ilgili iş ilanları yayımlamıştı. Dev şirket şimdi de Seattle’daki şirket için Dijital Para Birimi ve Blockchain için bir ürün lideri yöneticisi arayışında.

Bu profilin iş rolü, “ödemeler ve finansal sistem içinde müşteriler adına yenilik yapmak” olacak. Ayrıca, işe alınan kişi “Amazon’un Dijital Para Birimi ve Blok Zinciri stratejisi ve ürün yol haritasının” küratörlüğünün sorumluluğunu da üstlenecek.

Amazon tarafından yayımlanan iş ilanında şu ifadeler yer alıyor:

Ödeme Kabul ve Deneyim ekibi, Amazon’un Dijital Para Birimi ve Blok Zinciri stratejisini ve ürün yol haritasını geliştirmek için deneyimli bir ürün lideri arıyor. Geliştirilmesi gereken yetenekler için durumu geliştirmek, genel vizyon ve ürün stratejisini yönlendirmek ve yeni yetenekler için liderlik satın alma ve yatırım kazanmak için Blockchain, Dağıtılmış Defter, Merkez Bankası Dijital Para Birimleri ve Kripto Para Birimi alanındaki uzmanlığınızdan yararlanacaksınız. Müşteri deneyimi, teknik strateji ve yeteneklerin yanı sıra lansman stratejisini içeren yol haritasını geliştirmek için AWS dahil olmak üzere Amazon genelinde ekiplerle yakın bir şekilde çalışacaksınız.

Amazon, blok zincir alanında meydana gelen gelişmeler üzerinde zaten çalışıyor. Bulut bilişim işletmesi Amazon Web Services (AWS) adı verilen özel bir hizmete sahip.

Küresel teknoloji şirketlerinin dijital para dünyasına girmesi artık şaşırtıcı değil. Elektrikli otomobil devi Tesla, bilançosunda zaten büyük miktarda Bitcoin bulunduruyor. Musk, bu hafta başlarında B-word konferansında Bitcoin ödemelerini entegre etme seçeneğini yeniden düşündüklerini söylemişti. Diğer taraftan Apple da dijital para birimleri konusunda deneyimli iş geliştiricileri de işe alıyor. Perakende ve kurumsal oyuncular arasında dijital varlıklara yönelik artan talep, teknoloji devlerini bu yönde çalışmaya yönlendiriyor.

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Bitcoin

Dogecoin internetin para birimi olacak mı? Elon Musk’tan bir destek daha!

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Dogecoin

Elon Musk Dogecoin isimli kripto para biriminin internetin parası olması için elinden geleni yapıyor. Sadece 20 kişi, var olan tüm memden esinlenen kripto para biriminin yarısından fazlasına sahip. İşte son gelişmeler…

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Elon Musk balinalara çağrı yaptı

Elon Musk, Dogecoin kripto para birimini “internetin para birimi” haline getirmek istiyor. Bunun için büyük Dogecoin sahiplerinin Dogecoin‘lerini satın alacağını söyledi.

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Geçtiğimiz ay Amazon‘un kurucusu Jeff Bezos‘u geride bırakarak dünyanın en zengin insanı olan SpaceX ve Tesla CEO’su Musk, büyük miktarda Dogecoin stoklayan kripto balinalarını hedef alan birkaç tweet attı.

Daha önce “halkın kripto parasının” Mars‘ta resmi para birimi olabileceğini öne süren Musk’a göre, bu büyük sahipler Dogecoin‘in ana para birimi haline gelmesinin önünde duran tek şey.

“Büyük Dogecoin sahipleri coinlerinin çoğunu satarsa, tam desteğimi alacak. Tek gerçek mesele çok fazla konsantrasyon, ”

“Hesaplarını iptal ederlerse tam anlamıyla gerçek $ ödeyeceğim.”

Dijital cüzdanların analizi, sadece bir kişinin dolaşımdaki 128 milyar Dogecoin (DOGE) tokeninin dörtte birinden fazlasına sahip olduğunu ortaya koyuyor. 36 milyardan biraz fazla Dogecoin bakiyesi bugünün fiyatlarında yaklaşık 2 milyar doların üzerinde.

Dogecoin

Elon Musk‘ın tweet’lerine yanıt veren bir Dogecoin savunucusu şöyle yazdı: “Balinalar burada Elon’un ültimatomunu düşünmek zorunda kalacak. Uyarlarsa, Dogecoin internetin para birimi olur. Paralarını birden fazla cüzdana dağıtarak ‘hile yaparlarsa’ o zaman Elon’un desteğini kaybederler. Balinalar için kolay karar. Doğru şeyi yapmak.”

Musk, bu tweet’e “Evet … şimdilik düşük, uzun vadede yükselir” yazarak yanıt verdi.

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Dogecoin nasıl bu seviyeye geldi?

Dogecoin‘in son fiyat artışı, yılın başında 0,01 doların altındayken geçen hafta 0,08 doların üzerinde bir seviyeye yükseldi. Geçen haftadan bu yana 0,06 dolara düştü. Buna rağmen 8 milyar dolara yakın bir piyasa değeri ile dünyanın en değerli 13. kripto para birimi olmaya devam ediyor.

Fiyatı kısmen, Tesla‘nın bir kripto para birimine 1,5 milyar dolarlık yatırım yapmış olmasıyla ve Elon Musk tarafından paylaşılan tweetler sayesinde yükseldi.

Musk, Clubhouse uygulamasındaki son soru-cevap oturumunda “En eğlenceli sonuç genellikle en olası olanıdır” dedi. “Muhtemelen en eğlenceli ve en ironik sonuç, Dogecoin’in gelecekte Dünya’nın para birimi haline gelmesi olacaktır.”

Kripto paralar ile ödeme almayı kabul eden online mağazalar artıyor. Dogecoin‘in bu mağazalarda ödeme yöntemi olması için ise daha fazla yol alması gerekiyor.

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Bitcoin

Telegram 18.5 milyon dolar ceza ödeyecek!

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Telegram son yatırımlarından biri olan sanal para birimi “Gram” için ABD’de 18.5 milyon dolar ceza ödeyecek ve yatırımcılarına 1.2 milyar dolar fon iadesi yapacak.

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Telegram 18.5 milyon dolar ceza ödeyecek!

Telegram’ın ABD’de gerçekleştirdiği “Gram” kripto para birimini başlatma teklifi başarısız oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) bugün Telegram tarafından gerçekleştirilen ihlallerin giderilmesi için yatırımcılarına 1.2 milyar dolar fon iade etmesine ve 18.5 milyon dolarlık ceza ödemesine karar verildi. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Telegram yeni sanal para birimi Gram’ın Bitcoin’e benzer merkezi olmayan bir yapıya sahip olacağı söylemişti. Aynı zamanda şirket Gram para biriminin 31 Ekim 2019’a kadar hazır olacağına söz vermişti.  Şirket Ekim ayına kadar Gram para birimlerinin teslim edilmemesi durumunda girişimcilere yatırımlarını geri ödeyeceğini söylemişti. Ancak Ekim ayının ortasına gelindiğinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) müdahale ederek şirkete karşı geçici bir sınırlama emri almıştı. Kararın gerekçesi olarak Gram sanal para biriminin bir menkul kıymet olarak görüldüğü ve 1933 tarihli düzenlenen kanunları ihlal ettiği gösterildi. Daha sonra Mart ayında ABD’nin New York Güney Bölge Mahkemesi, Gram dağıtılmasını engelleyen bir ön tedbir kararı aldı. Tüm bu olanların ardından son olarak SEC nihai kararını verdi.

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Telegram

SEC icra bölümü siber birim şefi Kristina Littman açıklamasında şunları söyledi: “Yeni ve yenilikçi işletmeler sermaye piyasasına katılabilirler ancak federal menkul kıymetler yasalarının kayıt şartlarını ihlal edemezler. Bu şartlar altında Telegram’ın yatırımcılara fon iade etmesi ve karar verilen cezayı ödemesi gerekmekte.” dedi. Telegram tüm bu alınan kararlara itirazda bulunmadan cezayı kabul etti. Şirketin gelecekte Gram girişimini yeniden hayata geçirme planları olup olmadığı henüz bilinmiyor. Benzer bir süreci Facebook’un dijital para birimi “Libra” için de görmüştük. Yetkililer tarafından yoğun bir inceleme yürütülmüş ve bu lansmanda sürekli olarak gecikmelere neden olmuştu.

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Dijital Para

Facebook: Libra’da değişikliğe evet iptale hayır

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Libra Facebook

Facebook, para piyasası düzenleyicilerinin eleştirilerinden sonra kendi dijital para birimi Libra için planlarını yeniden gözden geçirme kararı aldı. Bloomberg ve BBC’ye göre, Facebook dolar ve euro başta olmak üzere yerleşik para birimlerini de kurmayı düşündüğü sisteme entegre etmeyi planlıyor.

Facebook : Libra projesine bağlıyız

Libra kripto para birimini oluşturmak için kurulan merkezi İsviçre olan, bağımsız ve kar amacı gütmeyen Libra Ortak Girişim Grubu çalışmalarına devam edecek. Facebook bazı değişiklikler olduğunu doğrularken, Libra’dan vazgeçilmediğini yeni planlarda Libra’nın yine yer alacağını açıkladı. Libra’dan vazgeçilebileceği ve Libra’sız şekilde yerleşik para birimlerini içeren dijital cüzdan olacağına dair daha önceki haberlerin aksine, Facebook projeye tamamen bağlı kalacağını açıkladı.

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Libra Facebook

Tahminlere göre, sosyal ağın dijital cüzdanının başlangıçta planlandığının aksine birkaç ay gecikme ile  –2020 sonbaharı– piyasaya sürülmesi bekleniyor. Facebook geçen yıl haziran ayında, ödemeleri daha kolay hale getirmek için Libra dijital para birimini 2020 yılının ilk yarısında piyasaya süreceğini açıklamıştı.

Libra Ortak Girişim Grubu üyeleri arasında Lyft, Spotify gibi firmalar var. Ancak Visa gibi bazı yüksek profilli bazı üyeler, hayata geçirilecek ilgili fikrin yetkililer tarafından eleştirilmesinden sonra projeden ayrılmıştı.

Aşadığa Libra projesinde güncel olarak çalışmaya devam eden firmaları görebilirsiniz.

Libra Facebook

Libra Ortak Girişim Grubu Politika ve İletişim Başkanı Dante Disparte şunları söyledi. “Libra Ortak Girişim Grubu yasalara uyumlu bir küresel ödeme ağı oluşturma hedefini değiştirmedi. Bu ağ gelecekteki potansiyel yenilikleri teşvik etmek için bu hedefi destekleyen temel tasarım ilkelerini aynen koruyor”, dedi.

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Dünyanın en büyük ekonomileri Libra gibi kripto para birimlerinin küresel finansal sistem için bir risk oluşturduğu konusunda söylemlerde bulunmuşlardı. Fransa, kripto paraların hükümetlerin “parasal egemenliğini” tehdit ettiğini söyledi, ayrıca para aklama ve art niyetli faaliyetlerde kullanılabileceği konusunda endişelerini bildirdi.

Dünya’nın adil olduğu iddia dahi edilemeyecek mali sisteminde radikal etkiler ve değişiklikler yapma potansiyeli olduğu açık olan kripto para sistemi bu anlamda bir ‘umut’ olmayı sürdürüyor. Fakat (olumlu) değişimin insanları manipüle ettiği geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan başka bir odaktan – Facebook –  beklenmesi de en hafif tabiriyle saflık olur.

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