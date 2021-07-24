Amazon kripto para ve blok zincir yöneticisi arıyor!

Dünyanın en büyük teknoloji ve e-ticaret devlerinden olan Amazon, iş süreçlerini yeni sistem ve teknolojilere entegre etmeye devam ediyor. Amazon, yayınladığı en son iş ilanında Dijital Para Birimi ve Blockchain için bir ürün lideri yöneticisi arayışında olduğunu duyurdu.

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Dünyanın en büyük teknoloji ve e-ticaret devlerinden olan Amazon, kripto para alanındaki dönüşüme bu senenin başında Meksika’da başlamış ve Prime müşterilerini sisteme bağlı tutabilmek için yeni ödeme ürünü projesi ile ilgili iş ilanları yayımlamıştı. Dev şirket şimdi de Seattle’daki şirket için Dijital Para Birimi ve Blockchain için bir ürün lideri yöneticisi arayışında.

Bu profilin iş rolü, “ödemeler ve finansal sistem içinde müşteriler adına yenilik yapmak” olacak. Ayrıca, işe alınan kişi “Amazon’un Dijital Para Birimi ve Blok Zinciri stratejisi ve ürün yol haritasının” küratörlüğünün sorumluluğunu da üstlenecek.

Amazon tarafından yayımlanan iş ilanında şu ifadeler yer alıyor:

Ödeme Kabul ve Deneyim ekibi, Amazon’un Dijital Para Birimi ve Blok Zinciri stratejisini ve ürün yol haritasını geliştirmek için deneyimli bir ürün lideri arıyor. Geliştirilmesi gereken yetenekler için durumu geliştirmek, genel vizyon ve ürün stratejisini yönlendirmek ve yeni yetenekler için liderlik satın alma ve yatırım kazanmak için Blockchain, Dağıtılmış Defter, Merkez Bankası Dijital Para Birimleri ve Kripto Para Birimi alanındaki uzmanlığınızdan yararlanacaksınız. Müşteri deneyimi, teknik strateji ve yeteneklerin yanı sıra lansman stratejisini içeren yol haritasını geliştirmek için AWS dahil olmak üzere Amazon genelinde ekiplerle yakın bir şekilde çalışacaksınız.

Amazon, blok zincir alanında meydana gelen gelişmeler üzerinde zaten çalışıyor. Bulut bilişim işletmesi Amazon Web Services (AWS) adı verilen özel bir hizmete sahip.

Küresel teknoloji şirketlerinin dijital para dünyasına girmesi artık şaşırtıcı değil. Elektrikli otomobil devi Tesla, bilançosunda zaten büyük miktarda Bitcoin bulunduruyor. Musk, bu hafta başlarında B-word konferansında Bitcoin ödemelerini entegre etme seçeneğini yeniden düşündüklerini söylemişti. Diğer taraftan Apple da dijital para birimleri konusunda deneyimli iş geliştiricileri de işe alıyor. Perakende ve kurumsal oyuncular arasında dijital varlıklara yönelik artan talep, teknoloji devlerini bu yönde çalışmaya yönlendiriyor.