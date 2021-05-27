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Amazon, MGM’i 8,5 milyar dolara satın alıyor!
Amazon için e-ticaretin sayılı devlerinden desek abartmış olmayız. Şirket, kurulduğu günden bu yana sektörün trendlerine yön vermeye ve piyasayı domine etmeye devam ediyor. 2020 başlarından itibaren dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ise, deyim yerindeyse firmanın ekmeğine yağ sürdü. Zira, tüketicileri hiç olmadığı kadar online alışverişe iten salgın, Amazon’un gücüne güç katmasına neden oldu. E-ticaret devinin bu dönem süresince açıkladığı çeyreklik raporlarında kırdığı kazanç rekorları bu durumun en iyi göstergelerindendi. Görünüşe göre, Amazon bu yüksek kazançla geçen dönemin hasılatını değerlendirmenin yolunu buldu bile. Netflix, Disney Plus vb. dijital yayın devlerine Prime Video ile rakip olmaya çalışan şirket, bu yönde büyük bir adım atıyor. Nitekim, bugün gelen bilgilere göre Amazon ünlü film stüdyosu MGM’i (Metro Goldwyn Mayer) 8,45 Milyar ABD Doları karşılığı satın alıyor. İşte anlaşmanın detayları ve perde arkası…
Amazon kesenin ağzını açtı
Aslında, dijital yayıncılık tarafında Amazon’dan çok sansasyonel haberler duymaya alışık değiliz. Şirket, Netflix vb. yayın devlerine göre Prime Video için daha sakin bir pazarlama stratejisi güdüyor. Hatta, firmanın platforma gelen büyük yapımlar konusunda bile sessiz kaldığını ve kullanıcıya bu haberleri yeteri kadar duyuramadığını söyleyebiliriz. Ancak görünen o ki, Amazon dijital yayıncılık tarafında da gaza basmaya hazırlanıyor.
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Bugün uluslararası basına düşen haberlere göre; Amazon, MGM’i 8,45 Milyar Amerikan Doları karşılığı satın aldı. Sonrasında, bu haberleri Amazon’un kendisinin de bir basın açıklamasıyla doğruladığını ekleyelim. Bu işlem aynı zamanda e-ticaret devinin tarihinde, eğlence alanında yaptığı en büyük satın alma. Firmanın genel satın almalarında ise 13.7 Milyarlık Whole Foods’tan sonra ikinci. Bu büyük satın alma ile ilgili konuşan Amazon Studios ve Prime Video Genel Başkan Yardımcısı Mike Hopkins, şunları söyledi:
“Bu anlaşmanın gerçek değeri MGM gibi tarihi ve efsane işlere imza atmış bir stüdyonun yapımlarını ve yetenekli ekibini bünyemize katacak olmamız. Bu yapımları, bu yetenekli ekiple birlikte yeniden hayal etmek ve değerlendirmek için çok heyecanlıyız. Amazon ve MGM birlikteliğinin yeni birçok hikayenin doğuşuna imkan sağlayacağına inanıyorum. Umarım, izleyenlerimiz de bu partnerliğin meyvelerinden keyif alır.”
Tabi, anlaşma ilgili MGM (Metro Goldwyn Mayer) tarafı da konuştu. İşte MGM Yönetim Kurulu Başkanı Kevin Ulrich’in sözleri:
“Hollywood’un altın çağında büyük payı olan MGM’in altın aslanının yoluna devam edecek olmasından dolayı çok mutluyum. Bizim bu parlak tarihimizin Amazon’un yenilikçi vizyonuyla uyuştuğuna inanıyorum. Umarım her şey güzel olur.”
4 bin film ve 17 bin saatlik TV dizisi Prime Video kataloğuna geliyor
İşin şirketleri ilgilendiren bol sıfırlı rakamlarından bahsettikten sonra, gelelim biz kullanıcılar için bu satın almanın ne anlama geldiğine. Zira, bu anlaşma Amazon Prime Video abonelerine tam 4 bin adet film ve 17 bin saatlik dizi olarak geri dönecek. Tabi, bu yapımlar meşhur MGM film ve dizileri olacak. Film tarafında öne çıkan yapımları meşhur James Bond serisi, Rocky ve 12 Angry Men şeklinde listeleyebiliriz. Bunun yanında, MGM’in dizi kataloğunun da filmlerinden hiç aşağı kalır yanının olmadığını söyleyelim. Öyle ki, dizi tarafında da The Handmaid’s Tale, Fargo ve Vikings gibi efsaneler bulunmakta. Ancak ne yazık ki bu anlaşmanın bir de kötü yanı var. Hatırlayacağınız üzere, Disney Plus’ın çıkışıyla birlikte bazı Disney yapımları Netflix’ten ayrılmıştı. Benzer durumun MGM yapımları için Prime Video dışındaki platformlarda yaşanacağını söylemek mümkün. Yani, eğer Prime Video üyesi değilseniz ve başka bir platformdan bir MGM yapımı izleyecekseniz, elinizi çabuk tutmanızı öneririz.
Son olarak, Amazon’un basın açıklamasında dikkat çektiği diğer bir konu da eski MGM yapımlarıydı. Görünüşe göre, şirketin bu konuda da planları mevcut. Amazon, eski MGM filmlerini korumak ve tekrar canlandırmak istediğini söyledi. Açıkcası, açıklamaya bakınca Amazon’un klasik MGM yapımlarıyla yeni işler oluşturmak istediğini söyleyebiliriz. Bu tam olarak ne anlama gelecek henüz bilmiyoruz. Mesela, Rocky gibi meşhur filmlerin Prime Video dizileri gibi düşünebiliriz. Tabi, bu sadece bizim aklımıza gelen bir örnek. Bakalım bu büyük satın almanın meyveleri neler olacak…
Amazon ve MGM birlikteliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce, MGM yapımları eklenmiş bir Prime Video, fiyat/performans açısından Netflix’in önüne geçer mi? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Kaynak: TechCrunch, CbcNews
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Huawei, ambargoya rağmen 2020’de karını artırdı!
Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz yıla ait finansal raporları hissedarları ile paylaştı. Ambargo sürecinden dolayı zor bir dönem geçiren marka, buna rağmen 2020’de net kârını artırmayı başardı.
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Huawei, 2020 mali yılında 9.8 milyar dolar kâr açıkladı!
Reuters’ın ulaştığı rapora göre, Huawei’nin 2020 yılındaki toplam net kârı 9.83 milyar dolar oldu. 2019 yılında %5.6’lık büyüme sağlayan şirket, geçtiğimiz yıl da kârını %3.2 oranında artırmayı başardı. Bu büyümede en büyük payı ise 2020’nin ilk yarısındaki başarılı satış grafiği oluşturuyor. Zira şirketin son çeyrekteki gelirleri, 2019’un aynı dönemine kıyasla %23 azalmış durumda. Ayrıca Honor markasının satışından elde edilen gelir de Huawei cephesine olumlu yönde yansımış.
Detaylara baktığımızda ise tüketici elektroniği biriminin, toplam gelirin yarısından fazlasını oluşturduğunu görüyoruz. Yaptırımlara rağmen sağlam kalmayı başaran birim, özellikle akıllı saat ve laptop gibi yan ürünler sayesinde gelirlerini %3.3 artırmış. 5G ekipmanlarına yoğunlaşan telekomünikasyon birimi ise gelirlerinde %0.2’lik küçük bir artış yaşamış. Ayrıca Huawei markasının kalesi olan Çin’deki gelirlerin %15.4 artması da dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz günlerde Mate X2 modelini tanıtan Huawei, kendi ekosistemini oluşturmak adına önemli adımlar atıyor. HarmonyOS 2.0 işletim sistemini önümüzdeki ay duyuracak olan marka, böylece yazılım tarafında bağımsızlığını ilan edecek. Fakat bunlardan önce Huawei’nin çözmesi gereken çok büyük sorunlar mevcut. ABD’nin 2019’dan beri markaya uyguladığı ambargonun devam etmesi, donanım tarafında tedarik sorunları yaşamasına neden oluyor. Markanın özellikle akıllı telefon pazarında ciddi şekilde kan kaybetmesine yol açan bu sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğünü belirtelim.
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Süveyş Kanalı’nda sıkışan gemi PS5 stoklarını etkileyebilir
Süveyş Kanalı’nda sıkışan gemi, yani “Ever Given”, gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Salı günü yaşanan olay hala çözülebilmiş değil. Başka bir deyişle, Ever Given, tüm çalışmalara rağmen hala Süveyş Kanalı’nda sıkışmış durumda. Uzmanlar, olayın başından beri durumun tedarik zincirlerini olumsuz yönde etkileyeceğinin üstünde durmaktayken, bu etkiler gün geçtikçe ortaya çıkmaya başlıyor. Zira, bugün gelen bilgiler zaten kötü durumda olan PS5 stoklarının bu olayın etkisini hissedeceğini söylüyor…
Yaz ayları kapıda. Öyleyse, bu kişisel bakım odaklı listemizi sizlerle paylaşmanın tam zamanı!
Süveyş Kanalı’nda sıkışan gemi neden bu kadar büyük olay oldu?
Muhtemelen, Süveyş Kanalı’nda gemi sıkışması haberlerini duymuşsunuzdur. Hatta, konu hakkındaki güldüren capslere de sosyal medyada rastlamış olmanız kuvvetle muhtemel. Ancak, asıl konumuza geçmeden olayı kısaca özetlemekte yine de fayda olduğunu düşünüyoruz. Söz konusu olay geçtiğimiz Salı günü meydana geldi. Ever Given adlı kargo gemisi uluslararası ticaretin en önemli deniz yollarından biri olan Süveyş Kanalı’nda sıkıştı. Olayın önemini anlatabilmek adına, geminin ABD’deki Empire State binasından daha uzun olduğunu ve Süveyş Kanalı’nın dünya ticaretinin neredeyse %10’una ev sahipliği yaptığını belirtelim. Daha da kötüsü, gemi hala sıkıştığı yerde ve kanalı bloklamaya devam ediyor. Bunun yanında, uzmanlar, geminin kurtarılmasının haftalar sürebileceğini belirtiyor.
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Ever Given, PS5 de dahil tüm elektronik ürünlerin stoklarını etkilemesi muhtemel
Bu olayın olası etkileri hakkında bilgiler ise pek de iç açıcı değil. Özellikle, elektronik bir ürün satın almayı düşünüyorsanız. Öncelikle, uzmanlar, bu durumun zaten kötü durumda olan yarı-iletken (semiconductor) stoklarını kötü etkileyeceği konusunda hemfikir. Hatta, bunun örneklerini görmeye başladık bile. Öyle ki, Ford meşhur arazi aracı F-150 üretimine bu olayın neden olduğu çip gecikmeleri yüzünden ara verdi. Buna ek olarak, Samsung da durumun kendilerini etkilediğini dile getirdi. Bildiğiniz üzere, PS5 stokları çıktığı günden bu yana talebi karşılayamıyor. Bunun nedeni ise teknoloji sektöründe pandemi nedeniyle yaşanan yarı-iletken azlığı. Her ne kadar firmalar yarı-iletkenleri hava yoluyla taşısa da, PS5 gibi tüketici elektronikleri hala deniz yolunu kullanmakta. İşte PS5 stoklarının olumsuz etkilenme nedeni tam da bu. Kuvvetle muhtemel ki, şu an Ever Given’ın arkasında bekleyen 300 küsür sayıda geminin bazıları PS5 taşımakta. Üstelik, her gün bu sayıda gemi de sıraya giriyor. Varın etkiyi siz düşünün. Bakalım, kriz ne derecede büyüyecek ve elektronik ürünlere ulaşımımızı ne derece etkileyecek…
Kaynak: BusinessInsider, GameRant
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Alienware ile Riot Games arasındaki ortaklık sona erdi!
Alienware Riot Games ile olan ortaklığını sonlandırdı. Bu duruma gerekçe olarak Riot Games için açılan cinsel taciz davaları gösteriliyor.
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Alienware, cinsel taciz iddiaları nedeniyle anlaşmayı sona erdirdi!
Oyun dünyasında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Her gün yeni bir olayın sahne aldığı piyasada son olarak cinsel taciz iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Riot Games‘in CEO‘su Nicolo Laurent asistanına cinsel tacizde bulunduğu iddiası ile davalık oldu. Bununla birlikte cinsiyetçi davranış konusunda da firmanın başı geçmişte çok ağrıdı. Üst üste gelen bu olayların ardından, firma ile ortaklık yürüten Alienware‘ın anlaşmayı sona erdirdiği ortaya çıktı.
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Konuyla alakalı resmi bir açıklama Alienware cephesinden gelmedi. Ancak Riot Games, firmanın artık yeni etkinliklerde yer almayacağını hayranlarına duyurdu. Tam anlamıyla iptal sebebi açıklanmazken firmanın bu davalardan çok rahatsız olduğu öğrenildi. Sıkıntılı günler geçiren Riot Games‘in bir sonraki hamlesi ise merakla bekleniyor. Firma son olarak şirket içi cinsiyetçi tutumla alakalı 2019’da davacılara 10 milyon dolarlık ödeme gerçekleştirdi. Şimdi de CEO‘su ile başı dertte olan firmanın bu durum karşısında ne yapacağı henüz belli olmadı. Bakalım Alienware gibi başka firmalardan benzer aksiyonlar gelecek mi bekleyip göreceğiz.
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