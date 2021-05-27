Amazon, MGM’i 8,5 milyar dolara satın alıyor!

Amazon için e-ticaretin sayılı devlerinden desek abartmış olmayız. Şirket, kurulduğu günden bu yana sektörün trendlerine yön vermeye ve piyasayı domine etmeye devam ediyor. 2020 başlarından itibaren dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ise, deyim yerindeyse firmanın ekmeğine yağ sürdü. Zira, tüketicileri hiç olmadığı kadar online alışverişe iten salgın, Amazon’un gücüne güç katmasına neden oldu. E-ticaret devinin bu dönem süresince açıkladığı çeyreklik raporlarında kırdığı kazanç rekorları bu durumun en iyi göstergelerindendi. Görünüşe göre, Amazon bu yüksek kazançla geçen dönemin hasılatını değerlendirmenin yolunu buldu bile. Netflix, Disney Plus vb. dijital yayın devlerine Prime Video ile rakip olmaya çalışan şirket, bu yönde büyük bir adım atıyor. Nitekim, bugün gelen bilgilere göre Amazon ünlü film stüdyosu MGM’i (Metro Goldwyn Mayer) 8,45 Milyar ABD Doları karşılığı satın alıyor. İşte anlaşmanın detayları ve perde arkası…

Amazon kesenin ağzını açtı

Aslında, dijital yayıncılık tarafında Amazon’dan çok sansasyonel haberler duymaya alışık değiliz. Şirket, Netflix vb. yayın devlerine göre Prime Video için daha sakin bir pazarlama stratejisi güdüyor. Hatta, firmanın platforma gelen büyük yapımlar konusunda bile sessiz kaldığını ve kullanıcıya bu haberleri yeteri kadar duyuramadığını söyleyebiliriz. Ancak görünen o ki, Amazon dijital yayıncılık tarafında da gaza basmaya hazırlanıyor.

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Bugün uluslararası basına düşen haberlere göre; Amazon, MGM’i 8,45 Milyar Amerikan Doları karşılığı satın aldı. Sonrasında, bu haberleri Amazon’un kendisinin de bir basın açıklamasıyla doğruladığını ekleyelim. Bu işlem aynı zamanda e-ticaret devinin tarihinde, eğlence alanında yaptığı en büyük satın alma. Firmanın genel satın almalarında ise 13.7 Milyarlık Whole Foods’tan sonra ikinci. Bu büyük satın alma ile ilgili konuşan Amazon Studios ve Prime Video Genel Başkan Yardımcısı Mike Hopkins, şunları söyledi:

“Bu anlaşmanın gerçek değeri MGM gibi tarihi ve efsane işlere imza atmış bir stüdyonun yapımlarını ve yetenekli ekibini bünyemize katacak olmamız. Bu yapımları, bu yetenekli ekiple birlikte yeniden hayal etmek ve değerlendirmek için çok heyecanlıyız. Amazon ve MGM birlikteliğinin yeni birçok hikayenin doğuşuna imkan sağlayacağına inanıyorum. Umarım, izleyenlerimiz de bu partnerliğin meyvelerinden keyif alır.”

Tabi, anlaşma ilgili MGM (Metro Goldwyn Mayer) tarafı da konuştu. İşte MGM Yönetim Kurulu Başkanı Kevin Ulrich’in sözleri:

“Hollywood’un altın çağında büyük payı olan MGM’in altın aslanının yoluna devam edecek olmasından dolayı çok mutluyum. Bizim bu parlak tarihimizin Amazon’un yenilikçi vizyonuyla uyuştuğuna inanıyorum. Umarım her şey güzel olur.”

4 bin film ve 17 bin saatlik TV dizisi Prime Video kataloğuna geliyor

İşin şirketleri ilgilendiren bol sıfırlı rakamlarından bahsettikten sonra, gelelim biz kullanıcılar için bu satın almanın ne anlama geldiğine. Zira, bu anlaşma Amazon Prime Video abonelerine tam 4 bin adet film ve 17 bin saatlik dizi olarak geri dönecek. Tabi, bu yapımlar meşhur MGM film ve dizileri olacak. Film tarafında öne çıkan yapımları meşhur James Bond serisi, Rocky ve 12 Angry Men şeklinde listeleyebiliriz. Bunun yanında, MGM’in dizi kataloğunun da filmlerinden hiç aşağı kalır yanının olmadığını söyleyelim. Öyle ki, dizi tarafında da The Handmaid’s Tale, Fargo ve Vikings gibi efsaneler bulunmakta. Ancak ne yazık ki bu anlaşmanın bir de kötü yanı var. Hatırlayacağınız üzere, Disney Plus’ın çıkışıyla birlikte bazı Disney yapımları Netflix’ten ayrılmıştı. Benzer durumun MGM yapımları için Prime Video dışındaki platformlarda yaşanacağını söylemek mümkün. Yani, eğer Prime Video üyesi değilseniz ve başka bir platformdan bir MGM yapımı izleyecekseniz, elinizi çabuk tutmanızı öneririz.

Son olarak, Amazon’un basın açıklamasında dikkat çektiği diğer bir konu da eski MGM yapımlarıydı. Görünüşe göre, şirketin bu konuda da planları mevcut. Amazon, eski MGM filmlerini korumak ve tekrar canlandırmak istediğini söyledi. Açıkcası, açıklamaya bakınca Amazon’un klasik MGM yapımlarıyla yeni işler oluşturmak istediğini söyleyebiliriz. Bu tam olarak ne anlama gelecek henüz bilmiyoruz. Mesela, Rocky gibi meşhur filmlerin Prime Video dizileri gibi düşünebiliriz. Tabi, bu sadece bizim aklımıza gelen bir örnek. Bakalım bu büyük satın almanın meyveleri neler olacak…

Amazon ve MGM birlikteliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce, MGM yapımları eklenmiş bir Prime Video, fiyat/performans açısından Netflix’in önüne geçer mi? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: TechCrunch, CbcNews