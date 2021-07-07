Apple
Apple M1X ve M2 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!
Geçtiğimiz haftalarda Apple’ın, yeni MacBook Pro’yu bu yıl içerisinde M1X çipiyle piyasaya süreceği sızıntılarla ortaya çıkmıştı. Firma, gelecek yıl ise üzerinde çalıştığı M2 çipiyle birlikte yeni MacBook Air serisini tanıtacak.
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Apple M1X ve M2 çipleri hangi teknik özelliklere sahip olacaklar?
Apple M1X platformu, Apple M1’i üretmek için kullanılan 5 nm üretim sürecinin güncel haliyle geliştiriliyor. Bu 5 nm üretim süreci TSMC N5P olarak adlandırılıyor. Apple M1X’in 8 adet büyük ve 2 adet enerji tasarruflu çekirdeği bulunmakta. Mevcut M1 çipi, 4+4 çekirdek yapılandırmasını kullanıyor. Bununla birlikte GPU tarafındaki çekirdek sayısı da iki veya dört katına çıkacak. Hatta bazı kaynaklar, Apple M1X’li yeni bir Mac Mini’nin çıkabileceğini söylüyor.
Apple M2 ise merkezi işlem ünitesinde daha az çekirdeğe sahip olacak. Ancak platform, yeni bir mimari ve iş akışına geçecek. Bu da daha yüksek saat hızları ve performans anlamına geliyor. Daha önce Nikkei Asia tarafından sızdırılan bilgiler, gelecek yıl Apple’ın 3 nm’ye geçeceğini gösteriyordu. Bu sızdırılan bilgilerin Apple M2 çipe ait olması muhtemel gözüküyor. Aynı zamanda mevcut raporda, Apple M2 tabanlı cihazların pasif soğutma ile geleceği de söyleniyor. Apple M1X’li cihazlar ise tek fan ile satışa çıkacak.
Mini LED ekranlı yeni Apple MacBook Pro, Eylül ayında piyasaya çıkacak!
DigiTimes’a göre Apple’ın yeni nesil MacBook Pro bilgisayarları, bu yıl Eylül ayında resmi olarak satışa çıkacak. Bu bilgisayarların Mini LED panellere sahip olacağını biliyoruz. Mini LED ekranlı dizüstü bilgisayarlar, gelecekte kullanıcıların en çok tercih edeceği panel türleri arasında yer alacak. Bu teknoloji, yerel karartma sağlayan küçük LED’lerin kullanımına dayanıyor. Mini LED paneller, daha gerçek siyahlara ve düşük güç tüketimine sahipler. Bu nedenle, yeni nesil MacBook Pro’ların büyük rağbet görmesi muhtemel gözüküyor.
MacBook Pro’nun 14 inç ve 16 inçlik iki modeli bulunacak. Cihazların, sekiz yüksek performanslı çekirdek ve iki adet enerji tasarruflu çekirdek ile ARM tabanlı M1X işlemcisini kullanacağı belirtiliyor. Bu işlemci, 64 GB’a kadar RAM desteği ile gelecek. Yeni nesil MacBook Pro, Thunderbolt ve HDMI çıkışına da sahip olacak. Ayrıca bir adet SD yuvası ve MagSafe şarj konektörünün de cihazın üstünde bulunması yüksek ihtimal. Eylül ayında tanıtılması planlanan cihazın, Ekim ayında satışlara başlaması bekleniyor.
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Apple
macOS 12 Monterey ile gelen değişiklikler neler?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Apple yazılım tarafında yaptığı gelişmeleri duyurdu. Peki macOS tarafında macOS 12 Monterey ile birlikte neler değişti? Gelin yeni detaylara birlikte göz atalım.
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Apple, her yıl ivmesini daha da fazla artırmak istiyor
27 inçlik iMac ve MacBook Air özelindeki güncellemelere ek olarak; yeni bir MacBook Pro ailesini de (14 ve 16 inç olmak üzere) görmeye başlayacağız. Ve bu cihazların, Apple’ın çok büyük sükse yaratan işlemcileri M1X veya M2 ile geleceği konuşulmakta. Apple adına ufukta görünen çok fazla donanım geliştirmesi olsa da; Apple bunlarla sınırlı kalmayarak yazılım tarafında da elini güçlendirmeyi ve şirket olarak ivmesini daha da fazla artırmayı amaçlıyor. Bu atılımın en önemli unsurlarından biri de tabi ki Monterey olarak bildiğimiz macOS 12. Monterey, WWDC 2021’de duyuruldu. Peki yeni macOS bakalım neler içeriyor?
Tam adıyla macOS 12 Monterey, adını California’nın bir sahil şeridinden alıyor. Peki macOS 12 Monterey ne zaman kullanıma açık olacak? macOS 12 için Beta sürümü geliştiriciler için şimdiden (7 Haziran 2021’de) yayınlanmış olsa da; son kullanıcı için yayınlanma zamanının 2021 yılının sonbaharında olması bekleniyor. macOS 12 Açık Beta’nın da, Beta sürecine dahil olmak isteyen son kullanıcılara Temmuz ayında açılması bekleniyor. Beta sürecine katılmak istemeyen kullanıcılar da muhtemelen Ekim ayında macOS 12 güncellemelerini stabil bir şekilde alabilecekler.
Hangi Mac cihazlar macOS 12 Monterey güncellemesini alabilecek
Intel tabanlı Mac cihazlar da macOS 12’ye dahil olmak üzere,
- iMac: 2015 ve sonrası
- iMac Pro: 2017 ve sonrası
- MacBook Air: 2015 ve sonrası
- MacBook Pro: 2015 ve sonrası
- Mac Pro: 2013 ve sonrası
- Mac mini: 2014 ve sonrası
- MacBook: 2016 ve sonrası
Peki yeni macOS’te yenilikler neler?
AirPlay
AirPlay Mac cihazlarda da kullanıma açık. Böylelikle Mac’inizi veya MacBook’unuzu bir hoparlör veya bir monitör gibi kullanabileceksiniz. Daha açık konuşmak gerekirse; iPhone’unuz veya iPad’inizde anlık olarak yaptığınız her şeyi Mac’inizle de paylaşabileceksiniz.
FaceTime
iOS 15 gibi macOS 12 Monterey de, birtakım yeni FaceTime güncellemelerine kavuştu. Apple’ın “Spatial Audio” adını verdiği teknolojiyle artık FaceTime’daki konuşmacının sesi, bulunduğu pozisyondan gelecek. Yani kameraya karşı aldığınız pozisyona göre, sesiniz de karşı tarafa o yönden gidecek. Ayrıca yeni gelen “Voice Isolation” eklentisiyle de, geri plandaki gürültüler ve seslerin önüne geçilebilecek. Bu sayede FaceTime üzerinden yaptığınız görüşmelerde herhangi bir şekilde çevre gürültüsüne maruz kalmayacaksınız.
Focus
Focus, iOS 15’te olduğu gibi macOS 12’nin de bir parçası olacak. Bir şeye odaklandığınız zaman herhangi bir bildirim görmenize ve işinize odaklanmanıza yardımcı olan Focus özelliği, bildirimleri filtreleyebilmenizi de sağlıyor. Baktığımız zaman Focus’un, “Rahatsız Etmeyin” modunun daha gelişmiş bir versiyonu olduğunu da söyleyebiliriz. Ayrıca Focus, bütün Apple cihazlarınızla senkronize olarak; bütün cihazlarınızı aynı anda bu moda alabilmenizi sağlıyor.
Notes
Notes tarafındaysa yine birtakım yenilikler mevcut. Bunların en çok öne çıkanı da “Quick Notes” tarafında. Hızlı ve pratik bir şekilde notlar alabilmenizi sağlayan Quick Notes not tutma alışkanlıklarınızı geliştirebilmeniz için de sizlere yardımcı olacaktır. Ayrıca Safari’den ve Maps’ten de herhangi bir linki veya lokasyonu not defterinize gömülü hale getirebiliyorsunuz. Yeni “Colloborative Mod’la” da aynı anda birçok kişi aynı not defterini kullanabildiği gibi; hangi kullanıcının not defteri üzerinde ne değişiklik yaptığı da görülebiliyor.
Safari
Safari’deyse tasarım anlamında bir takım değişiklikler var. Özellikle sekmeler kısmında yapılan değişiklikle gezinmekte olduğunuz web sayfasını daha geniş bir şekilde görebilmeniz amaçlanmış.
Universal Control
Nihayet Universal Control, Mac cihazları ve iPad’leri birbiri üzerinden kontrol edebilmemizi sağlayabilecek. macOS üzerinde farenizi oynatarak; iPad’inizi 2. bir ekran gibi de kullanabileceksiniz. Böylelikle 2 cihaz da eş zamanlı olarak birbirine senkronize olarak çalışabilecek. Sürükle – bırak özelliğiyle de hızlı bir şekilde bütün dosyalarınızı cihazlarınız arasında kolaylıkla aktarabileceksiniz. Üstelik bütün bunlar için herhangi bir kurulum vesaire bir işlem yapmanıza gerek de yok.
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Apple
WWDC21’de tanıtılan yeni iOS 15 neler sunuyor?
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iOS 15’teki yenilikler neler?
Facetime
FaceTime, iOS 15 ile bazı büyük iyileştirmeler alıyor. Apple’ın Spatial Audio özelliği, aramaları daha doğal hale getirmek amacıyla iOS görüntülü mesajlaşma hizmetine geliyor. Ayrıca, sesinize daha fazla odaklanmak için ortam gürültüsünü engelleyerek daha net ses sunan Ses Yalıtımı ve ortam gürültüsünü içeren Geniş Spektrum dahil, aramaları daha iyi hale getirmeye yardımcı olacak birkaç yeni özellik daha vardır. Bir düğmeye dokunarak ikisi arasında geçiş yapabileceksiniz.
Ayrıca Apple, FaceTime Links ile birlikte FaceTime’a bir Izgara görünümü ve Portre modu ekliyor. FaceTime Bağlantıları, herkesin bir Android veya Windows cihazındaki web tarayıcısından FaceTime aramasına katılmasına izin vermek için bir bağlantı oluşturmanıza ve bunu Mesajlar, Takvim, Posta veya üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla paylaşmanıza olanak tanıyor. Ek olarak kullanıcıların Apple Music aracılığıyla Şarkıları birlikte dinleme, senkronize olarak bir TV programı veya filmi izleme veya uygulamaları birlikte görmek için ekranlarını paylaşma gibi deneyimleri paylaşmalarını sağlayacak SharePlay adlı bir özellik de olacak.
Find My
Find My uygulaması, iOS 15’te, kullanıcıların kapatılmış veya silinmiş bir aygıtı bulabilmeleri ve bir AirTag, Apple aygıtı veya Find My ağ aksesuarını bir yerde bırakırsanız size bildiren Ayırma Uyarıları da dahil olmak üzere bazı yeni yetenekler alıyor.
Çeviri
Çeviri için iOS 15, konuşmanın iki dil arasında akmasını sağlayan bir Canlı Çeviri özelliği getirecek. Yazılım ayrıca iPhone’un herhangi bir yerindeki metne sistem çapında da çeviri getirecek.
App Store
Uygulamalarınızı App Store’da daha iyi keşfedilmesini sağlamak için en son yetenekleri kullanmanızı ve yüksek kaliteli uygulama ve uygulama içi satın alma deneyimleri sunmanızı sağlıyor. Uygulama geliştiricilerin etkinliklerini doğrudan App Store’da sergilemelerini de sağlıyor. Ayrıca ürün sayfalarının her biri benzersiz bir URL’ye sahip ek sürümlerini oluşturmanıza olanak tanıyor. Ürün sayfanızda farklı meta veriler deneyin ve kullanıcıların en çok neyi beğendiğini anlamak için performansını karşılaştırabilirsiniz. StoreKit 2 ve güçlü yeni sunucu API’leri ve bildirimleri ile daha da iyi uygulama içi satın alma ve abonelik desteği sağlayabilirsiniz.
Odaklanma ve bildirimler
Focus ile, kullanıcılar kendileri için en uygun zamanlarda bildirimlerin gelmesini sağlayabilir ve Kesinti Düzeyleri API’si ile dört kesinti düzeyinden (yeni Pasif ve Zamana Duyarlı düzeyler dahil) biriyle daha ayrıntılı teslimat sağlayabilirsiniz. İletişim uygulamalarından gelen bildirimler artık ayırt edici bir görünüme sahip oldular ve bu uygulamalar – kullanıcı izniyle – mevcut sistem düzeyinde Odak durumunu yansıtacak şekilde durumlarını da senkronize edebilir hale geldi.
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Apple
Apple Car/iCar ile ilgili söylentiler ve beklenen detaylar
Apple, “Project Titan” kod adına sahip girişimi ile kendi ekosistemiyle uyumlu ve otonom sürüşe sahip bir elektrik araç üzerinde çalışıyor. Araç, Apple Car veya iCar isimleriyle de anılıyor. Esasında bu proje söylentilerden ibaret olmasına rağmen, sızıntı kaynaklarının güvenilirliğinden dolayı gerçek olmama ihtimali yok diyebiliriz.
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Söz konusu kaynaklar ise Hyundai-Kia Grubu, VAG Grubu ve Magna International ile oldukça yakın temasta olduğu söylenen kişilerden oluşuyor. Bu kaynaklardan elde edilen sızıntılardan yola çıkarak araçla ilgili ufak tefek tahminler de bulunuyor. Biz ise bu haberimizde Carscoops ekibinin tahminlerine yer vereceğiz.
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Apple Car hangi segmenti hedef alacak?
Öncelikle Project Titan adındaki bu girişime dair açıklanan resmi bir bilgi henüz bulunmuyor. Bu yüzden hangi tipte veya hangi segmentte araç/araçların geleceği hakkında kesin bir çıkarım yapılamıyor. Fakat Apple gibi bir markanın günümüz sektör trendlerini takip ederek yüksek karlılık kovalayacağı düşünülüyor. Bu yüzden yüksek kullanışlılık sunabilen elektrikli bir SUV/Crossover ile karşılaşabiliriz.
Josh Byrnes‘a ait bu tasarım, en son nesil iPhone‘lar ve 1930‘lu yılların başındaki Bauhaus mimari akımından etkilenmiş. En son nesil iPhone’ların tasarımına oldukça hakimiz fakat nedir bu Bauhaus mimari akımı? Sadeliğin işlevsellikle buluştuğu, Walter Gropius öncülüğünde ve Almanya’da ortaya çıkan bir mimari akım diyebiliriz. Merak edenler detaylara buradan ulaşabilir.
Esas konumuza dönecek olursak Byrnes, etkilendiği bu iki alandan yola çıkarak sade çizgilere sahip fakat kendini de belli eden bir tasarım yapmış. Ön kısma baktığımıza LED farlarda iPhone’ların sim kapağından, bakır renkli ızgarada ise Mac Pro‘nun rendeye benzetilen havalandırmalarından esinlenilmiş. Yan tarafta ise arkaya doğru gittikçe yükselen bir omuz çizgisi ve çift renkli bir yapı görülüyor. Jantlarda ise siyah-gri-bakır renklerinin tercih edildiği kapalı bir tasarım bulunuyor.
Aracın kabininde ise şu anda Apple’ın aksesuar marketinde de gördüğümüz materyalleri görebiliriz. Bunlara vegan deri, çizilmeye karşı dayanıklı cam ve alüminyum kaplama gibi malzemeleri örnek verebiliriz. Ki Apple gibi bir markanın kaliteye önem verdiğini düşünürsek, iç mekanda Avrupalı üst seviye markalarla yarışacak bir tasarım görmemiz mümkün. Apple Car’ın elektrikli olmasından dolayı hem sessiz hem de geniş bir iç yaşam alanı sunması bekleniyor.
Apple Car/iCar hangi teknolojiler ve donanımlarla karşımıza çıkabilir?
Günümüzde elektrikli veya içten yanmalı motor fark etmeksizin her tipte ve segmentte otonom sürüşe geçiş teknolojileri yer alıyor. Apple ise bu oyuna yeni katılacak bir oyuncu olarak otonom sürüşü hedefliyor. Son zamanlarda tanıttığı ürünlerde ciddi çeşitlilikte ve işlevde sensörler barındıran Apple’ın, arabasındaki otonom sürüş için çok sayıda LiDAR ve kamera sensörü kullanması bekleniyor.
Araçla ilgili bilinmeyen bir diğer nokta ise motoru, mimarisi ve pil teknolojisi. Haberimizin başında bahsettiğimiz Hyundai-Kia, VAG ve Magna International‘ın ise bu konularda Apple ile iş birliği yaptığı söyleniyor fakat resmi olarak herhangi bir doğrulama yok. Apple’ın kendi mimarisi ve pillerini geliştirmesi büyük bir maliyet gerektireceği için birileriyle işbirliği yapması muhtemel gibi görünüyor.
Ayrıca Apple Car/iCar’da lityum iyon piller yerine, yeni nesil katı hal piller (SSB) kullanılabilir. SSB’lerin avantajı, lityum iyon pillere kıyasla daha hızlı şarj olması, daha güvenli ve %30 daha fazla enerji depolayabiliyor olması. Fakat SSB tipteki piller henüz kitlesel satışa çıkmaya yetecek kadar üretim hacmine sahip değil. Yaygınlaşmasının 2025 yılını bulacağı söylenen SSB pillerin, Apple’ın arabasına yetişebileceği düşünülüyor.
Apple Car/iCar fiyatı ve tanıtım tarihi
Bilindiği üzere Apple, piyasanın hep en üstlerinde yer alan bir fiyatlara sahip bir marka. Bu yüzden Apple Car/iCar’ın Audi, Mercedes, BMW ve tabi ki Tesla gibi markalarla mücadele edeceğini düşünürsek fiyatlarını biraz olsun hayal etmek mümkün.
Apple Car/iCar hakkında cevabı bulunmayan birçok sorudan diğeri ise tanıtım tarihi. Herhangi bir resmi duyuru bulunmayan tanıtım tarihinin 2025’ten önce olmayacağı düşünülüyor.
Kaynak: Carscoops, Wikipedia, Apple
NOT: Haberimizde yer alan Apple Car / iCar tasarım görselleri, tamamen Josh Byrnes’ın kişisel çalışmasıdır. Apple ile hiçbir resmi bağlantısı yoktur.
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