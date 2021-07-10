Kripto Para
Çin etkisinden dolayı Tesla Bitcoin satacak mı?
Elektrikli otomobil devi Tesla, bir süre önce Bitcoin ile ödeme almaya başlamış ve ardından bu kararından geri dönmüştü. Çevresel kaygılar nedeniyle Bitcoin ödemelerini askıya almaya karar verdiğini duyuran Tesla, Bitcoin fiyatında bugüne kadar süren çöküşün de başlangıcına neden olmuştu. Tesla’nın ardından Çin hükümeti tarafından da kripto paraya yönelik sert kararlar gelmeye başlamış ve son noktada ise lider kripto para birimi %50’den fazla değer kaybı yaşamıştı. Peki, Tesla’nın Bitcoin ödemelerini durdurma kararı yalnızca çevresel kaygılar mı, yoksa başka sebepleri de var mı? Çin’in kripto para alanına yönelik artan baskısı ile Tesla Bitcoin satacak mı? Çin’de kalmaya devam edecek mi? Tesla’nın Çin’deki parlak günleri son mu bulacak yoksa bu yolda feda edilen Bitcoin mi olacak?
Dünyanın üretim merkezi olarak görülen Çin, artık en büyük pazarlardan da biri haline geldi. Dünya devi pek çok şirket Çin pazarına girmek ve Çin’de ürün satmak için uğraş veriyor. Lüks tüketim mallarının yoğun ilgi gördüğü ülkede ürün satabilmek için Amerikan hükümeti de şirketlere tavsiye ve teşviklerde bulunuyor. Lüks tüketim ürünlerinin bir hayli ilgi gördüğü ülke, Tesla için de oldukça önemli bir yer.
Çin pazarında yerini korumaya çalışan Tesla’nın Bitcoin ile ilgili aldığı karar pek çok kişiye göre çevresel kaygılardan ziyade Çin hükümetine iyi görünmek için alındı. Çin hükümetinin Bitcoin’e olan sert tutumu herkesçe bilinen bir durum. Ancak Tesla için bir sorun var. Şirket her ne kadar Çin Komünist Partisi’nin izinden gitmeye çalışsa da hükümet pek oralı değil. Öyle ki bir süredir Çin haber ajanslarından Tesla aleyhinde pek çok FUD yayılıyor. Sosyal medya platformlarında yayılan sert eleştiriler markayı karalama kampanyası seviyesine kadar geldi. Tesla CEO’su Elon Musk hükümet yetkililerine bu sorunu bildirdi (sosyal medyadaki şirkete karşı eleştirel yorumların sansürlenmesi talep edildi) ancak olumlu bir dönüş alamadı. Elon Musk, Çin hükümetine iyi görünme çabalarını sürdürüyor.
The economic prosperity that China has achieved is truly amazing, especially in infrastructure! I encourage people to visit and see for themselves.
— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2021
Elon Musk sessizliğini sürdürüyor
Tesla CEO’su Elon Musk BTC ile ilgili sessizliğini hala koruyor. Musk, Bitcoin ödemelerinin durdurulma gerekçesi olarak gösterilen Bitcoin madenciliğinin çevreye zararı azaldığı ( Bitcoin madenciliğinin %50’sinden fazlasının yeşil olduğu) zaman Tesla’nın yeniden BTC ödemelerini kabul etmeye başlayabileceğini söylemişti. geçtiğimiz günlerde Bitcoin Madencilik Konseyi tarafından açıklanan raporda BTC madenciliğinin %57’sinin yenilenebilir kaynaklar kullanılarak yapıldığı ortaya konmuştu. Ancak bununla alakalı Elon Musk’tan herhangi bir açıklama gelmedi. Bu da Musk’ın Bitcoin’e karşı olan tavrının yalnızca çevresel kaygılardan dolayı olmadığı iddiasını güçlü bir şekilde destekliyor. Peki, Tesla Bitcoin satacak mı?
Tesla Bitcoin satacak mı?
Tesla, geçen çeyrekte 1.5 milyar dolarlık Bitcoin alımının %10’unu satmış ve Musk o sırada bu satışın Bitcoin’in likiditesini test etmek için yapıldığını söylemişti. BTC satışı, elektrikli araç üreticisinin 2021’in ilk çeyreği için karını artırmasına da yardımcı olmuştu. Şirket hala bilançosunda Bitcoin’in önemli bir bölümünü elinde tutuyor ve Bitcoin fiyatı, Çin faktörü ile eklenen alım fiyatından daha düşük işlem görmeye devam ederken Tesla, Bitcoin varlıklarının bir kısmını tekrar satmak zorunda kalabilir. Elon Musk şu anda Çin ile olan ilişkilerini korumak adına bir sessizliğe bürünmüş durumda. Çin’in talep etmesi durumunda Tesla BTC satışını gerçekleştirebilir. Ancak bu zamana kadar Musk’ın BTC aleyhine söylemlerine devam edip etmeyeceği de bilinmiyor. Musk’ın en son saldırısı, BTC ve ETH’yi yavaş olarak adlandırdığı ölçeklenebilirlik tartışması ile ilgili oldu.
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Kripto Para
Şok anket: El Salvador Bitcoin yasası için hazır mı?
Geçtiğimiz ay kripto para piyasası dünyası adına oldukça önemli bir adım atan El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele, Bitcoin ’i ülkenin resmi para birimi haline getirmişti. Bu hamle ile dünyada oldukça büyük bir ilgi ve yankı uyandıran ülke, Bitcoin madenciliğini için gereken enerjiyi de ülkedeki volkanik enerjiden sağlayacağını söylemişti. Ancak ülkede yürürlüğe giren Bitcoin yasası ülkedeki vatandaşlar tarafından pek hoş karşılanmamış görünüyor.
Lider kripto para birimi Bitcoin’i resmi parası haline getiren El Salvador vatandaşlarının bu konuya olan ilgisi araştırıldı. Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleştirilen çalışmaya katılan vatandaşlar, Bitcoin’i resmi para birimi olarak isteyip istemediklerini dile getirdiler ve sonuçlar oldukça şaşırtıcı geldi. Kripto para piyasası tarafından heyecanla karşılanan BTC yasasını El Salvadorlu vatandaşların büyük bir çoğunluğu desteklemiyor. Çalışmaya katılan vatandaşların yalnızca %20’si bu yasanın destekçisi.
Francisco Gavidia Üniversitesi tarafından El Salvador vatandaşlarının Bitcoin yasası ile ilgili görüşlerini araştırmak amacıyla bir anket düzenlendi. Gerçekleştirilen bu anket sonucuna göre katılımcı vatandaşların %54’ü bu hamlenin “hiç doğru olmadığını” düşündüğünü ifade ederken, %24’ü “biraz doğru” şeklinde görüş bildirdi. Katılımcıların %46’sı da BTC ve diğer kripto paralar ile ilgili bilgisiz olduklarını belirtti. Katılımcıların %65’i de dijital ödeme sistemlerine pek olumlu bakmıyor.
Bitcoin’in El Salvador’da resmi para birimi olarak ilan edildiği tarih 9 Haziran idi. Yasanın yürürlüğe gireceği tarih ise 7 Eylül. 7 Eylül’e kadar gerekli olan altyapı çalışmalarını tamamlayacak olan El Salvador hükümeti, Chivo adı verilen bir BTC cüzdanı üretti. Üretilen bu cüzdan ülkede bir alternatif olacağı, diğer kripto para cüzdanlarının da kullanılabileceği ifade edildi. Üretilen cüzdanda Bitcoin’i dolara çevirirken herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Ayrıca bu cüzdanı kullanan El Salvadorlu kişilere de BTC hediye edilecek.
Kripto para piyasasının son bir yıl içerisinde yaşadığı muazzam yükseliş, dünyadaki pek çok finansal kurumun bu alanı radarı içerisine almasına neden oldu. Bu kurumlardan en önemlisi ise tabii ki IMF. Kripto para piyasasının fazlasıyla volatil bir piyasa olduğunu düşünen IMF, kripto paraların da oldukça riskli yatırımlar olduklarını belirtiyor. Ayrıca blok zincir teknolojisinin de şu anda bir ülkenin tüm finansal ihtiyaçlarını eksiksiz ve olması gerektiği gibi karşılamasının mümkün olmadığını düşünüyor.
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Kripto Para
Microsoft, dijital kimlik koruması için Bitcoin kullanıyor!
MicroStrategy CEO’su Michael Saylor, küresel teknoloji devi Microsoft ’un insanların Bitcoin kullanarak dijital kimliklerini koruyabilmeleri için nasıl bir proje oluşturduğunu içeren bir makale yayınladı.
#Bitcoin is the future of digital identity.https://t.co/QDNuV3W08Y
— Michael Saylor (@michael_saylor) July 9, 2021
Michael Saylor, Microsoft ’un insanların dijital kimliklerini korumaları için Bitcoin ’i nasıl kullandığını açıklayan bir makale yayınladı. Küresel teknoloji devi bu proje ile DID (Merkezi Olmayan Tanımlayıcı) oluşturmak isteyen ION projesine katkıda bulunuyor. Oluşturulan tanımlayıcılar, kişinin internette bulunduğu tüm faaliyetler için bağlantı noktası oluşturacak. Proje, kullanıcıların internetteki gizliliklerini devlet gözetiminden, güvenlik ihlallerinden ve veri sızıntılarından korumak ve kullanıcıların özel verilerini sahiplenme hakkı vererek, teknoloji devlerinin kullanıcıların kişisel verilerini kontrol etmesini engelleyecek.
Bitcoin’in ortaya çıkış amacı merkezi otoritelerin para üzerindeki gücünü ve hakimiyetini ortadan kaldırmak. ION projesi de benzer amacı dijital ortamdaki çevrimiçi kimlikler üzerinde uygulamayı hedefliyor. Bitcoin blok zincir ağı projede DID’ler yapmak için güvenlik sağlayıcı ve ademi merkeziyet için kullanılıyor. ION’un internet sitesinde “ION, Bitcoin blok zinciri üzerinde çalışan Merkezi Olmayan Tanımlayıcılar için bir ikinci katman ağıdır.” ifadeleri kullanılıyor.
Teknoloji devi Microsoft tarafından paylaşılan “merkeziyetsiz kimlik” adlı dokümana göre şirketin inancı, kişilerin dijital verilerini depolama adına çok fazla sayıda uygulama ile paylaşmak yerine, güvenli bir bulut alanı kullanması gerektiği yönünde.
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Kripto Para
Çin ’deki Bitcoin hakimiyeti neredeyse tamamen sona erdi!
Çin hükümetinin kripto paralara ve kripto para madenciliğine yönelik baskıları devam ediyor. Pek çok uzman Çin ’in bu hamlelerinin piyasaya olan etkileri hakkında görüşlerini paylaşıyor. Lider kripto para birimi Bitcoin ’in fiyatı Çin darbeleri ile sarsılırken, en önemli madencilik havuzlarından BTC.TOP CEO’su Jiang Zhuoer, Çin’deki yasaklar ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Çin Bitcoin hakimiyetini tamamen sona erdirmiş olabilir.
Bilindiği üzere Çin hükümeti ülkedeki Bitocin madencilik tesislerine sert yaptırımlar uygulanacağını belirtti ve ülkedeki madenciler tesislerini kapattılar. Ülkedeki madencilik merkezlerinin neredeyse tamamı kapanmış durumda. Bazı küçük merkezler faaliyetlerini sürdürüyor.
BTC.TOP CEO’su Jiang Zhuoer, ülkedeki büyük madencilik tesislerinin kapanması ile Çin’deki ağ hash gücünün %60’ını oluşturan toplam hash gücünün %90 oranında düştüğünü söyledi.
A prediction on China's last regulatory strike on crypto industry:
1. An effective strike on crypto mining
2. Several recent events
3. Strike effect prediction on Exchanges
4. Prediction on Bitcoin price
5. What if the bear market has started https://t.co/blWf59fy4q
— Jiang Zhuoer BTC.TOP (@JiangZhuoer) July 9, 2021
Yasaklar ve yaptırımlar nedeniyle kripto alanında hizmet veren büyük şirketlerin neredeyse hepsi ülkedeki operasyonlarını durdurdu. CEO, bu şirketlere örnek olarak Huobi Global ve OKEx’i verdi. Örneğin Huobi Global, çalışanlardan bazılarını ve yöneticilerin tamamını ülke dışına gönderdi. OKEx de Çin’deki faaliyetlerini sona erdirdi.
CEO’ya göre böyle büyük şirketlerin Çin gibi önemli bir pazardan ayrılması, Çin hükümetinin almış olduğu kararların etkili olduğunun bir göstergesi. Zhuoer’e göre sunucuları denizaşırı ülkelerde olan borsaların ticareti önemli ölçüde etkilenmeyecek fakat bu borsalar Çin’de normal işlerini yürütmekte zorlanacak. Bu da Çin’in ülkedeki kripto para hakimiyetini bitirme amacının başarıya ulaşabileceği anlamına geliyor.
Ayrıca hükümetin kripto paralara yönelik aldığı bu kararlar yalnızca şirketleri değil, ülkedeki traderları da etkiledi. Artık Çinli traderlar, dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance’a erişemiyor.
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