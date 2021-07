Çin etkisinden dolayı Tesla Bitcoin satacak mı?

Elektrikli otomobil devi Tesla, bir süre önce Bitcoin ile ödeme almaya başlamış ve ardından bu kararından geri dönmüştü. Çevresel kaygılar nedeniyle Bitcoin ödemelerini askıya almaya karar verdiğini duyuran Tesla, Bitcoin fiyatında bugüne kadar süren çöküşün de başlangıcına neden olmuştu. Tesla’nın ardından Çin hükümeti tarafından da kripto paraya yönelik sert kararlar gelmeye başlamış ve son noktada ise lider kripto para birimi %50’den fazla değer kaybı yaşamıştı. Peki, Tesla’nın Bitcoin ödemelerini durdurma kararı yalnızca çevresel kaygılar mı, yoksa başka sebepleri de var mı? Çin’in kripto para alanına yönelik artan baskısı ile Tesla Bitcoin satacak mı? Çin’de kalmaya devam edecek mi? Tesla’nın Çin’deki parlak günleri son mu bulacak yoksa bu yolda feda edilen Bitcoin mi olacak?

Dünyanın üretim merkezi olarak görülen Çin, artık en büyük pazarlardan da biri haline geldi. Dünya devi pek çok şirket Çin pazarına girmek ve Çin’de ürün satmak için uğraş veriyor. Lüks tüketim mallarının yoğun ilgi gördüğü ülkede ürün satabilmek için Amerikan hükümeti de şirketlere tavsiye ve teşviklerde bulunuyor. Lüks tüketim ürünlerinin bir hayli ilgi gördüğü ülke, Tesla için de oldukça önemli bir yer.

Çin pazarında yerini korumaya çalışan Tesla’nın Bitcoin ile ilgili aldığı karar pek çok kişiye göre çevresel kaygılardan ziyade Çin hükümetine iyi görünmek için alındı. Çin hükümetinin Bitcoin’e olan sert tutumu herkesçe bilinen bir durum. Ancak Tesla için bir sorun var. Şirket her ne kadar Çin Komünist Partisi’nin izinden gitmeye çalışsa da hükümet pek oralı değil. Öyle ki bir süredir Çin haber ajanslarından Tesla aleyhinde pek çok FUD yayılıyor. Sosyal medya platformlarında yayılan sert eleştiriler markayı karalama kampanyası seviyesine kadar geldi. Tesla CEO’su Elon Musk hükümet yetkililerine bu sorunu bildirdi (sosyal medyadaki şirkete karşı eleştirel yorumların sansürlenmesi talep edildi) ancak olumlu bir dönüş alamadı. Elon Musk, Çin hükümetine iyi görünme çabalarını sürdürüyor.

The economic prosperity that China has achieved is truly amazing, especially in infrastructure! I encourage people to visit and see for themselves.

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2021