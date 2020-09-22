Amazfit GTR 2 ve GTS 2 duyuruldu!

Amazfit GTR 2 ve GTS 2 resmi olarak tanıtıldı. Huami firmasının yeni nesil akıllı saatlerinin teknik özellikleri ve tasarım detayları da belli oldu.

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Amazfit GTR 2 ve GTS 2 teknik özellikleri belli oldu!

Xiaomi‘nin alt firmaları arasında yerini alan Huami, iki yeni Amazfit saatini duyurdu. Akıllı saat piyasasında önemli bir yere sahip olan firmanın yeni saatleri tanıtılırken, cihazların teknik özellik ve tasarım detayları da ortaya çıktı. Pahalı model olarak bizleri karşılayan GTR 2, 1.39 inçlik AMOLED ekran ile bizleri karşılıyor. 471 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı saat, yuvarlak tasarıma sahip olurken, firmanın iddiasına göre 14 gün ile 38 gün arası pil performansı ile piyasaya çıkacak. BioTracker özelliği sayesinde 24 saat boyunca kalp atış ölçümü yapabilen akıllı saat, aynı zamanda OxygenBeats özelliği sayesinde kandaki oksijen yoğunluğunu da ölçebilecek. Ayrıca cihazda 12 farklı spor modu yer alacak.

Amazfit GTS 2 modeli ise tasarımsal anlamda kare yapıya sahip olacak. 1.65 inçlik AMOLED ekran ile gelecek akıllı saat, 246 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Aynı şekilde firma bu modelde de 20 günlük batarya performansı vadediyor. Batarya ve tasarım detayları dışında, GTR 2 ile aynı teknik özelliklere sahip olacak akıllı saat, tek model olarak piyasaya çıkacak. Alüminyum kasaya sahip olacak GTS 2, üç farklı renk (siyah, gri, altın) seçeneği ile kullanıcılarını karşılayacak. Fiyatları da ortaya çıkan akıllı saatlerden GTS 2 modeli 150 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. İki farklı model olarak gelecek olan GTR 2 ise, spor modelde 150 dolarlık, klasik modelde de 160 dolarlık fiyat etiketleri ile piyasaya sunulacak.