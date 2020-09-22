Giyilebilir Teknoloji
Amazfit GTR 2 ve GTS 2 duyuruldu!
Amazfit GTR 2 ve GTS 2 resmi olarak tanıtıldı. Huami firmasının yeni nesil akıllı saatlerinin teknik özellikleri ve tasarım detayları da belli oldu.
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Amazfit GTR 2 ve GTS 2 teknik özellikleri belli oldu!
Xiaomi‘nin alt firmaları arasında yerini alan Huami, iki yeni Amazfit saatini duyurdu. Akıllı saat piyasasında önemli bir yere sahip olan firmanın yeni saatleri tanıtılırken, cihazların teknik özellik ve tasarım detayları da ortaya çıktı. Pahalı model olarak bizleri karşılayan GTR 2, 1.39 inçlik AMOLED ekran ile bizleri karşılıyor. 471 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı saat, yuvarlak tasarıma sahip olurken, firmanın iddiasına göre 14 gün ile 38 gün arası pil performansı ile piyasaya çıkacak. BioTracker özelliği sayesinde 24 saat boyunca kalp atış ölçümü yapabilen akıllı saat, aynı zamanda OxygenBeats özelliği sayesinde kandaki oksijen yoğunluğunu da ölçebilecek. Ayrıca cihazda 12 farklı spor modu yer alacak.
Amazfit GTS 2 modeli ise tasarımsal anlamda kare yapıya sahip olacak. 1.65 inçlik AMOLED ekran ile gelecek akıllı saat, 246 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Aynı şekilde firma bu modelde de 20 günlük batarya performansı vadediyor. Batarya ve tasarım detayları dışında, GTR 2 ile aynı teknik özelliklere sahip olacak akıllı saat, tek model olarak piyasaya çıkacak. Alüminyum kasaya sahip olacak GTS 2, üç farklı renk (siyah, gri, altın) seçeneği ile kullanıcılarını karşılayacak. Fiyatları da ortaya çıkan akıllı saatlerden GTS 2 modeli 150 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. İki farklı model olarak gelecek olan GTR 2 ise, spor modelde 150 dolarlık, klasik modelde de 160 dolarlık fiyat etiketleri ile piyasaya sunulacak.
Giyilebilir Teknoloji
Amazfit Band 5, Alexa desteği ile geliyor!
Huami, Xiaomi’nin geçtiğimiz Temmuz ayında tanıtmış olduğu Mi Band 5’le aynı tasarımı taşıyan akıllı bilekliği Amazfit Band 5’i duyurdu. Amazfit Band 5, Mi Band’de farklı olarak oksimetre ve Alexa desteğiyle geliyor.
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Genellikle Xiaomi’nin Mi Band serisiyle Amazfit Band serisini paralel götüren Huami, bu kez birkaç özelliğiyle baz aldığı Mi Band’den ayrışıyor. Aynı şirket tarafılan üretilen modellerdeki farklar, satışa sunuldukları pazarlara göre bu şekilde değişiklik gösterebiliyor.
126×294 piksel çözünürlüğe sahip 1.1” AMOLED ekranla gelen Amazfit Band 5, 45’den fazla arayüz tasarımına sahip. Stres, kalp ritmi ve uyku ölçümü yapabilen Band 5, kadınlar için adet döngüsü takibi de yapabiliyor.
Oksimetre sensörü ile daha isabetli veriler
Mi Band 5’ten Amazfit’i ayıran belki de en önemli özellik, kan oksijen seviyesini tespit edebilmesini sağlayan oksimetre sensörü. SpO2 sensörüyle beraber daha isabetli sağlık ve spor verileri sunabilecek olan akıllı bileklik, 11 farklı spor modunda ayrı ayrı ölçümler gerçekleştirebiliyor.
Amazfit Band 5, Alexa desteğiyle geliyor
Sesli komutlarla beraber Alexa desteği de kazanan Amazfit’in yeni akıllı bilekliğiyle kullanıcılar alarm kurup zamanlayıcıyı açabilecekler. 5ATM basınca kadar dayanıklı olan Band 5, 125 mAh kapasiteli bataryasıyla beraber tek şarjla 15 günlük kullanıma olanak tanıyor.
Alexa desteğiyle beraber gelen Huami’nin yeni akıllı bilekliği, 21 Eylül’den itibaren Amerika pazarında 45$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
Giyilebilir Teknoloji
Vivo Watch tasarım detayları belli oldu!
Vivo Watch akıllı saat ile alakalı yeni bir video yayınlandı. Böylelikle firmanın ilk akıllı saatinin tasarım detayları ortaya çıktı.
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Vivo Watch akıllı saat ilk kez görüntülendi!
Vivo, akıllı saat piyasasına girmeye hazırlanıyor. Vivo Watch modeli ile rekabette yerini almaya hazırlanan firma, akıllı saat ile alakalı yeni bir video paylaştı. Paylaşılan video sayesinde tasarım detayları da belli olan akıllı saat, iki farklı model ile bizleri karşılayacak gibi gözüküyor. Modellerin 42 mm ve 46 mm olarak ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, firma akıllı saatlerinde sade bir tasarım tercih etmişe benziyor. Ayrıca ortaya çıkan görseller ve video ile birlikte cihazın deri kordon ile birlikte piyasaya sunulacağı kesinleşmiş oldu.
Teknik özellikleri henüz belli olmayan Vivo Watch akıllı saatin, 18 günlük pil ömrüne sahip olması bekleniyor. 5 ATM basınca kadar dayanıklılık sağlaması beklenen akıllı saat, daha önce ortaya çıkan sertifikalara göre 5W şarj desteğine sahip olacak. Bluetooth 5.1 ile piyasaya çıkacak akıllı saatin işletim sisteminin WearOS veya FunTouchOS ile gelmesi bekleniyor. Yaklaşık 150 dolarlık fiyat etiketine sahip olacağı öğrenilen akıllı saat, 22 Eylül tarihinde yapılacak etkinlik ile birlikte tanıtılacak. Bakalım Vivo, ilk kez girdiği akıllı saat piyasasında önemli bir alternatif olabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Giyilebilir Teknoloji
Samsung Galaxy Watch 3 Titanyum’u resmen duyurdu!
Samsung, Galaxy Watch3′ün özel bir tasarımla süslendirilmiş versiyonu Galaxy Watch 3 Titanyum’u bugün resmi olarak duyurdu. Aslında bu saati anlatmak için, dayanıklı ve hafif gövdenin efsunlanmış hali demek yeterli.
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Ağustos ayında yaptığı tanıtım etkinliğinde en yeni akıllı saati Galaxy Watch 3′ü piyasaya süren Samsung, bugün yaptığı açıklamada ise bu saatin yalnızca tasarımsal olarak birkaç ekleme yapılmış ‘Titanyum’ adlı yeni varyantını duyurdu.
Karşınızda Samsung Galaxy Watch 3 Titanyum
Samsung Galaxy Watch 3 Titanyum, teknik özellikler bakımından orijinal Watch 3′ü eksiksiz bir biçimde takip ediyor. Sadece adındaki Titanyum ibaresinden de tahmin edileceği gibi, paslanmaz çelik yerine, ince işçilikle yapılmış kaliteli bir titanyum gövdesi var.
Hatırlayacak olursanız orijinal Galaxy Watch 3′ün kutusundan deri kayış çıkıyordu, ayrıca renk seçenekleri olarak da Mistik Bronz, Mistik Siyah ve Mistik Silver olmak üzere üç farklı niteliğe sahipti. Ancak Galaxy Watch3 Titanyum ise, yukarıda da belirttiğimiz titanyum gövdenin yanı sıra sadece Mistik Siyah renk seçeneğiyle sunuluyor. Ancak Titanyum’daki siyahın, estetiksel bakımdan daha çekici görünen mat bir siyah olduğunu belirtmemizde fayda var.
Samsung, yaptığı duyuruda Galaxy Watch3 Titanyum’un 18 Eylül’den itibaren sadece 45 mm sürümünün satışa sunulacağını söyledi. Bunun dışında saatin 45 x 46.2 x 11.1 mm boyutlarında ve 43 gram ağırlığında olduğu da Samsung’un açıkladığı bilgiler arasında yer alıyor.