The Elder Scrolls Online, Bethesda’nın satışından etkilenmeyecek

The Elder Scrolls Online, Microsoft‘un Bethesda‘yı almasından etkilenmiyor. Yapımcı firmadan gelen açıklamaya göre sistem olduğu gibi devam edecek.

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Oyun daha önce nasılsa, aynı şekilde devam edecek!

Oyun dünyası hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Oyun konsollarının duyurulduğu ve yeni oyunların piyasaya çıkmasına çok az bir süre kaldığı şu ortamda Microsoft adından söz ettirecek yeni bir hamle yaptı. Bethesda‘yı satın alan firma, Game Pass kullanan oyuncuları oldukça heyecanlandırdı. 7.5 milyar dolara gerçekleşen satışın ardından gözler, Bethesda içerisinde yer alan oyunlara çevrilirken, The Elder Scrolls Online oyununun yapımcılığını yapan ZeniMax Online Studios, sistemde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı. Oyunun olduğu gibi devam edeceğini açıklayan firma, oyuna yapılan desteğin hiçbir şekilde aksamayacağını hayranlarına duyurdu.

A note from Matt Firor, Studio Director of ZeniMax Online Studios: https://t.co/fI25uklrZ5 pic.twitter.com/q3qoJwUmXu — The Elder Scrolls Online (@TESOnline) September 21, 2020

MMO kategorisinde yer alan The Elder Scrolls Online oyunu hali hazırda PC, PS4 ve Xbox One için piyasaya çıkmıştı. Oldukça önemli bir oyuncu kitlesine sahip olan oyun, bu açıklamanın ardından herhangi bir platform değişikliğine gitmeyecek. Öte yandan özellikle Game Pass sistemi nedeniyle oyuncuların övgülerini alan Microsoft‘un eli artık daha güçlü. The Elder Scrolls, Fallout, Doom ve Wolfenstein gibi popüler oyun serilerine sahip olan firma, olası konsol rekabetinde de en büyük rakibi Sony’ye karşı büyük bir avantaj elde etti. Satın alım sonrası Bethesda firmasından PlayStation 5 için oyun çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.