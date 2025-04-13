Samsung kullanıcılarının heyecanla beklediği One UI 7 güncellemesiyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Peki Samsung Android 15 ne zaman tüm cihazlara ulaşacak? Özellikle One UI 7 çıkış tarihi konusunda belirsizlikler devam ederken, Samsung bazı bölgelerde güncellemeyi durdurdu.
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One UI 7 çıkış tarihi ertelendi mi? İşte sızdırılan iddia!
One UI 7 güncellemesi ilk olarak Güney Kore ve Avrupa’da Galaxy S24 ve S24+ modelleri için dağıtıma sunulmuştu. Ancak dün itibarıyla Samsung, One UI 7 güncellemesini bu bölgelerde duraklattı.
Üstelik, OTA sunucularından da tamamen kaldırıldığı dikkat çekiyor. Bu durum, One UI 7 çıkış tarihi konusunda yeni bir belirsizliğe yol açtı. Resmi açıklama olmamakla birlikte, uzmanlar netlik kazanması için pazartesi gününü işaret ediyor.
Sunuculardan güncellemenin kaldırılmasının sebebinin ise Samsung kendi işlemcisi Exynos olduğu ve yeni yazılımın işlemcide sıkıntılar çıkarttığı şeklinde bir iddia ortaya atılmış.
Samsung cephesinden ise henüz bu iddiaları doğrulayan bir açıklama gelmedi.
Benzer bir tarihte ise Almanya için bir liste paylaşıldı. Ülkenin resmi Android 15 yayın takvimi paylaşıldı. Takvime göre, güncellemenin Nisan 2025’te Galaxy S24 serisi ile başlayacağı belirtiliyor. Özellikle One UI 7 çıkış tarihi konusunda netlik arayan kullanıcılar için bu bilgi oldukça değerli.
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Henüz Hindistan, Ortadoğu ve Güney Asya ülkeleri için takvimler açıklanmış değil. Ancak beklentiler, Samsung Android 15 güncellemesinin bu bölgelerde de benzer tarihlerde sunulacağı yönünde.
İşte Samsung Almanya One UI 7 çıkış tarihi tablosu!
İşte Samsung Almanya One UI 7 çıkış tarihi tablosu!
|One UI 7 çıkış tarihi
|Model
|Nisan 2025
|Galaxy S24
Galaxy S24+
Galaxy S24 Ultra
Galaxy Z Flip 6
Galaxy Z Fold 6
|Mayıs 2025
|Galaxy S23
Galaxy S23+
Galaxy S23 Ultra
Galaxy S23 FE
Galaxy S22
Galaxy S22+
Galaxy S22 Ultra
Galaxy S22 FE
Galaxy S21
Galaxy S21+
Galaxy S21 Ultra
Galaxy S21 FE
Galaxy Z Flip 5
Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Flip 4
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Flip 3
Galaxy Z Fold 3
Galaxy S24 FE
|Haziran 2025
|Galaxy A55
Galaxy A54
Galaxy A53
Galaxy A35
Galaxy A34
Galaxy A33
Galaxy A25
Galaxy A16
Galaxy A15
Galaxy A14 4G
Galaxy A14 5G
Galaxy M53
Galaxy M33
Galaxy XCover 7
Galaxy XCover 6 Pro
|Temmuz 2025
|Galaxy A05s
Türkiye’deki kullanıcılar için Samsung Android 15 çıkış tarihi büyük merak konusu. Güncellemenin ilk aşamada amiral gemilerine, ardından da orta segment cihazlara yayılması bekleniyor. Samsung Android 15 ile birlikte özellikle kullanıcı deneyimini geliştiren yeni yapay zeka özellikleri ve pil optimizasyonları öne çıkacak.
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Sevgili Samsung kullanıcıları, sabırsızlığınızı çok iyi anlıyoruz. Samsung Android 15 güncellemesiyle ilgili internette pek çok farklı haber dolaşıyor ve kafa karışıklığı yaratabiliyor, yazıyı yazarken bir Samsung kullanıcısı bizim bile kafamız karışıyor.
Biz yine de en güncel ve doğru bilgileri sizlere ulaştırmak için titizlikle çalışıyoruz. Samsung Android 15 ile ilgili yeni gelişmeler oldukça, sizlere en hızlı şekilde aktarmaya devam edeceğiz.
Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung Android 15 Türkiye’de kullanıcıları memnun edecek mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!