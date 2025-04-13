Samsung kullanıcılarının heyecanla beklediği One UI 7 güncellemesiyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Peki Samsung Android 15 ne zaman tüm cihazlara ulaşacak? Özellikle One UI 7 çıkış tarihi konusunda belirsizlikler devam ederken, Samsung bazı bölgelerde güncellemeyi durdurdu.

One UI 7 çıkış tarihi ertelendi mi? İşte sızdırılan iddia!

One UI 7 güncellemesi ilk olarak Güney Kore ve Avrupa’da Galaxy S24 ve S24+ modelleri için dağıtıma sunulmuştu. Ancak dün itibarıyla Samsung, One UI 7 güncellemesini bu bölgelerde duraklattı.

Üstelik, OTA sunucularından da tamamen kaldırıldığı dikkat çekiyor. Bu durum, One UI 7 çıkış tarihi konusunda yeni bir belirsizliğe yol açtı. Resmi açıklama olmamakla birlikte, uzmanlar netlik kazanması için pazartesi gününü işaret ediyor.

Sunuculardan güncellemenin kaldırılmasının sebebinin ise Samsung kendi işlemcisi Exynos olduğu ve yeni yazılımın işlemcide sıkıntılar çıkarttığı şeklinde bir iddia ortaya atılmış.

Samsung cephesinden ise henüz bu iddiaları doğrulayan bir açıklama gelmedi.

Benzer bir tarihte ise Almanya için bir liste paylaşıldı. Ülkenin resmi Android 15 yayın takvimi paylaşıldı. Takvime göre, güncellemenin Nisan 2025’te Galaxy S24 serisi ile başlayacağı belirtiliyor. Özellikle One UI 7 çıkış tarihi konusunda netlik arayan kullanıcılar için bu bilgi oldukça değerli.

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Henüz Hindistan, Ortadoğu ve Güney Asya ülkeleri için takvimler açıklanmış değil. Ancak beklentiler, Samsung Android 15 güncellemesinin bu bölgelerde de benzer tarihlerde sunulacağı yönünde.

İşte Samsung Almanya One UI 7 çıkış tarihi tablosu!

İşte Samsung Almanya One UI 7 çıkış tarihi tablosu!

One UI 7 çıkış tarihi Model Nisan 2025 Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6 Mayıs 2025 Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 FE

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3

Galaxy S24 FE Haziran 2025 Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A16

Galaxy A15

Galaxy A14 4G

Galaxy A14 5G

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 6 Pro Temmuz 2025 Galaxy A05s

Türkiye’deki kullanıcılar için Samsung Android 15 çıkış tarihi büyük merak konusu. Güncellemenin ilk aşamada amiral gemilerine, ardından da orta segment cihazlara yayılması bekleniyor. Samsung Android 15 ile birlikte özellikle kullanıcı deneyimini geliştiren yeni yapay zeka özellikleri ve pil optimizasyonları öne çıkacak.

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Sevgili Samsung kullanıcıları, sabırsızlığınızı çok iyi anlıyoruz. Samsung Android 15 güncellemesiyle ilgili internette pek çok farklı haber dolaşıyor ve kafa karışıklığı yaratabiliyor, yazıyı yazarken bir Samsung kullanıcısı bizim bile kafamız karışıyor.

Biz yine de en güncel ve doğru bilgileri sizlere ulaştırmak için titizlikle çalışıyoruz. Samsung Android 15 ile ilgili yeni gelişmeler oldukça, sizlere en hızlı şekilde aktarmaya devam edeceğiz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung Android 15 Türkiye’de kullanıcıları memnun edecek mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!