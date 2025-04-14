Sosyal medya üzerinden yayılan Stonex uygulamasıyla Aydın’da yüzlerce kişinin yüksek kazanç vaadiyle kandırıldığı, toplamda yaklaşık 100 milyon liralık bir dijital dolandırıcılık gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Türkiye’nin dijital yatırım furyasında yeni bir saadet zinciri vakasıyla karşı karşıya kalması, vatandaşlarda tedirginlik yarattı.

Aydın’da Stonex dolandırıcılığında 100 milyon TL vurgun!

Stonex adlı dijital yatırım platformunun sosyal medya aracılığıyla yayılmasıyla başlayan süreç, kısa sürede büyük çaplı bir ekonomik yıkıma dönüştü. Sisteme ilk girişte küçük yatırımcılara yüksek getiri sağlanması, güven duygusunu pekiştirdi. Ancak zamanla hesaplara erişim kısıtlandı ve kullanıcılar paralarına ulaşamaz hale geldi. Stonex kurbanları, yaşadıkları mağduriyeti açıkça dile getiriyor.

Mağdurlar arasında yer alan Mustafa Bozdağ, “Başta 300 TL yatırdım, sonra küçük kazançlar gördüm. Bu güvenle çevremi de dahil ettim. Ancak günler geçtikçe platform erişimi kesildi. Artık ne kar alabildik ne de paramıza ulaşabildik,” sözleriyle Stonex tecrübesini özetledi.

Çine’nin toplam nüfusu göz önüne alındığında, neredeyse her 100 kişiden biri Stonex kaynaklı bu dolandırıcılıktan etkilenmiş durumda. Bu da olayın ne denli yaygın ve ciddi boyutta olduğunu gözler önüne seriyor.

Çine Cumhuriyet Başsavcılığı, Stonex ile ilgili çok sayıda suç duyurusu alırken, sistemin arkasında kimlerin olduğu araştırılıyor. Savcılık süreci aktif olarak sürerken, vatandaşlar adaletin bir an önce tecelli etmesini ve zararlarının tazmin edilmesini talep ediyor.

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Uzmanlar, Stonex vakası sonrası uyarılarını yineledi. Dijital yatırım uygulamalarının dikkatle incelenmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, özellikle sosyal medya kaynaklı davet ve yönlendirmelere karşı temkinli olunması çağrısında bulunuyor. Resmi onaylı, şeffaf ve denetlenen platformlar dışında hiçbir uygulamaya güvenilmemesi gerektiği belirtiliyor.

Stonex üzerinden yaşanan bu büyük dolandırıcılık, Türkiye’de dijital yatırımların denetimsizliğini bir kez daha gündeme taşıdı. Yatırım yapmak isteyenlerin artık sadece kazanç oranlarına değil, platformun güvenilirliğine ve yasal altyapısına da odaklanmaları gerektiği çok net bir şekilde ortaya çıktı.

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