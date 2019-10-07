Akıllı Telefonlar
Akıllı telefonları, daha uzun süre kullanmanız için tavsiyeler!
Akıllı telefonları, malumunuz son yıllarda hem Türkiye’de hem de dünya piyasasındaki fiyatları oldukça artmış vaziyette. Kullanıcılar, bu durumda elindeki cihazları nasıl daha verimli kullanabileceklerini düşünür hale geldiler.
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Ne sıklıkla cihaz değiştiriyorsunuz? Daha doğrusu artık değiştirecek parayı bulabiliyor musunuz mu desek? Akıllı telefonlar, artık çoğu teknolojik cihazdan daha pahallı olmaya başladı. Firmalar da izledikleri fiyat politikalarını diretmeye kararlı görünüyorlar.
Akıllı telefonların ilk dönemlerinde (2000’li yıllardan bahsediyoruz.), geleneksel bir cihaz alırsanız sistem şu şekilde işliyordu.
Satıcı firmayla, iki yıllık bir kontrat imzalanır, kontrat dahilinde cihazınızın ücretini 24 ay süreyle taksit taksit ödüyorsunuz. Eğer telefonunuz bu süre dahilinde bozulursa, ücretsiz veya çok kısmi bir para ödeyerek değiştirebiliyordunuz.
Bu sistem, eski tip akıllı telefonlar için oldukça güzel işlese de teknoloji eskiden bu kadar hızlı gelişmediğini hatırlatmakta fayda var. Ayrıca sistemin günümüzde yarattığı bir yan etki de kullanıcıların iki yıl süreyle cihazlarının güncel kalmasını istemelerine yol açtı. Bu da, iki yıl süreyle güncelleme yaratmak için daha güçlü cihaz ihtiyacını doğurmuş oldu.
Üreticilerin maaliyetleri, kar oranlarındaki artış, aracı firmaların bu yükü kaldıramamasıyla sonuçlandı. Böylece satıcı firmalar yeni bir satış modeline geçti. Taşıyıcılar, telefon ücretlerini yapmış oldukları sözleşmelerden ayırmaya başladılar.
2010’lu yıllardan itibaren, operatör firmalar; servisleriniz için ayrı fiyat, cihazlar için farklı bir ödeme yöntemi belirlemeye başladılar. Aniden, akıllı telefonların fiyatlarının ne kadar yüksek olduğu anlaşılmaya başlandı.
Geçiş sürecinden sonra, telefon sahipleri telefon değiştirme sıklıklarını azaltmaya başladılar. Hyla Mobile’in yaptığı çalışmada, 2016 yılında kullanıcıların 2.38 yılda bir telefonlarını değiştirdiği belirtiliyor. Bu rakam 2018 yılında 2.77 seviyesine kadar yükselmiş. Yani kullanıcılar, neredeyse 3 yılda bir cihaz değiştirir duruma gelmişler.
Üç yıl, hala böyle pahallı cihazlar için nispeten kısa bir süre. Yedi yüz dolara aldığınız orta seviye bir laptop 5 yıl kullanım ömrüne sahip olabiliyor. Bin dolar üstü cihazları ise bu rakamların çok çok üstünde kullanabilme imkanınız var. Peki telefonlar için neden olmasın?
Bu sebeplerden biri, telefonların onarımlarının çok zor olmasından geçiyor. Çoğu laptop, sökülebilir bir bataryaya sahip. Bataryanız ömrünü tamamladığında tek yapmanız gereken çöpe atıp yenisini almak. Şanslıysanız tamir ettirmeniz bile mümkün. Son yıllarda çıkan akıllı telefonların neredeyse tamamı, cihazın içine gömülü bir bataryaya sahip. Bu parçaları tamir etmek oldukça zor ya da tamir edilmesi hiçbir şekilde mümkün değil.
2018 yılından itibaren yeni bir gerçek iPhone kullanıcılarının hayatına girdi. Bataryaları eskiyen Apple sahiplerinin, telefonlarının yavaşlatıldığını öğrendiler. Bir dizi dava sürecinden sonra Apple, bu konuya resmiyet getirmek adına ayarlar sekmesine pil durumlarını gösteren bir bar ekledi. Böylece, cihaz kullanıcıları bataryalarının ömürlerinin azaldığını fark ettikleri takdirde, değişimini sağlayabilir hale getirdiler.
iFixit iletişim direktörü Kay-Kay Clapp‘a göre, Apple’ın batarya hamlesi, şirket için bir dönüm noktasıydı. Artık basit bir batarya değişimiyle, telefonunuzun ömrünün uzamasının mümkün olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçeğe dönüştü. Apple, iPhone’unuzun içerisindeki pilin firmaya değil, kullanıcıya ait olduğunu kabul etmişti.
Telefonunuzu kendiniz de tamir edebilirsiniz!
Sahip olduğunuz telefona bağlı olarak, cihazınızı kendiniz de tamir edebilirsiniz. iFixit, popüler cihazları inceleyerek, bu cihazların yapısına göre bir tamir edilebilirlik skoru belirliyor. Bay Clapp, akıllı cihazların son yıllarda tamir edilebilirlik oranlarının düştüğünü söyledi. İster cihazınızı kendiniz tamir edin istersenizde servise götürün bu cihazınızın ömrünün artmasını sağlayacaktır.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 30 Pro, ilk güncellemelerini almaya başladı!
Huawei Mate 30 Pro, ilk EMUI güncellemelerini almaya başladı. Güncelleme, kamerayla ilgili önemli iyileştirmeler içeriyor.
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Çinli Üretici Devi, geçtiğimiz günlerde tanıtmış olduğu Huawei Mate 30 Pro‘ya iki yeni güncelleme yayınlamıştı. İlk güncelleme, 7680 kare ultra ağır çekim moduna ait değişiklikler içerirken, ikinci güncelleme ise alan hareketleri ve ağ hızlandırma teknolojileri üzerine geliştirmeler dahil edilmişti.
Şimdi ise Huawei, yeni amiral gemisine getirdiği güncellemeyle birlikte EMUI 10‘da bulunan kamera deneyimini daha üst noktaya taşımayı hedefliyor. Bu güncellemeyle, cihazda bulunan kameranın, yazılımsal olarak optimizasyonu sağlanıyor.
Aynı zamanda bazı arabalar için de bluetooth desteği, güncellemenin içeriğine dahil edilmiş. Şirket, tüm kullanıcılara, cihazlarına gelen güncellemeyi kurmalarını tavsiye ediyor.
Android 10 tabanlı EMUI 10‘la birlikte, Huawei kullanıcıları, Karanlık Mod ve Always On Display için renkli tema desteğine kavuşmuştu. Ayrıca, yeni ekran kilidi görünümü ve ekran kilidi için yeni tasarımlar da kullanıcılara tanıtılmıştı.
Mate 30 Pro, geniş renk gamutuna sahip 6.53 inç FHD+ ekran (2400×1176) ile geliyordu. Ekran içi hoparlöre sahip yeni nesil cihazda 60Hz tazeleme hızı mevcut. Cihazda Kirin 990 mimarisine sahip işlemciyle birlikte 8GB RAM ve 256GB depolama yer alıyor.
Akıllı telefonun arka tarafında, 40 megapiksel ultra geniş açı, 40 megapiksel geniş açı, 8 megapiksel telefoto ve 3D derinlik sensörü olmak üzere dört kamera konumlandırılmış. Ek olarak, bu sensörler 3x optik, 5x hibrit ve 30x dijital yakınlaştırma desteğiyle geliyor.
Ön kısımda ise, 3D yüz okuma destekleyen 32 megapiksel çözünürlüklü kamera mevcut. Cihazda 4500mAh kapasiteye sahip oldukça güçlü bir batarya konumlandırılmış. Bununla birlikte cihaz, 27W kablosuz ve 40W kablodan olmak üzere hızlı şarj destekliyor.
Akıllı Telefonlar
Google, güvenlik açığı bulunan Android cihazların bir listesini yayınladı!
Google güvenlik uzmanları bazı Android telefonlarda bulunan ciddi bir güvenlik açığını ortaya çıkardı. Alınan bilgiye göre, bu telefonları kullanan kişilerin fotoğraf ve tüm yazışmaları risk altında.
Google’ın güvenlik açıkları ve hedefli saldırılara odaklanan araştırma ekibi Project Zero tarafından ortaya çıkarılan bu güvenlik açığı, Android telefonların tüm kontrolünün uzaktan ele geçirilebilmesine olanak sağlıyor. Ortaya çıkan bu güvenlik açığının İsrail’in NSO Grubu tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi. Bu şirket geçmişte insan haklarına ve siyasi aktivistlere yapılan saldırılara karışmıştı.
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Amerikalı şirket Google, Android cihazlarda bulunan güvenlik açığını kendi markaları da içerisine dahil olmak üzere çok bilindik ve popüler markalarda bulunan bu açığın bundan yaklaşık iki sene önce giderilmesi gerektiği ortaya çıktı.
Huawei, Samsung, Xiaomi, Motorola ve Google‘ın kendi markası Pixel, bu güvenlik açığına sahip olan markalar arasında yerini aldı. Project Zero ekibi bu açığa sahip cihazları şöyle açıklıyor: Pixel 1, Pixel 1 XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Huawei P20, Xiaomi Redmi 5A, Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi A1, Oppo A3, Moto Z3, Oreo’lu LG modelleri, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S9.
Bulunan açığın şu an aktif olarak kullanıldığı ve bu açıdan da yukarıdaki cihazlara sahip kişilerin çok dikkatli olması gerektiği aktarılıyor. Google güvenlik için adım atana kadar bir süre Chrome yerine başka bir tarayıcı kullanılması. Ayrıca Play Store dışından uygulama yüklenmemesi tavsiye ediliyor.
Google, bu cihazlardaki sorunun giderilmesi için yeni bir güvenlik yaması yayınlanması gerektiğini belirtiyor. Sorunların üreticileri tarafından verilecek “Ekim güvenlik güncellemesi” ile ortadan kaldırılacağı söyleniyor. Ancak yukarıdaki cihazların kaçının bu güncellemeyi alacağı bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Store’larda hafta sonu indirimi
Ülkemizdeki resmi Xiaomi distribütörlerinden biri olan Evofone, kendilerine ait olan Mi Store‘larda geçerli olacak bir hafta sonu kampanyası duyurdu. Kampanya kapsamında bazı akıllı telefon modelleriyle birlikte Earbuds kulaklığında indirim olacak.
Hangi ürünlerde, nasıl indirimler var?
- Redmi S2 – 32 GB – 1.199tl yerine 1099 TL
- Note 6 Pro 32 GB – 1.499tl yerine 1199 TL
- Note 6 Pro 64 GB – 1.699tl yerine 1399 TL
- Earbuds – 499tl yerine 399 tl
- Yeelight LED akıllı ampül – 139 TL
- Yeelight Led akıllı ampül – 179 TL
- Mi TV Box S 4K – 499 TL
- Mi Kettle Akıllı Su Istıcı – 299 TL
Ürünler hangi mağazalarda, hang tarihlerde geçerli?
5-6 Ekim Cumartesi ve Pazar günü geçerli olacak indirimler sadece bu mağazaları kapsıyor:
- Forum İstanbul Avm MiStore
- Vadistanbul Mi Store
- Akasya Avm Mi Store
- Optimum Avm Mi Kiosk