Haber
Akıllı telefon fiyatları, 2. çeyrekte global olarak %10 artış gösterdi
Medya takip kurumu Ajans Press tarafından yayınlanan bilgiye göre, küresel akıllı telefon pazarında cihazların ortalama satış fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 23 ile şimdiye kadar ki en yüksek düşüşü gösterse de; 2020’nin ikinci çeyreğinde tam tersi yönde bir hareketle, yüzde 10 artış gösterdi.
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Ajans Press, akıllı telefonlarla ilgili medya istatistiklerini paylaştı
Medya takip kurumu Ajans Press, akıllı telefonlar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, bu yıl akıllı telefonlar ile alakalı 4.932 haber çıkışı olduğu belirlendi. Haber içerikleri incelendiğinde ise, mobil ödeme, e-ticaret alışverişleri ve online eğitim gibi konuların ön planda olduğu saptandı. Geçen yılın medya verileri incelendiğindeyse, akıllı telefonlarla ilgili 8 bin 323 adet basın haberi olduğu belirlendi.
Ajans Press’in, Counterpoint Research verilerinden elde ettiği bilgilere göre akıllı telefonların ortalama satış fiyatları belli oldu. Küresel akıllı telefon pazarında cihazların ortalama satış fiyatı bir önceki yıla göre %23 ile şimdiye kadar ki en yüksek düşüşü gösterse de; 2020’nin ikinci çeyreğinde %10 artış gösterdi. Araştırmaya göre ortalama satış fiyatlarındaki en yüksek artış, %13 ile Çin’de görülürken, ortalama akıllı telefon satış fiyatının da 310 dolar olduğu belirlendi. COVID-19 salgınından dolayı insanların evde vakit geçiriyor olmasının telefonlara olan bağımlılığı artırdığı dile getirilse de; bu durum satış oranlarına yansımadı. Ayrıca, bu süreçte üst segment telefonlara olan ilginin daha yüksek olduğu belirlenirken; Çin, 5G destekli cihaz satışlarına en büyük katkı sağlayan ülke oldu. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Realme Q ailesinin yeni üyesinin tanıtım tarihi sızdırıldı!
Realme Q serisine yeni bir üye kazandırmaya hazırlanıyor. Firmanın yeni akıllı telefonunun 13 Ekim tarihinde tanıtılacağı ortaya çıktı.
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Realme Q serisinin yeni üyesi 13 Ekim’de tanıtılacak!
Realme Q serisi için yeni bir cihaz geliştiriyor. Firmanın akıllı telefon dünyasında yer alan alternatiflerini arttırmak istediği hali hazırda bilinirken, bu adımda ilk gelişmeler de ortaya çıktı. Digital Chine Station sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile birlikte serinin yeni üyesinin olası birkaç teknik özelliklerini ve tanıtım tarihini açıkladı. Ortaya çıkan bu sızıntıya göre cihaz Realme UI 2.0 arayüzüne sahip olacak ve 5G özellikli olarak kullanıcılarının karşısına çıkacak. Öte yandan cihazın delikli OLED ekran ile piyasaya çıkacağı öğrenilirken, ekran altında bir adet de parmak izi okuyucusu bulunacak.
Batarya kısmında 65W hızlı şarj desteğine sahip olacağı ortaya çıkan akıllı telefon, oldukça farklı tasarım anlayışına sahip olacak. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ekran altı kameraları akıllı telefon duyurusu yapan firmanın, Realme Q serisi için böyle bir plana sahip olmadığı sızıntı ile birlikte ortaya çıktı. Zira akıllı telefon daha önce de bahsettiğimiz gibi delikli ekran ile piyasaya çıkacak. 13 Ekim tarihinde tanıtımı gerçekleştirilecek akıllı telefonun, amiral gemisi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Bakalım Realme, yeni akıllı telefonu ile birlikte kuvvetli bir alternatif oluşturabilecek mi bekleyip göreceğiz.
İnternet
Tiktok, ABD yasağı ani bir kararla engellendi
The New York Times‘ın bildirdiğine göre TikTok, pazar günü gece yarısı ABD genelinde yasaklanacak ve uygulama mağazalarından kaldırılacaktı, ancak federal bir yargıcın Trump yönetimine yönelik emri bunu şimdilik engelledi.
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Yasak gelmesi durumunda neler olacak?
Tiktok’un ABD’de yasaklanması durumunda, uygulama uygulama mağazalarından kalkacak ve bu, yeni kullanıcıların uygulamayı cihazlarına indirmelerini zorlaştıracaktı. Ayrıca, TikTok’un bu mağazalar aracılığıyla uygulamasına güncellemeleri ve hata düzeltmelerini göndermesini imkansız hale getirecekti. Bu kısıtlamalar hem kullanıcı deneyimine hem de ABD’deki kullanıcı tabanını büyütme becerisine zarar verirdi. Karar, ABD hükümetinin TikTok’u uygulama mağazalarından yasaklama planını açıklamasından yalnızca dokuz gün sonra geldi; Bundan önce, idare, TikTok’un ülkedeki operasyonlarının ABD merkezli bir firma tarafından devralınması için, büyük ölçüde veri gizliliği endişelerini gidermek adına son bir tarih belirlemişti.
TikTok yaptığı açıklamada, duruşmanın sonucundan memnun olduğunu belirtti:
TikTok, dün mahkemede, yasağın “keyfi ve kaprisli” olduğunu ve güvenlik güncellemelerini engelleyerek mevcut 100 milyon ABD’li kullanıcı için “veri güvenliğini zayıflatacağını” savundu. TikTok avukatı John Hall, “Bu, dünyadaki en hızlı büyüyen uygulamalardan biridir ve bu yeni kullanıcılar, bu işin can damarıdır.”dedi. Uygulama, mağazalarından kaldırılırsa, sonucunda çıkan etki kullanıcılar, içerikler, yaratıcılar açısından yıkıcı olur ve reklamverenler nezdindeki itibarına zarar verebilir.
Donanım
Nvidia RTX 3060Ti, Ekim sonunda tanıtılabilir!
Nvidia, Ekim ayında piyasaya süreceği RTX 3070 ekran kartının ardından RTX 3060Ti modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Nvidia’nın bu hareketi AMD‘nin RX 6000 serisine cevap olabilir.
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Videocardz tarafından yapılan haberle ortaya atılan iddiaya göre RTX 3060’tan önce 3060Ti modeli Ampere mimarisiyle Ekim sonunda gelmiş olacak. Şirketin ilk olarak baz 3060 modelini ardından da geliştirilmiş 3060Ti versiyonunu tanıtması beklenirken 3060’tan önce Ti modelinin gelmesi AMD’ye cevap olarak tanımlanıyor.
3060Ti, 3070 ile aynı çipi kullanacak
Ekim ayı ortasında piyasada yer alacak 3070’in ardından tanıtılacak model, 3070 ile aynı çipi paylaştığı için erken tanıtılacağı da söylentiler arasında. RTX3060’da kullanılacak olan çipin henüz hazır olmadığı belirtiliyor. Videocardz’da yer alan habere göre Nvidia, AMD tarafından gelecek güçlü bir orta seviye ekran kartına rakip olarak 3060Ti’yı erken çıkartıyor olabilir. Nvidia’ya göre ise RTX3060 ekran kartı, AMD tarafından gelecek orta seviye karta göre zayıf kalabilir.
İsimlendirme değişebilir
Nvidia’nın 15 Ekim’de piyasaya süreceği 3070’in ardından geleceği iddia edilen 3060 versiyonu için henüz net bir isimlendirme söz konusu değil. 3060Ti olması beklenen kartın 3060 Super olarak gelmesi de kuvvetle muhtemel. İsimlendirme ne olursa olsun yeni model Ekim sonunda ortaya çıkmış olacak.
RTX3070’e nazaran 1,024 daha az CUDA çekirdeği barındıracak modelde (4,864 CUDA çekirdeği) 8GB RAM yer alacak. Ampere mimarisiyle gelecek olan model hakkında önümüzdeki ay daha fazla detayın ortaya çıkacağı belirtiliyor. Nvidia’nın AMD karşısında gerçekleştireceği bu hamlenin nasıl sonuçlanacağı da merak konusu.