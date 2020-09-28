TCL, Alcatel markalı tabletleri ile Türkiye pazarında 2. sırayı aldı

TCL, 2020’nin ikinci çeyreğinde Alcatel tablet satışlarını bir önceki çeyreğe kıyasla neredeyse üç kat artırarak; Türkiye genelinde en çok tablet satan ikinci firma oldu.

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TCL, Alcatel markası altında tablet satışlarında ciddi bir başarı yakaladı

TCL’in artan tablet satışlarındaki en büyük payı, 7” ve 10” ölçülere sahip modeller oluşturuyor. Alcatel 1T 7”, Alcatel 1T 10”, Alcatel Smart Tab 7” ve Alcatel 3T 10” modelleri, fiyat performans dengeleri sayesinde tüketicilerin taleplerini karşılamayı başararak; müşteriler tarafından sıklıkla tercih edilen modeller oldu. Online eğitim ve uzaktan çalışmanın öne çıktığı bu dönemde, standart tablet modellerinin yanı sıra Alcatel’in klavyeli modelleri de tüketicilerin yoğun ilgisini çekti.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan TCL Mobil Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Serhan Tunca, “Son çeyrekte tablet satışımızı neredeyse üç katına çıkararak önemli bir başarıya imza attık. Bu sayede Türkiye’de en çok tablet satan ikinci şirket olarak listenin en üst sıralarında yer alıyoruz. Tüm dünyanın içinde bulunduğu durumla birlikte tüketicilerin işlerini uzaktan yapabilmek ve eğitimlerine evlerinden devam edebilmek için tablete yöneldiklerini gözlemledik. Bu noktada amiral gemisi özellikleri uygun fiyatla sunma yaklaşımımızla tasarladığımız ürünlerimiz, tüketicilerin tercihi oldu. Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. Önümüzdeki çeyreklerde Türkiye’de daha gelişmiş ürünlerimizi satışa sunarak bu başarımızın üstüne çıkmayı hedefliyoruz” dedi.

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!