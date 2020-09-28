Tablet/Notebook/Laptop
TCL, Alcatel markalı tabletleri ile Türkiye pazarında 2. sırayı aldı
TCL, 2020’nin ikinci çeyreğinde Alcatel tablet satışlarını bir önceki çeyreğe kıyasla neredeyse üç kat artırarak; Türkiye genelinde en çok tablet satan ikinci firma oldu.
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TCL, Alcatel markası altında tablet satışlarında ciddi bir başarı yakaladı
TCL’in artan tablet satışlarındaki en büyük payı, 7” ve 10” ölçülere sahip modeller oluşturuyor. Alcatel 1T 7”, Alcatel 1T 10”, Alcatel Smart Tab 7” ve Alcatel 3T 10” modelleri, fiyat performans dengeleri sayesinde tüketicilerin taleplerini karşılamayı başararak; müşteriler tarafından sıklıkla tercih edilen modeller oldu. Online eğitim ve uzaktan çalışmanın öne çıktığı bu dönemde, standart tablet modellerinin yanı sıra Alcatel’in klavyeli modelleri de tüketicilerin yoğun ilgisini çekti.
Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan TCL Mobil Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Serhan Tunca, “Son çeyrekte tablet satışımızı neredeyse üç katına çıkararak önemli bir başarıya imza attık. Bu sayede Türkiye’de en çok tablet satan ikinci şirket olarak listenin en üst sıralarında yer alıyoruz. Tüm dünyanın içinde bulunduğu durumla birlikte tüketicilerin işlerini uzaktan yapabilmek ve eğitimlerine evlerinden devam edebilmek için tablete yöneldiklerini gözlemledik. Bu noktada amiral gemisi özellikleri uygun fiyatla sunma yaklaşımımızla tasarladığımız ürünlerimiz, tüketicilerin tercihi oldu. Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. Önümüzdeki çeyreklerde Türkiye’de daha gelişmiş ürünlerimizi satışa sunarak bu başarımızın üstüne çıkmayı hedefliyoruz” dedi.
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Tablet/Notebook/Laptop
11. nesil Intel işlemcili Huawei laptop sızdırıldı!
Huawei, son zamanlarda yaptığı hamlelerle laptop pazarında da adından söz ettirmeye başladı. Fiyat/performans alanında Matebook D14 ve D15 ile adından oldukça söz ettiren şirket Matebook X ve 14 gibi modelleriyle de tepeyi hedefliyor. Bu doğrultuda UserBenchmark adlı benchmark testinde görülen yeni modelleri ise Matebook X serisine yeni bir eklenti olabilir.
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Yeni Huawei laptop neler sunuyor?
UserBenchmark’ta görülen ve ‘_rogame’ tarafından sızdırılan bilgilere göre bu yeni Huawei dizüstü bilgisayarın en göze çarpan özelliği 11. nesil Intel işlemciyle gelmesi. Intel Core i7-1160G7 barındıran bu bilgisayar, ayrıca 16 GB LPDDR4x standardında 4266 MHz hıza sahip RAM ve 512 GB SSD gibi dikkat çekici özelliklere sahip. Anakartı XXXX EULD-WXX9-PCB olarak görüntülenen bu model, 3:2 en-boy oranına ve 3000 x 2000 piksel çözünürlüğe sahip bir ekran bulunduruyor.
[Userbenchmark]
Huawei TigerLake laptop
XXXX EULD-WXX9-PCB
> i7-1160G7
> 16GB LPDDR4x 4266MHz
> 3:2 screen with resolution of 3000×2000https://t.co/6Eoi31SO0v
— _rogame (@_rogame) September 25, 2020
Sızdırılan bu laptop modelinin Huawei tarafından nasıl bir isimlendirmeyle tanıtılacağı ise henüz bilinmiyor. Bazı söylentilere göre yeni model Matebook X ya da Matebook X Pro’nun devamı niteliği taşıyabilir. Her iki model de 10. nesil Intel işlemciler ve LPDDR3 RAM içeriyordu. Bu bağlamda şirketin bu yeni laptopu birkaç kademe geliştirilmiş diyebiliriz.
Ancak Huawei’nin bu bilgisayarı 2020 içinde tanıtıp tanıtmayacağı dahi muamma. Zira şirket, Matebook X Pro 2020 modelini yaklaşık yedi ay önce ve Matebook X 2020’yi ise bu ay içerisinde tanıttı. Bu sebeple her ne kadar bu modelin ne zaman tanıtılacağı belli olmasa da tanıtıldığı zaman büyük bir etki yaratacağı kesin. Matebook serisinin tasarım hatları ve taşınabilirliği de işin içine girdiği zaman karşımızda tüm açılardan etkileyici bir laptop görebiliriz.
Haber
Intel, Huawei ile çalışmak için ABD lisansı aldı!
ABD yaptırımları nedeniyle geçtiğimiz aylarda Huawei‘nin Amerika teknolojisi ve ekipmanlarını kullanması resmen yasaklanmıştı. Şimdi ise şirket adına oldukça iyi haberler var. Çinli kaynaklar, Intel‘in Huawei ile çalışabilmek için ABD‘den lisans aldığını söylüyor. Bu, Huawei‘nin donanım için Intel‘den çip sipariş edebileceği anlamına geliyor.
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Intel ve AMD, Huawei ile iş birliğine devam mı edecek?
Geçtiğimiz günlerde AMD, ABD‘nin yasaklanan şirketler listesinde bulunan Huawei ile iş birliği yapmaya devam edebilmek için lisans aldı. Ancak AMD henüz hangi şirketlerin Huawei ile iş birliği yapmasına izin verildiğini açıklamadı. Bu, ABD‘nin Huawei ve diğer Çinli üreticilerle iş yapmak için hala lisans verilebildiğini de doğruluyor. Bu nedenle Huawei, gerekli tedarikçilerle yeniden ilişki kurabilir ve bulunduğu bu çıkmazdan çıkabilir. Bugün ortaya çıkan Intel‘in lisans aldığı raporları ise bunu doğrular nitelikte. AMD ve Intel ile yapılan iş birliği, şirketin dizüstü bilgisayar pazarında aktif bir şekilde üretim yapmasını sağlayacak.
Bazı Çinli üreticilerin de Huawei ile iş yapabilmek için ABD’ye başvurması üzerine şirket bazı ürünlerde fiyatları artırdı. Bazı ürün modellerinde %40’a varan artış gerçekleşti. Bu cihazların maliyetinin 60-74$ arasında artış yaşaması bu artışın sebebi olarak gösteriliyor. Şirketin cihaz üretimi zora girdiği için kullanıcılar, piyasadan ürünleri toplamaya başladı. Fakat Huawei, eski anlaşmalarını yenileyip yeni cihazlar ortaya çıkarmak için çalışıyor.
Akıllı Telefonlar
AMD, Huawei ile iş birliği için lisans aldı!
Geleceği konusunda hala bazı belirsizlikler bulunan Huawei, her şeye rağmen projelerini ve ürünlerini sürdürmeye devam ediyor. Şirket için Eylül başından bu yana işler oldukça zorlaştı. Samsung, WD, Micron, Kioxia ve Sharp ile yapılan ticaretin kesilmesi üzerine firma zor zamanlar geçiriyor. Huawei‘nin böyle bir durumda düzenli bir işleyiş elde etmesi zor gözüküyor. Fakat bugün ortaya çıkan AMD lisansı ile bazı şeylerin yoluna girebileceği umudu oluştu.
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AMD, Huawei ile iş birliğini sürdürecek mi?
Qualcomm, Samsung ve MediaTek ile ABD yüzünden çalışamaz hale gelen şirket AMD ile çalışmak için lisans aldı. AMD‘nin Başkan Yardımcısı, şirketin Huawei‘ye tedarikte bulunmak için lisans aldığını doğruladı. ABD‘nin Huawei‘ye uyguladığı yasağa rağmen AMD‘nin lisans alması oldukça ses getirecek gibi gözüküyor. Çin‘de fiyat artışı ve ABD ambargosuna rağmen büyük ölçüde Huawei cihazlar alınmaya devam ediyor. Şirket her ne kadar zor bir dönemden geçse de kullanıcılar firmayı destekliyor.
Huawei, yasaklar yüzünden maliyetlerde büyük artış yaşadı. Bu da telefon ve diğer akıllı cihazların fiyatlarında artışa neden oldu. Kullanıcılar fiyat artışının ve ürün stoklarının az kaldığının farkında. Bu sebeple Huawei cihazların satışları artmış durumda. Analistler, şirketin bileşen stoğunun gelecek senenin ortasına kadar yeterli olacağını söylüyor. Çin milliyetçiliği, firmanın en önemli kaynaklarından biri. Önümüzdeki sene de kullanıcılar Huawei‘yi desteklemeye devam ederse bu çıkmazdan çıkılması daha kolay hale gelebilir.