Önde gelen akıllı telefon üreticilerinden OPPO, göz alıcı bir değişiklikle marka imajında önemli bir adım attı. Uzun yıllardır şirketle özdeşleşen ikonik yeşil arka plan, şimdi şık siyah bir tasarımın yerini aldı. OPPO’nun TikTok hesabından yapılan resmi açıklamayla doğrulanan bu değişiklik, daha sofistike ve çağdaş bir marka imajı oluşturma amacı taşıyor. Farklı sektörlerden birçok markanın ardından OPPO da siyahın büyüsüne yenildi!

OPPO, Marka İmajında Karanlık Tarafa Geçiyor!

Yeni siyah arka plana sahip logo, şirketin sosyal medya hesapları gibi ana platformlarında yerini alırken, şirket çeşitli renk öğeleriyle zenginleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sağlamak için yeşil ve diğer renkleri de markanın tanıtım materyallerinde kullanmaya devam edecek. Yani OPPO tamamen karanlık tarafa geçmiş değil.

OPPO, bu önemli değişiklikle sadık hayran kitlesine de güvence veriyor. Yeşilin marka kimliğinin hala önemli bir parçası olduğunu vurguluyor ve farklı platformlarda da yeşili kullanarak marka bağını sürdürmeyi hedefliyor. Şu an için OPPO’nun resmi web sitesinde siyah arka planlı logo kullanılırken, şirketin Apple Store benzeri deneyim mağazaları hala yeşil arka planlı logoyu koruyor.

Sosyal medya platformlarında ise siyah arka planlı logo çoktan kullanılmaya başlandı ve topluluk bu değişime farklı tepkiler veriyor. Kimi kullanıcılar bu cesur hamleyi alkışlarken, kimileri ise yıllardır hatırladıkları yeşil logoyu özleyeceklerini dile getiriyorlar. Açıkçası şirketin sadece arka planı değiştirmesi çok da büyük bir şey olmasa da, bazı OPPO hayranları bu konuda aynı düşünmüyor.

Önümüzdeki günlerde OPPO, yeni marka imajını farklı platformlarda ve mağazalarda kullanıma sunarken, güncellemeler ve duyurularla kullanıcılarına daha fazla bilgi sağlayacak. Geleceğe dönük olarak modernliği kucaklamak ve aynı zamanda sadık müşterilerinin kalbindeki mirası yaşatmayı hedefleyen OPPO için heyecan verici bir süreç başlıyor. Umuyoruz ki yeni logo ile beraber OPPO telefon pazarındaki konumunu da güçlendirir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OPPO’nun bu hamlesi nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!