Bu çeyrekte de sürpriz bir gelişme olmadı ve en çok satan telefon unvanı iPhone 15 Pro Max modelinin oldu. Counterpoint Research tarafından yayınlanan son rapor, akıllı telefon sevkiyatlarının durumu hakkında önemli bilgiler içeriyor. Rapora göre, en üst düzey iPhone modeli, diğer tüm rakiplerini geride bırakarak global pazarda lider konuma yerleşti. Listede Galaxy S24 Ultra gibi üst seviye Samsung telefonlar da var.

iPhone 15 Pro Max Global Akıllı Telefon Pazarında Lider: İşte En Çok Satan Akıllı Telefonlar

Counterpoint’un bugün paylaştığı rapor, 2024 ve 2023’ün ilk çeyreğinde en çok satan 10 akıllı telefon modelini gösteriyor. Verilere göre, ilk dört sırayı iPhone 15 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone 14 modelleri alıyor. Beşinci sırada ise Samsung’un amiral gemisi modeli olan Galaxy S24 Ultra yer alıyor.

Rapora göre, Galaxy A15 5G ve Galaxy A54 modelleri altıncı ve yedinci sıralarda yer alırken, iPhone 15 Plus sekizinci sırada bulunuyor. Galaxy S24 ve Galaxy A34 ise ilk 10’da yer alan diğer modeller olarak dikkat çekiyor. Listede Samsung ve Apple hakimiyeti dikkati çekse de, küresel pazarda her bölgede bulunan markalar Apple ve Samsung olduğu için bu aslında pek de şaşılacak bir sorun değil.

En Çok Satan Telefonlar Listesi şu şekilde:

Apple iPhone 15 Pro Max Apple iPhone 15 Apple iPhone 15 Pro Apple iPhone 14 Samsung Galaxy S24 Ultra Samsung Galaxy A15 5G Samsung Galaxy A54 5G iPhone 15 Plus Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy A34 5G

Counterpoint Research, iPhone’un temel modelinin genellikle cihaz tanıtımı olmayan çeyreklerde Pro versiyonlarını geride bıraktığını ancak bu sefer durumun farklı olduğunu vurguluyor. Özellikle, Pro Max versiyonunun sezon dışı çeyrekte ilk sıraya yerleşmesi, tüketicilerin üst düzey akıllı telefonlara olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

Counterpoint’e göre, iPhone Pro modelleri Apple’ın akıllı telefon gelirlerinin %60’ından fazlasını oluşturuyor. 2020’nin 1. çeyreğinde %24 olan Pro cihazların iPhone satışlarındaki payı, 2024’ün 1. çeyreğinde %50’nin üzerine çıkmış durumda. Bu büyük büyüme, daha yüksek premium akıllı telefon satışlarına katkıda bulunuyor.

Counterpoint’in verilerine göre, müşterilerin cihazlarını daha uzun süre kullanmaları, daha yüksek premium telefon satışlarına katkıda bulunan faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Şirket, ileriye dönük olarak ilk 10 akıllı telefonun toplam akıllı telefon satışlarındaki payının artmasını bekliyor.

Rapordaki veriler, Apple’ın Samsung’u geride bırakma eğilimini destekliyor. Eğer böyle devam ederse Apple yine en çok telefon satan marka unvanını Samsung’dan alabilir. Ancak, genel iPhone satışları 2024’ün 1. çeyreğinde %10 azalırken, güçlü Hizmet gelirleri Apple’ın toplam gelirini artırmayı başardı.

Burada Samsung için de bir parantez açmak gerekiyor. Şirket Galaxy AI ve Galaxy S24 serisi ile beraber harika bir başarı elde etmiş durumda. 2023’ün aynı çeyreğine göre, Samsung da premium segmentteki Galaxy S serisinin satışlarını önemli ölçüde artırmış durumda. Geçtiğimiz yılın amiral gemisi Galaxy S23 Ultra geçtiğimiz yıl aynı dönemde tüm satışların yüzde 1.3’ünü oluştururken, S24 Ultra yüzde 1.9 ile önemli bir başarı elde etmiş.

Samsung Apple’ın iPhone satışlarından da bir miktar pay almış durumda. Ancak iPhone 15 Pro Max satışları gerçekten de oldukça iyi gidiyor. Telefon dünyasının en pahalı modellerinden biri olmasına rağmen iPhone 15 Pro Max en çok satan akıllı telefonlar listesinde ilk sırayı kendine kapatmış durumda.

İlginizi Çekebilir: Apple para dağıtıyor, iPhone 7 sahipleri tazminat alacak!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce en çok satan telefonlar listesinde bir sürpriz var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!