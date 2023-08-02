Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), geçtiğimiz aylarda teslimat sürecinde bazı zorluklarla karşılaşmış ve kullanıcılara zam şoku yaşatmıştı. Bir süredir hakkında pek fazla haber duymadığımız Togg, Haziran ayı başında açıklanan 502 adet satışın ardından şimdi de Temmuz ayı satış raporlarıyla yeniden ortaya çıktı. Togg satışlar konusunda hedeflerin oldukça gerisindeymiş gibi görünüyor!

Togg T10X Satış Hedefine Ulaşmak İçin Zorlu Yollardan Geçecek!

Togg, Temmuz ayına ilişkin satış rakamlarını genelde bu rakamları şirketlerden önce paylaşan Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nden (ODMD) önce paylaşmış. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Togg’un, paylaşımına bakılırsa, bugüne kadar yalnızca 1435 adet Togg satılmış. Bu rakam, özellikle Togg’a olan ilgi göz önüne alındığında oldukça düşük.

Bu veriler aynı zamanda Togg’un üretim ve satış hedeflerinden de çok uzakta olduğunu gösteriyor. Öyle ki, şirket üretimin başladığı Mart ayında 1370 adet Togg T10X satmayı beklerken, üretimden sonraki 4 ayda yalnızca 1435 adet araç teslim edebilmiş. Togg’un bu bağlamda gerçekten hedeflerin çok gerisinde olduğunu söylemek mümkün.

Şirketin hedeflerine ulaşabilmek için yıl sonuna kadar kalan 5 ay içerisinde toplamda 26.000’den fazla Togg T10X teslimatı yapması gerekiyor. Bu da günlük ortalama 11 adet T10X satışı gerçekleştirmeleri gerektiği anlamına geliyor. Togg’a gelen son zamlarla ve bulunabilirliğin sorgulanabilir olmasıyla beraber, bu hedefin gerçekleşme ihtimali yok denecek kadar az.

Hatırlatmak gerekirse, Togg Mart ayı itibarıyla seri üretime başladı ve Gemlik’teki fabrikada üretimlerini sürdürüyor. Ancak şu ana kadar elde edilen satış rakamları, günlük üretim ile hedeflenen üretim arasında ciddi bir fark olduğunu gösteriyor. Mayıs ayında 1.370 adet üretim yapma planı ile bugüne kadar sadece 1.435 adet satış gerçekleşmesi, sürecin ne kadar zorlu olduğunu ve Togg’un hedeflerden ne kadar uzak olduğunu ortaya koyuyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Togg hedeflediği rakamlara yakın gelecekte ulaşabilecek m? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!