İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın ardından Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever de uzay görevine gitmek için gün sayıyor. Türkiye’nin uzaydaki ikinci temsilcisi olacak olan astronot Tuva Cihangir Atasever‘in uzaya gönderilme tarihi belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın da katıldığı bir basın toplantısında duyurulan bu önemli gelişme, Türkiye’nin uzay araştırmalarındaki ilerleyişini bir adım daha ileri taşıyor.

Türkiye’nin İkinci Astronotu Tuva Cihangir Atasever’in Uzaya Gönderilme Tarihi Belli Oldu

Bakan Kacır, Türkiye’nin astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever ile gerçekleştirilen basın toplantısında, 8 Haziran’da gerçekleşecek uzay yolculuğunun bilimsel çalışmalara büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Bu uçuşun, Türkiye’nin uzayda gerçekleştireceği bilimsel misyonun önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Bakan Kacır, projenin başlangıcından itibaren planlanan bir süreç doğrultusunda, Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’in uzay deneyimi gerçekleştirmesi için ek bir maliyet olmadan bir fırsatın ortaya çıktığını açıkladı. Atasever’in yörünge altı araştırma uçuşuyla mikro yerçekimi ortamında bilimsel çalışmalara katkı sunacak olması, Türk bilim insanları ve uzay teknolojisi alanındaki gelişmeler adına heyecan verici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Atasever’in yörünge altı araştırma uçuşunun 8 Haziran 2024 tarihinde ABD’nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinden gerçekleşeceğini duyuran Bakan Kacır, Türk astronotun bu tarihten itibaren uzay sınırını geçerek Türkiye’yi uzayda başarıyla temsil edeceğini ifade etti.

Bu gelişme, Türkiye’nin uzay alanındaki çalışmalarında önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Türk astronotların uzay araştırmalarında aktif rol alması, ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki hedeflerine ulaşmasına yönelik atılmış büyük bir adımı temsil ediyor. Uzayın derinliklerinde gerçekleştirilecek bu araştırmaların, Türkiye’nin bilim dünyasındaki yerini daha da sağlamlaştırması bekleniyor.

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