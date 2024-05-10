Xiaomi, HyperOS geliştirme stratejisinde önemli bir değişiklik duyurarak bugün dikkatleri üzerine çekti. Şirket, mevcut “Geliştirme” sürümünü, daha sorunsuz bir deneyim sunmak amacıyla “Beta” sürümü adı verilen yeni bir girişimle değiştireceğini duyurdu.

Şu anda, Xiaomi, en yeni özellikleri deneyimleme fırsatı sunmak için erken benimseyenler için özel arayüzünün bir “Geliştirme” versiyonunu sunuyordu. Ancak, bu yaklaşımın bazı dezavantajları bulunuyordu, özellikle de veri kaybı yaşanması gibi sorunlar kullanıcıları rahatsız ediyordu.

İlginizi Çekebilir: Güncelleme desteği biten Xiaomi telefonlar listesine yeni modeller eklendi

Yeni Beta programı, Beta testçilerine daha sorunsuz bir deneyim vaat ediyor. Beta kullanıcıları artık Beta ve resmi sürümler arasında geçiş yaparken veri kaybı yaşamayacaklar. Bu, önceki “Geliştirme” sürümü kullanıcıları için büyük bir rahatlama olacak. Ayrıca, Beta test kullanıcıları güncellemeleri doğrudan resmi sürümden alacakları için manuel müdahaleye gerek kalmayacak.

Bir diğer önemli gelişme ise Xiaomi’nin işe alım ve işten çıkarma döngülerine yönelik yeni yaklaşımıdır. “Beta sürüm” programı, esnek bir model benimseyecek ve yeni özelliklerin kullanıma sunulması için sabit bir program olmayacak. Bu, özelliklerin ihtiyaç duyuldukça kullanıma sunulmasını sağlayacak ve daha hassas güncellemelerle sonuçlanabilecek.

Xiaomi, Ağustos 2024’e kadar “Geliştirme sürümünü” sonlandırmayı planlıyor. Mevcut kullanıcılar, veri kaybı yaşamadan sorunsuz bir şekilde resmi sürüme yükseltme yapabilecekler. Beta programı için ilk işe alımın 2024 yılının 4. çeyreğinde başlaması bekleniyor.

Uyumlu telefonlar ve başvuru prosedürleriyle ilgili ayrıntılar, Xiaomi Topluluk Dahili Test Merkezi başvuru sayfasında duyurulacak. Yenilenen sistem geliştirme planı, hem Xiaomi hem de kullanıcıları için çeşitli avantajlar sunuyor. Kullanıcılar, daha istikrarlı bir Beta deneyimi yaşarken Xiaomi, HyperOS’u geliştirmek için odaklanmış testlerden ve daha hızlı geri bildirim döngülerinden yararlanabilecek.