AirPower Mini, ilk kez görüntülenmiş olabilir!

İnternete sızan bir videoda yer alan cihazın, Apple’ın üzerinde çalıştığı AirPower Mini isimli kablosuz şarj pedi olduğu iddia edildi. Diğer söylentiler de cihaz için öne sürülen iddiayı destekler nitelikte görünüyor.

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Yaklaşık 18 ay önce AirPower’dan vazgeçen Apple’ın arkaplanda kablosuz şarj üniteleri üzerinde çalıştığı biliniyordu. İnternete düşen son video, Apple kanadından bir kablosuz şarj cihazı ya da ünitesinin geleceği söylentilerini tekrar alevlendirmeye yetti.

AirPower Mini prototipi olabilir

9To5Mac sitesine gönderilen bir videoyla beraber ortaya çıkan cihazın, AirPower Mini olduğu öne sürüldü. Videodaki cihaz, diğer şirketlerin ürettiği kablosuz şarj cihazlarından daha küçük görünüyor. Apple tarafından 3. parti üretici şirketlere gönderilmiş bir kablosuz şarj cihazı geliştirme modeli olduğu düşünülen cihazın bir prototip olması da kuvvetle muhtemel.

Video claims to show Apple magnetic wireless charger prototype. More at @9to5mac pic.twitter.com/BDReuIIW4C — Jordan Kahn (@JordanKahn) September 17, 2020

Diğer sızıntılar da cihazı destekler nitelikte

Apple tarafından gelen bir diğer sızıntı ise bu cihazın bir kablosuz şarj aparatı olma ihtimalini arttırır nitelikte. iPhone 12 serisinde arka kısıma yerleştirileceği iddia edilen halka şeklindeki mıknatısın bu cihazla tam olarak uyacağı ve bu şekilde şarj işleminin gerçekleştirileceği ifade ediliyor.

Sektördeki haberleriyle tanınan Ming-Chi Kuo da sene başında Apple’ın ufak boyutlu bir kablosuz şarj cihazı üzerinde çalıştığını gündeme getirmişti. Ekim ayında gerçekleştirilmesi beklenen iPhone 12 lansmanıyla beraber bu cihazın AirPower Mini olup olmadığı ortaya çıkmış olacak.