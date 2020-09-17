Apple
AirPower Mini, ilk kez görüntülenmiş olabilir!
İnternete sızan bir videoda yer alan cihazın, Apple’ın üzerinde çalıştığı AirPower Mini isimli kablosuz şarj pedi olduğu iddia edildi. Diğer söylentiler de cihaz için öne sürülen iddiayı destekler nitelikte görünüyor.
İlginizi çekebilir: Samsung, 3’ü 1 arada kablosuz şarj ünitesi geliştiriyor
Yaklaşık 18 ay önce AirPower’dan vazgeçen Apple’ın arkaplanda kablosuz şarj üniteleri üzerinde çalıştığı biliniyordu. İnternete düşen son video, Apple kanadından bir kablosuz şarj cihazı ya da ünitesinin geleceği söylentilerini tekrar alevlendirmeye yetti.
AirPower Mini prototipi olabilir
9To5Mac sitesine gönderilen bir videoyla beraber ortaya çıkan cihazın, AirPower Mini olduğu öne sürüldü. Videodaki cihaz, diğer şirketlerin ürettiği kablosuz şarj cihazlarından daha küçük görünüyor. Apple tarafından 3. parti üretici şirketlere gönderilmiş bir kablosuz şarj cihazı geliştirme modeli olduğu düşünülen cihazın bir prototip olması da kuvvetle muhtemel.
Video claims to show Apple magnetic wireless charger prototype. More at @9to5mac pic.twitter.com/BDReuIIW4C
— Jordan Kahn (@JordanKahn) September 17, 2020
Diğer sızıntılar da cihazı destekler nitelikte
Apple tarafından gelen bir diğer sızıntı ise bu cihazın bir kablosuz şarj aparatı olma ihtimalini arttırır nitelikte. iPhone 12 serisinde arka kısıma yerleştirileceği iddia edilen halka şeklindeki mıknatısın bu cihazla tam olarak uyacağı ve bu şekilde şarj işleminin gerçekleştirileceği ifade ediliyor.
Sektördeki haberleriyle tanınan Ming-Chi Kuo da sene başında Apple’ın ufak boyutlu bir kablosuz şarj cihazı üzerinde çalıştığını gündeme getirmişti. Ekim ayında gerçekleştirilmesi beklenen iPhone 12 lansmanıyla beraber bu cihazın AirPower Mini olup olmadığı ortaya çıkmış olacak.
Akıllı Telefonlar
A14 Bionic ve iPhone 12 Pro Max Antutu skoru sızdırıldı!
Apple’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı etkinlikte ortaya çıkan A14 Bionic işlemcisinin Antutu puanı ortaya çıktı. Yeni iPhone 12 ailesine güç verecek işlemci ilk olarak yenilenen iPad Air’da kullanıldı ve iPad Air, en güçlü iPad oldu. Ancak iPhone 12 Pro Max üzerinde yapılan testte ortaya çıkan Antutu skoru hayal kırıklığı yarattı.
İlginizi çekebilir: iPad Air 4 ve iPad 8 tanıtıldı!
A14 Bionic hayal kırıklığı mı?
Apple, geçtiğimiz etkinlikte A14 Bionic işlemcisini yeni iPad Air’la birlikte tanıttı. TSMC tarafından üretilen işlemci, dünya üzerindeki ilk 5nm üretim sürecinden geçen işlemci olmayı başarmıştı. 5nm üretim süreci sayesinde A14, 11.8 milyar transistör barındırıyor. 2 adet performans çekirdeği ve 4 adet verimlilik çekirdeği olmak üzere toplam 6 çekirdekten oluşan işlemci, işlem gücü bakımından önceki nesle göre yüzde 40 daha yüksek performans vaat ediyor. Grafik tarafında ise 4 çekirdekli bir çözüm kullanılıyor ve yüzde 40 daha yüksek performans vaat ediliyor. Ancak ortaya çıkan Antutu skoru bu vaatlerin gerçek olmayabileceğini gösteriyor.
Apple’ın yeni işlemcisi, iPhone 12 Pro Max üzerinde yapıldığı görünen Antutu testinde 572.333 puan almayı başardı. Bu puan, Snapdragon 865 ve 865+’ın bir hayli gerisinde. Snapdragon 865 kullanan, Antutu’nun zirvesindeki Xiaomi Mi 10 Ultra, aynı testten 646.730 puan almayı başarıyor. Samsung tarafından üretilecek Qualcomm’un yeni işlemcisi Snapdragon 875 işlemcisi de yakın zamanda kullanıcılarla buluşacak. Yine de iPad Air ve yeni iPhone’ların incelemeleri ortaya çıkmadan kesin bir yargıya varmamak gerekiyor. Düşük skorların sebebi yazılım uyumsuzluklarından kaynaklı olabilir.
Apple
Safari 14, macOS Catalina ve Mojave için yayınlandı!
Apple, macOS Big Sur ile çıkması beklenen Safari 14 güncellemesini macOS Catalina ve macOS Mojave için resmen yayınladı. Mac kullanıcıları, Safari’nin yeni sürümünü bugünden itibaren indirebiliyorlar.
İlginizi çekebilir: Apple AirPods Studio ile alakalı yeni görüntüler ortaya çıktı!
Apple, 2020′nin ilerleyen günlerinde betadan çıkış nihai sürümünün yayınlanması beklenen macOS Big Sur güncellemesinden evvel, yeni Safari’yi macOS Catalina ve macOS Mojave için kullanıma sundu. Safari 14, tarayıcıdaki sekmelerin kullanışlılığını artırmanın yanı sıra, yeni bir gizlilik raporu ve başlangıç sayfası için ek özelleştirme seçenekleri sunuyor.
Safari 14 ne özellikler getiriyor?
14. sürümüyle beraber yeniden tasarlanan Safari’de göze çarpan ilk değişiklik, kapsamlı bir gizlilik raporu özelliği oldu. Mac kullanıcıları, Safari 14 sayesinde ziyaret ettikleri her web sitesindeki izleyicileri tüm ayrıntılarıyla birlikte görüntüleyebiliyor ve gizlilik noktasındaki diğer raporlara ulaşabiliyor. Ayrıca Apple, Safari 14′le beraber, siteler arası komut dosyası saldırıları ve rastgele kod yürütme ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere WebKit’teki çeşitli hataları ve güvenlik açıklarını da ortadan kaldırdı.
Ek olarak güvenlik iyileştirmelerinin yanı sıra bu güncellemede Safari, artık resmi olarak Adobe Flash Player desteğini de tamamen sonlandırmış durumda. Yalnız bazı Safari 14 özellikleri, yalnızca macOS Big Sur sürümünde çalışabiliyor. Örneğin Mac’ler için uzun süredir beklenen 4K HDR video desteği ve yerleşik çeviri gibi özellikler macOS Big Sur dışında hiçbir macOS sürümünde çalışamıyor.
Safari14 güncelleme notları
◾ Yeni sekme çubuğu tasarımıyla ekranda daha fazla sekme gösteriliyor.
◾ Özelleştirilebilir başlangıç sayfası, bir arka plan resmi ayarlamanıza ve yeni bölümler eklemenize olanak tanır.
◾ Gizlilik Raporu, Intelligent Tracking Prevention tarafından engellenen siteler arası izleyicileri gösterir.
◾ Safari, gelişmiş güvenlik için Adobe Flash desteğini kaldırır.
Safari 14 güncellemesini hemen şimdi Sistem Tercihleri’ne gidip “Yazılım Güncelleme” bölümünden Mac’inize yükleyebilirsiniz.
Apple
Apple AirPods Studio ile alakalı yeni görüntüler ortaya çıktı!
Apple, yeni kafa bantlı AirPods Studio kulaklığından yeni görüntüler sızdırıldı. Ortaya çıkan görüntüler ile birlikte cihazın tasarım detayları gözler önüne serildi.
İlginizi çekebilir; Google Drive, çöp kutusundaki dosyaları artık otomatik silecek
Apple AirPods Studio tasarım detayları belli oldu!
Apple, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Firmanın daha önceden çıkaracağına kesin gözüyle bakılan AirPods Stuido, sızdırılan bir video ile birlikte ilk kez görüntülendi. Müzik ve ses konusunda kendini geliştirmeyi sürdüren firma, kafa bantlı kulaklıklar sayesinde kullanıcılarına daha kaliteli ses deneyimi sunmayı amaçlıyor. Ünlü sosyal medya platformu Twitter’da Jon Prosser tarafından sızdırılan kulaklığın, tasarım detayları da ortaya çıkmış oldu. B515 kod adına sahip kulaklık, ilk görüntü itibariyle oldukça büyük gözüküyor. Görüntülerin temsili olduğunu belirten Jon Prosser, kaynağını korumak adına eline ulaşan görselleri tekrardan çizdirmiş. Siyah ve beyaz renk seçenekleri ile çıkacağı öğrenilen kafa bantlı kulaklık, Apple tarafından tek renk ile çıkmayan ilk kulaklık olacak.
AirPods Studio
(codename: B515)
– High quality leather / metal
– Magnetic ear cups
– Reversible – detects R/L ear
– No headphone jack
– USBC port
These are the renders we were making in order to protect the source. pic.twitter.com/6Abg2TgxiZ
— Jon Prosser (@jon_prosser) September 16, 2020
Teknik özellikleri de belli olan Apple Airpods Studio, deri ve metal malzeme kalitesi ile bizleri karşılayacak. Öte yandan cihazın, USB-C girişli olacağı öğrenildi. Ayrıca kulaklığın net bir yönünün olmadığı ve takış tarzınıza göre sağ ve sol kulağı ayırt edebildiği gelen bilgiler arasında. Herhangi bir kablo girişi bulunmayan kafa bantlı kulaklık henüz net bir çıkış tarihi bilgisi de yer almamakta. Ancak yorumlara göre kulaklığın yaklaşık 350 dolarlık bir fiyat etiketi olacak. Bakalım Apple, kulak içi kulaklıkların ardından rekabete sokacağı yeni yarışmacısı ile birlikte başarılı olabilecek mi bekleyip göreceğiz.