Samsung, Galaxy M51 adlı orta segmente göz kırpan yeni telefonunu bugün itibariyle resmen duyurdu. Ayrıca cihaz, şimdiden Almanya’da ön siparişe açılmış durumda.

İlginizi çekebilir: Samsung, 3’ü 1 arada kablosuz şarj ünitesi geliştiriyor

reklam

Samsung Galaxy M51 resmi olarak tanıtıldı

Samsung son zamanlarda ‘M’ serisi sayesinde, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak donanımsal ve yazılımsal özellikleri nispeten daha uygun fiyatlı telefonlarla buluşturuyor. İşte bu serinin yeni üyesi Galaxy M51, bugün itibariyle resmen duyuruldu ve Samsung Almanya’nın web sitesinden siyah ve beyaz renk seçenekleriyle ön siparişe açıldı.

Peki Samsung Galaxy M51, kullanıcılara neler sunuyor? Cihazın en önemli özelliğinin, şüphesiz 25W hızlı şarj desteğiyle beslenen 7.000 mAh bataryası olduğunu ifade edebiliriz. Zira genellikle orta segmentte böylesine bataryaya sahip telefon sunan üreticinin pek olmadığını düşündüğümüzde, Samsung oldukça eli açık davranmış. Ayrıca Samsung Galaxy M51; bünyesinde 64 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP derinlik sensörü ve 5 MP makro kamera olmak üzere dörtlü kamera dizilimi barındırıyor. Delikli çentik tasarımının tercih edildiği ön tarafında ise 32 MP’lik bir selfie kamerası bulunan Galaxy M51, kullanıcıları selfie noktasında hayli memnun edeceğe benziyor.

Bunun yanı sıra Samsung Galaxy M51′in 6 GB RAM’e ve 128 GB dahili hafızaya sahip olduğunu ekleyelim. Ek olarak cihaz sahip olduğu 6.7 inç Süper AMOLED ekranıyla kullanıcılara Full HD+ çözünürlüğünde olağanüstü bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Yalnız cihazla ilgili kesinleşmeyen tek şey, hangi yonga setine sahip olduğu; zira bununla ilgili herhangi bir bilgi Samsung’un web sitesinde yer almıyor.

Samsung Galaxy M51′in kutudan Android 10 tabanlı One UI Core arayüzüyle çıkacağını ve parmak izi sensörünün de yan tarafına konumlandırıldığını belirtelim. Şu an için Almanya’da 360 euro fiyat etiketiyle ön siparişe açılan cihazın Türkiye’ye ne zaman geleceği ise bilinmiyor.

Samsung Galaxy M51 teknik özellikleri

Ekran

Tür: Infinity-O ekran

Teknoloji: Süper AMOLED Plus

Boyut: 6,7 inç / 170,18 mm

Çözünürlük: FHD+, 2400×1080 piksel

Depolama

RAM: 6 GB

Hafıza: 128 GB (512 GB’a kadar artırılabilir)

Batarya

Kapasite: 7.000 mAh

Kablolu hızlı şarj desteği: 25W

Sensörler

İvmeölçer: Var

Yakınlık sensörü: Var

Gyro sensörü: Var

Parmak izi sensörü: Var (yan tarafında)

Jeomanyetik sensör: Var

Bağlantı

Wi-Fi / Wi-Fi Direct

Bluetooth sürümü: 5.0

GPS özellikleri: Galileo, Glonass, BeiDou

NFC: var

USB: Type-C

Kulaklık girişi: Var

Samsung Galaxy M51 kamera özellikleri

Arka: f/1.8, 64 MP geniş açılı sensör (81 ° görüş alanı)

f/2.2, 12 MP ultra geniş açılı sensör (123˚ görüş alanı)

f/2.4, 5 MP derinlik sensörü

f/2.4, 5 MP makro sensörü

Video kayıt: 4K UHD @ 30 fps (3840 x 2160)

Ön: f/2.2, 32 MP