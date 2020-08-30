Samsung, 3’ü 1 arada kablosuz şarj ünitesi geliştiriyor

Samsung, aynı anda birçok kablosuz cihazı şarj edebilen şarj ünitelerine bir yenisini daha eklemeyi planlıyor. Bugün sızdırılan haberlere göre şirket, Wireless Charger Pad Trio olarak adlandırılan yeni şarj ünitesini geliştirme aşamasında olup, yakında kullanıma sunacak.

İlginizi çekebilir: Samsung 980 PRO SSD ailesini resmi olarak duyurdu!

reklam

Samsung, daha önce piyasaya sürdüğü Wireless Charger Duo kablosuz şarj ünitesi sayesinde aynı anda iki cihazın şarj edilebilmesini sağlıyordu. SamMobile tarafından aktarılan yeni bilgilere ise göre şirket, bu ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalar yapıyor. Samsung’un Wireless Charger Pad Trio isimli yeni kablosuz şarj ünitesi sayesinde aynı anda üç adet kablosuz şarj destekli cihazı şarj edebilmek mümkün olacak.

Örneğin Galaxy Note 20, Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds Live olmak üzere üç adet cihazınız olduğunu düşünün; bu noktada Wireless Charger Pad Trio, bunları aynı anda şarj edebiliyor. Üstelik ürün Qi standardını desteklediğinden dolayı sadece Samsung ekosistemini değil, farklı markalara ait kablosuz cihazları da şarj edebilecek. Bunun yanı sıra Samsung Wireless Charger Pad Trio’ya ait bir görselin de sızdırıldığını belirtelim.

Görsele bakılırsa Samsung, kablosuz şarj ünitesinde cihazların yerleştirildiği kısma bol miktarda alan eklemiş. Ayrıca yakından bakıldığında ünitenin üzerinde akıllı telefon, akıllı saat ve kulaklık gibi üç farklı cihaz türü için semboller de görülüyor. Ek olarak fotoğraf, cihazın USB Type-C üzerinden güç alacağını da gözler önüne seriyor.

Yalnız Samsung Wireless Charger Pad Trio’nun ne tür bir Qi kablosuz şarj profiline sahip olduğu bilinmiyor; bundan dolayı da cihazları tam olarak hangi hızda ve hangi sürede şarj edeceği belirsizliğini koruyor. Aynı şekilde Wireless Charger Trio’nun ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyatı da şimdilik belli değil.