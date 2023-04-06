Apple AirPods yakında daha önce tanık olmadığı bir yükseltme alabilir. Cupertino merkezli teknoloji devinin gerçek kablosuz kulaklıkları, diğer birçok kulaklık gibi bir şarj kutusuyla birlikte geliyor. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından şirkete verilen yeni bir patent, söz konusu AirPods kılıfında bazı değişiklikler yapmasına yol açabilir. Patente göre, kılıf yakında interaktif bir dokunmatik ekrana sahip olabilir.

Eylül 2022’de başvurusu yapılan patente göre, AirPods şarj kutusunun ön yüzünde Apple Watch’a benzer bir dokunmatik ekran yer alabilir. Patent açıklamasına ve görsellere göre, ekran medya kontrollerinin yanı sıra Harita, Hava Durumu ve bildirimler gibi temel uygulamalara erişim sağlayacak. Patente göre kullanıcılar ayrıca Siri komutlarını kullanarak uygulamalar arasında geçiş yapabilecekler.

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Patent başvurusunda görülen bazı görüntülerde, kasa dokunmaya duyarlı bir ekran içeriyor. Bazı görüntülerde çok sayıda rolü çalıştırmak için bir grafik kullanıcı arayüzü (GUI), bir veya daha fazla yonga seti, bellek ve belleğe kaydedilmiş bir veya daha fazla modül, program veya komut seti içerecek.

Apple çok sayıda patent başvurusunda bulunsa da, bunların yalnızca küçük bir kısmı gün ışığına çıkıyor. AirPods’un UI tabanlı bir işletim sistemini dokunmatik ekranla çalıştırmaya çalışması fikri benzersiz olacaktır.

Apple, AirPods Pro’yu (2. Nesil) Eylül 2022’de piyasaya sürdü ve H2 çipinden güç alıyor ve kafa izleme desteğiyle Dolby Atmos ve Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses sunuyor.