Apple, cihazları için uzun vadeli yazılım desteği sağlama konusunda bir ün kazandı ve ürünlerini diğer akıllı telefonlara kıyasla geleceğe daha dayanıklı hale getirdi. Bununla birlikte, yakın tarihli bir sızıntıya göre iPhone X , iPhone 8 ve iPhone 8 Plus dahil olmak üzere iPhone’lar bile sonunda yazılım desteğini kaybediyor.

Son gelen bilgiler iOS 17‘nin 2017’nin sonlarında piyasaya sürülen bu üç cihazı desteklemeyeceğini gösteriyor. Yaklaşan yazılım güncellemelerini doğru bir şekilde tahmin etme konusunda iyi bir geçmişe sahip olan MacRumors‘un bildirmesi dikkat çekiyor. Benzer şekilde, tümü 2015 ile 2017 arasında piyasaya sürülen birinci nesil 12.9 inç iPad Pro, birinci nesil 9.7 inç iPad Pro ve beşinci nesil iPad dahil olmak üzere bazı iPad’ler de destek çekilmesi ile karşı karşıya.

İlginizi Çekebilir: ProMotion Pro Olmayan iPhone’ara Gelebilir

iOS 17 ve iPadOS 17‘nin Apple’ın AR/VR başlığıyla birlikte WWDC 2023’te piyasaya sürülmesinin beklendiğini belirtmekte fayda var. Apple’ın işletim sistemlerinin yeni yinelemeleri hakkında çok az şey bilmemize rağmen, raporlar, iOS 17’nin öncelikle Avrupa mevzuatına uymaya odaklanacağını ve Cupertino merkezli şirketin ilk kez üçüncü taraf uygulama mağazaları için destek sunacağını gösteriyor.

Bu arada, iPadOS 17 hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil. Apple’ın üst düzey ‘Pro’ iPad’lerini müşteriler için daha da çekici hale getirmek için daha gelişmiş çoklu görev özelliklerini uygulamaya devam etmesi olasıdır. Apple tutkunları, özellikle günlük aktivitelerinde iPhone veya iPad’lerine güveniyorlarsa, bu haberi dikkate almalı ve buna göre plan yapmalıdır. Ayrıca Apple’ın iOS 17 ve iPadOS 17 ile birlikte hangi özellikleri tanıtacağı ve bunların halk tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu olacak.