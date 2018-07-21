Airbus Beluga XL ilk uçuşunu gerçekleştirdi!

Airbus Beluga XL Fransa’nın Toulouse şehrinde bulunan Airbus tesislerinden havalanarak ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirdi.

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Airbus Beluga XL modelinin detayları neler?

Avrupalı hava taşıtları üreticisi Airbus, Toulouse şehrinde bulunan tesislerinden havalanmak sureti ile on kişilik mürettebatıyla Airbus ailesinin yeni üyesi Beluga XL‘ı test etti.

Beluga XL modelinin, Airbus şirketi tarafından dünyanın farklı yerlerinde üretilen uçak parçalarını merkez fabrikaya taşımak amaçlı üretildiği biliniyor. Halihazırda bu amaçla kullanılan Airbus Beluga uçaklarının yerini Beluga XL alacak. Beluga XL‘ın model ismi Avrupalı şirket tarafından A330-743L olarak açıklandı. Model isminden de anlaşılacağı gibi Beluga XL‘lar Airbus A330 tipi uçakların mimarisi üzerine tasarlanmış.

Airbus tarafından yapılan açıklamaya göre, Beluga XL tek seferde iki adet Airbus A350 kanadı taşıyabilecek. Eski Beluga modeline göre üç metre daha uzun ve bir metre daha geniş olan uçağın dış görünümü ise balinaya benziyor. Rolls-Royce Trent 700 motorların güç verdiği uçağın taşıma kapasitesinin 53 ton olduğu ve maksimum ağırlık ile 2532 mil yani 4074 km menzile sahip olduğu belirtildi. Airbus Beluga XL, eski Beluga modeline göre yüzde 30 daha fazla yük kapasitesine sahip ve buna rağmen daha az yakıt tüketiyor.

Önümüzdeki on ay boyunca 600 saatlik test uçuşlarına devam edilecek olan uçak, 2019 itibari ile hizmete geçecek.