Airbus Group’un CEO’su tarafından yapılan açıklamaya göre şirket sürücüsüz uçan araç prototiplerini test etmeye yıl sonunda başlayacağını açıkladı.

Geçen yıl Urban Air Mobility adı altında bir takım helikopter tarzında veya kendine özgü uçma yeteneklerine sahip sürücüsüz araç konseptleri geliştirmek için Airbus tarafından kuruldu. Buradan çıkan sonuçlar doğrultusunda şirket yolcularını gitme istedikleri yere uçarak götürecek.

Şirketin CEO’su Tom Enders, Münih’te düzenlenen DLD dijital teknoloji konferansında önemli açıklamalarda bulundu. Enders yaptığı açıklamada sivil taşımacılığın 100 yıl önce yerin altına alındığını ve şimdi ise tekrar yerin yüzeyine değil bu sefer yerin üzerinde alınacağını belirtti. Şirketin uçan bir prototipinin de yıl sonuna kadar hazırlayacağını umduklarını duyurdu.

Şu anda hala deney aşamasında olduklarını ve bu işi çok ciddiye aldıklarını açıklayan Enders şirket olarak ulaşımı havayı kirletmeden temiz enerji kullanarak gerçekleştireceklerinin altını çizdi. Havadan ulaşımın bir diğer artısı ise köprülerin ve yolların yapımına ya da bakımına para harcamaya gerek kalmaması.