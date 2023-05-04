Türk Telekom’un davetlisi olarak katıldığımız EurpCup Final maçı olan Gran Canaria ile Türk Telekom maçı için Kanarya Adaları’nda yer alan Las Palmas’a geldik. İspanya’ya bağlı özerk bir bölge olan bu yerde MediaMarkt bulmuşken fiyat kıyaslaması da yapmak istedik.

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Videoda Türkiye’deki MediaMarkt telefon fiyatları ile Las Palmas’taki telefon fiyatlarının farklarını görebilirsiniz.

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