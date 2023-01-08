Samsung, her sene amiral gemisi Galaxy S serisi dışında orta ve orta üst seviyede rekabet edecek olan Galaxy A serisi telefonlarını çıkarıyor. 2022 yılında ise orta seviyede Galaxy A33 5G ve A53 5G modellerini, orta üst segmentte ise A73 5G modelini konumlandırdı. Nispeten daha pahalı olan Galaxy A73 5G modeli yerine daha uygun (!) fiyatlı sayabileceğimiz Galaxy A33 5G ve A53 5G modellerine bu videoda yakından bakıyoruz. Ayrıca bu iki telefonun benzer ve farklı olan yanlarından söz ediyor, hangisinin daha alınası bir telefon olduğuna cevap veriyoruz.

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Tasarım dili olarak iki telefonda birbirine çok benziyor. Hatta boyut ve ağırlık tarafında da neredeyse bu iki telefonda aynı. İki telefonda IP67 sertifikası sayesinde su ve toza karşı bir dayanıklılık gösteriyor. Ek olarak ön taraftaki ekran Gorilla Glass 5 ile korunurken, iki telefonda plastik kasa ve plastik arka yüzeye sahip. Arka taraftaki plastik kapak oldukça parmak izi bırakıyor. Ayrıca farklı renk seçenekleriyle satın alabiliyorsunuz.

Belki de telefonları birbirinden ayıran önemli noktalarından birisi de ekranları. Samsung Galaxy A33 5G ön tarafta 6.4 inçlik damla çentik formunda bir ekrana sahip. Super AMOLED panelde canlı, kontrastı yüksek ve keskin görüntüler sunabiliyor. 90Hz ekran tazeleme oranına sahip olan telefon akıcı görüntüler sağlayabiliyor. Samsung Galaxy A53 5G ise 6.5 inç boyutunda delik ekran formundaki ekranıyla A33 5G modelinden ayrılıyor. Çerçevelerin daha ince olması sebebiyle göze daha hoş gelen ekran yine Super AMOLED panele sahip. 120Hz ekran tazeleme oranıyla A33 5G modeline göre daha akıcı bir görüntü sağlayabiliyor. Galaxy A33 5G modelindeki gibi canlı, kontrastı yüksek ve keskin görüntüler sunabiliyor. İki telefonda 800 nit civarında parlaklık seviyesi sunarken dışarıdaki ve iç ortamlarda yeterli bir değer sunabiliyor.

İşin performans tarafında ise iki telefon aynı işlemciyi paylaşıyor; Exnyos 1280. Samsung kendi işlemci inadını bu telefonlarda devam ettiriyor. Yeni nesil Exynos işlemci olmasına rağmen bu seviyedeki diğer işlemcilerden (Snapdragon 778G, Dimensity 920, Dimensity 900) daha düşük bir performans gösteriyor. Sentetik testlerde ve oyunlardaki destekleyen ayarlarda bu fark anlaşılırken, günlük kullanımda ise bu fark çok fazla hissedilmiyor. Samsung Galaxy A33 5G 6GB RAM ve 128GB depolamaya sahipken A53 5G ise 8GB RAM ve 128GB depolamaya sahip. İki telefonda Android 13 ve OneUI 5 ile güncel yazımları kullanıyor. Kullanıcı dostu ve akıcı arayüzleri sayesinde Android telefonlar arasında en akıcı arayüzlerden birisi olmayı başarıyor. Birçok farklı özelleştirmeye sahip olan bu telefonlar sayesinde uzun süre kullanım sunabiliyor.

Samsung Galaxy A33 5G arka tarafta 48MP + 8MP + 5MP + 2MP kamera kurulumuna sahip. Ek olarak 13MP ön kamerası bulunuyor. Galaxy A53 5G ise çözünürlüğü daha yüksek olan ana kamera, geniş açı kamera ve ön kamerasıyla dikkat çekiyor. 64MP + 12MP + 5MP + 5MP ve 32MP ön kameraya sahip. İki telefonda segmentindeki iyi fotoğraflar ve videolar çekebilen telefonlar arasında yer alıyor. İki telefonunda ana kamerasında OIS bulunuyor ve sabit videolar çekiminde yardımcı oluyor. Ayrıca hem arka hem de ön kamerası ile 4K çekimler yapabilen bu telefonlar segmentindeki diğer telefonlarda ayrışıyor.

5000 mAh büyüklüğündeki bataryadan güçlerini alan Samsung Galaxy A33 5G ve A53 5G yeterli bir batarya süresi sunsa da Exynos 1280 işlemcisinin düşük verimliliği sebebiyle büyük bataryasının hakkını çok da veremiyor. 25W hızlı şarjı destekleyen telefonların kutusunda şarj aleti bulunmazken sadece iki ucu da Type-C girişli kablo bulunuyor. 1 saati bulan şarj süresiyle ne çok yavaş ne de çok hızlı bir şekilde dolum sağlayabiliyor.

İki telefonda bir Samsung klasiği olarak stereo hoparlörü kullanıcıya sunuyor. İyi bir ses kalitesi olan telefonlar, bass, tiz ve mideler konusunda da başarılı. Özellikle telefondan film dizi ve video izlememeyi sevenlerin hoşuna gidecek bir ses kalitesine sahip.

Ağ bağlantılarında da aynı teknolojileri kullanan Samsung A serisi telefonlar WiFi 5 ve Bluetooth 5.1 teknolojilerini kullanıyor. NFC özelliğiyle mobil ödemelerinizi gerçekleştirebileceğiniz telefonlar 5G bağlantısında da sahip.

Peki siz Samsung Galaxy A33 5G ve A53 5G hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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