Bu videoda Samsung’un orta ve orta üst seviyeye konumlandırdığı A serisinin A33 5G ve A53 5G modellerini kutusundan çıkarıyor ve ilk izlenimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.
Samsung Galaxy A33 5G Teknik Özellikleri
Tasarım: 159.7 x 74 x 8.1 mm 186 gram
Ekran: 6.4 inç Super AMOLED 90Hz FHD+
İşlemci: Exynos 1280
RAM/Depolama: 8GB RAM/ 128GB Depolama
Kamera: 48MP + 8MP + 5MP + 2MP / 13MP Ön Kamera
Ses: Stereo Hoparlör
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 25W Hızlı Şarj
Fiyat: 8800 TL
Samsung Galaxy A53 5G Teknik Özellikleri
Tasarım: 159.6 x 74.8 x 8.1 mm 189 gram
Ekran: 6.5 inç Super AMOLED 120Hz FHD+
İşlemci: Exynos 1280
RAM/Depolama: 8GB RAM/ 128GB Depolama
Kamera: 64MP + 12MP + 5MP + 5MP / 32MP Ön Kamera
Ses: Stereo Hoparlör
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 25W Hızlı Şarj
Fiyat: 10000 TL
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