AdSense Mobil Uygulaması Çalışmayı Durduruyor

Google 2019 yılında, kullanıcılarının web sitelerinde reklamcılık kazançlarını kontrol edebilmeleri için yayına almış oldukları Android ve IOS için AdSense uygulamasını durduracaklarını söylemişti. 2019’dan şu ana kadar ve bu haftaya kadar çalışmaya sıkıntısız devam etti ancak artık tamamen durduruldu.

Uygulamayı geçene hafta açan Android kullanıcıları “Hata oluştu, sonra tekrar deneyiniz” mesajı ile karşılaşmıştı. Bugünden itibaren aynı sorun IOS işletim sisteminde de çıkmaya başladı. Önbelleği ve depolama alanını temizlemek de dahil olmak üzere hiçbir sorun giderme işlemi sorunu çözmüyor. Uygulama mağazalardan 2020 Nisan ayında kaldırıldığı için marketler üzerinden tekrar yüklenemiyor.

Bu durdurulmanın aslında iki yıl önce gerçekleşmesi gerekiyordu, ancak Google çoğu işinde olduğu gibi burada da erteleme kararı almış gibi gözüküyor. Verdikleri tek bildirim ise:

Artık bu uygulamayı desteklemiyoruz. Daha iyi bir mobil deneyim için google.com/adsense

Aslına bakarsak AdSense web versiyonu gayet iyi çalışıyor ve mobil uygulamasına bakarak çok daha modern ancak ana ekran widgetleri ve hızlı bir kullanım için simgesinden artık yoksunuz. Ve ne yazık ki, Chrome’de standart “Ana Ekrana Ekle” seçeneğine sahip değil sadece tarayıcıya hızlı ulaşım için kısayol oluşturuyor.