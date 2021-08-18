Mobil
AdSense Mobil Uygulaması Çalışmayı Durduruyor
Google 2019 yılında, kullanıcılarının web sitelerinde reklamcılık kazançlarını kontrol edebilmeleri için yayına almış oldukları Android ve IOS için AdSense uygulamasını durduracaklarını söylemişti. 2019’dan şu ana kadar ve bu haftaya kadar çalışmaya sıkıntısız devam etti ancak artık tamamen durduruldu.
Uygulamayı geçene hafta açan Android kullanıcıları “Hata oluştu, sonra tekrar deneyiniz” mesajı ile karşılaşmıştı. Bugünden itibaren aynı sorun IOS işletim sisteminde de çıkmaya başladı. Önbelleği ve depolama alanını temizlemek de dahil olmak üzere hiçbir sorun giderme işlemi sorunu çözmüyor. Uygulama mağazalardan 2020 Nisan ayında kaldırıldığı için marketler üzerinden tekrar yüklenemiyor.
Bu durdurulmanın aslında iki yıl önce gerçekleşmesi gerekiyordu, ancak Google çoğu işinde olduğu gibi burada da erteleme kararı almış gibi gözüküyor. Verdikleri tek bildirim ise:
- Artık bu uygulamayı desteklemiyoruz. Daha iyi bir mobil deneyim için google.com/adsense
Aslına bakarsak AdSense web versiyonu gayet iyi çalışıyor ve mobil uygulamasına bakarak çok daha modern ancak ana ekran widgetleri ve hızlı bir kullanım için simgesinden artık yoksunuz. Ve ne yazık ki, Chrome’de standart “Ana Ekrana Ekle” seçeneğine sahip değil sadece tarayıcıya hızlı ulaşım için kısayol oluşturuyor.
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Apple
Apple, Safari’nin Adres Çubuğunda Tasarım Değişikliğine Gidiyor
Apple, IOS 15‘te iPhone kullanıcıları arasında tartışmalı bir karar olan URL adres çubuğunu ve sekme arayüzünü iPhone’de alt kısıma taşıyarak yeni bir Safari deneyimi sundu.
Apple bu tasarımını yeni sürümde eklerken tekrardan yukarda kullanmak isteyenler için ayarlar bölümüne seçenek koydu. Bu sayede istediğiniz konumda URL adres çubuğunu kullanabileceksiniz.
Safari’nin yeni düzeni nedeniyle, ana uygulama arayüzende bulunan yenileme düğmesi, yer imleri ve paylaşım butonları gibi birden çok butonu kaldırmıştı. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin ardından Apple IOS 15 beta 3 ile bazı butonları geri ekledi.
Şimdi ise IOS 14 ve önceki işletim sistemlerinde kullanılan Safari’ye benzeten kullanıcılar için daha tanıdık bir arayüze geri dönüyor.
İlginç bir şekilde, yeni tasarıma geçiş yapsanız bile Apple, klasik gezinme butonlarından bazılarını geri getirmek için tasarımda bazı değişiklikler yaptı. Apple, iPadOS 15‘te Safari’ye ve önceki beta sürümlerinde macOS Monterey’e benzer seçenekler eklemişti.
Apple yeni Safari tasarımından tamamen vazgeçmiyor olsa da, eski tasarım bir seçenek olarak geri geldiğinden çoğu kullanıcının bunu onaylamadığı görülüyor. Maalesef ki bu durum Apple için oldukça sıra dışı bir şekilde devam ediyor.
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Akıllı Telefonlar
Apple, IOS 15 ve iPadOS 15 Beta 6’yı Yayınladı
Apple, iPhone ve iPad’iniz için IOS 15 ve iPadOS 15 beta 6’yı paylaştı. Güncelleme işlemini yalnızca geliştiriciler yapabilir. Eğer sizde bir geliştirici iseniz hemen haberimize devam edelim.
IOS 15 ve iPadOS 15 Beta 6 Daha Fazla Hata Düzeltmesi ve İyileştirmeyle Geliyor
Artık IOS 15 ve iPadOS 15’in tam ve son sürümlerine yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Bugün Cupertion şirketi, Apple’ın mobil cihazlar için yeni yazılımını test eden kullanıcılara yazılımın beta 6’sını gönderdi. Önceki özelliklerine bakarak değişiklikten ziyade bu güncelleme de hata düzeltmelerine ve performansa ağırlık verilmiş.
Güncellemeleri sizde iPhone ve iPad’inize indirip yüklemek için cihazlarınızda önceki beta sürümünün yüklü olması gerekmektedir. Eğer sürüm yüklü ise cihazınızı şarj edin ve hemen aşağıdaki işlemleri uygulayın:
- Wi-Fi ağınıza bağlanın. (Mobil veride tercih edebilirsiniz.)
- Şarjınızın en az %50 olduğundan emin olun.
- Ayarlar’ı açın, Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidin.
- Sayfanın düzgün bir şekilde yenilenmesine izin verin ve ardından çıkan ekranda İndir ve Yükle butonuna dokunun.
Güncellemenin indirilmesi ve yüklenmesi biraz zaman alabilir. Şarjınızın bitmemesine özen gösterin. Güncelleme bittiğinde telefonunuzu veya tabletinizi normal şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.
Apple TV için tvOS 15 Beta 6’yı Yükleyin
Yukarda bahsedilen güncellemenin yanı sıra Apple, kayıtlı geliştiricilere tvOS Beta 6‘yı da sundu. Aşağıda ki işlemleri uygulayarak tv’nizi de IOS 15 Beta 6 sürümüne güncelleyebilirsiniz:
- Kablosuz ağa bağlanın.
- Ayarlar > Sistem bölümüne gidin.
- Yazılım Güncellemesi bölümünü açın ve mevcut güncellemeyi yükleyin.
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AdSense Mobil Uygulaması Çalışmayı Durduruyor
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