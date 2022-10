Adobe, popüler tasarım yazılımı üreticisi Figma’ya 20 milyar dolar harcama planını açıklayalı neredeyse 3 hafta oldu. O zamandan beri, Penpot adlı açık kaynaklı bir alternatif, aktivitede bir artış gördü. Şimdi, Penpot’ın bu büyümeyi körükleyecek taze sermayesi var.

Ana şirket Kaleidos, Penpot’ın ortak tasarım yazılımını geliştirmeye devam etmek için 8 milyon dolar topladığını söyledi. Şirket, Adobe’nin Figma’yı satın almayı kabul etmesinin ardından kayıtların tek bir günde %5,600 arttığını söyledi.

Penpot’ın kurucu ortağı ve Kaleidos CEO’su Pablo Ruiz-Múzquiz açıklamasında, “Penpot benzeri görülmemiş bir büyüme görüyor. Çünkü tasarımcılar ve geliştiriciler geleneksel kurumsal yazılımların siloları ve katılığı içinde çalışmaktan nefret ediyor.” dedi.

Ruiz-Múzquiz bu alıntıda Adobe’nin adını vermese de, şirketi daha spesifik olarak lekelemek için istekli olduğunu gösterdi. Ruiz-Múzquiz yazdığı bir e-postada, “Adobe, tasarımcılar için zehirli bir marka ve şimdi Figma lekeli.” dedi. Ayrıca, alıcının Microsoft gibi farklı bir şirket olması durumunda daha kolay olacağını söyledi.

Geçtiğimiz hafta sonu boyunca Penpot, artan etkinlik düzeyine uyum sağlamak için barındırılan web uygulamasının altyapısını yükseltti. Şirket, şirket içi dağıtımların %400 arttığını ve Silikon Vadisi’nin sevdiği hokey sopası grafiği türü için Penpot’ın açık kaynak kodunu barındıran GitHub deposundaki gönderimlerin sayısının arttığını söyledi.

Decibel, mevcut bir yatırımcı olan Athos Capital’ın katılımıyla finansman turunu yönetti. Zamanlama özellikle alakalı görünüyor ancak şirketin kurucu ortağı Jon Sakoda’ya göre, anlaşma ağustos ortasında faizlerin artmasından haftalar önce kararlaştırıldı. Sakoda bir röportajda, “Figma’nın Adobe tarafından satın alınacağını kesinlikle düşünmedik” dedi.

Adobe yaptığı açıklamada, Figma ile birlikte şirketin “işbirlikçi yaratıcılığı daha kolay ve sorunsuz hale getireceğini ve milyonlarca kullanıcının daha yaratıcı ve üretken olmasını sağlayacağını” söyledi. Ayrıca, “Figma inovasyon yol haritasını hızlandıracak ve daha da geniş bir müşteri evrenine erişim sağlayacak.” dedi.

Penpot’ın hala gerçek bir işi yok. Tasarımcılar şimdilik Penpot açık kaynaklı yazılımını ücretsiz olarak indirip çalıştırabilir. Ancak Ruiz-Múzquiz, Adobe-Figma anlaşmasına büyük bir fırsat olarak işaret etme konusunda yalnız değil.

Reddit’de Figma’yı tartışmak için “Adobe Figma anlaşmasının başarısız olduğunu görmeyi umuyorsanız oy verin” başlıklı bir yazı 400’den fazla oy aldı ve destek sinyali verdi. İngiliz tasarım stüdyosu Rejiggle’ın kurucusu Daryl Ginn, Twitter’da herkesin alabileceği bir iş fikri sundu: Figma, ancak Adobe’ye ait değil.

Adobe, Figma’nın kurucu ortağı ve CEO’su Dylan Field, satın alma 2023’te beklendiği gibi kapanırsa Figma’yı yönetmeye devam edeceğini söyledi. Bu, bazı şüphecilerin endişelerini yatıştırmak için yeterli değil. Nijeryalı marka tasarımcısı Chisaokwu Joboson, Adobe’nin kontrolü altında Figma’da dosya kaydetme kolaylığının sona ereceğini ve bunun yerine manuel kaydetme gerektiren ağır hizmet tipi bir masaüstü uygulaması gibi çalışmaya başlayacağını ima eden bir gönderi paylaştı ve yaklaşık 3.000 beğeni aldı.

Figma: work automatically saves on its own.

Adobe Figma: you will like Ctrl S pic.twitter.com/bRr58tnZ02

— Jigga (@jobosonchisa) September 15, 2022