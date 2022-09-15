Adobe, işbirliğine dayalı çevrimiçi tasarım araçları geliştiren başlangıç ​​şirketi Figma’yı satın almak için bir anlaşma imzaladı.

Son söylentiler, şirketlerin satın alma için 15 milyar dolar değerinde pazarlık yaptığına işaret etti. Ancak şirketin resmi duyurusu, satın alma işleminin 20 milyar dolar ile kapatıldığını doğruluyor.

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“Adobe’un büyüklüğü, yeni kategoriler oluşturma ve organik inovasyon ve inorganik satın almalar yoluyla en son teknolojileri sunma becerimize dayanmaktadır. Adobe Başkanı ve CEO’su Shantanu Narayen, Adobe ve Figma’nın birleşimi dönüştürücüdür ve işbirlikçi yaratıcılık vizyonumuzu hızlandıracaktır”

Çok bilinmese de, covid-19 pandemisi döneminde Figma’ya olan talep oldukça artmaya başladı. Araçları, sanatçıların birlikte çalışmasına izin verdiğinden, kullanıcı sayısı katlanarak arttı.

Figma’nın popülaritesi Airbnb, Google, Netflix ve Twitter gibi önemli müşterileri kazandı. Ayrıca şirket, girişim sermayesi şirketleri Greylock Partners, Kleiner Perkins ve Index Ventures gibi güçlü destekçiler de kazandı.

Adobe’ye göre, her iki şirket de yaratıcılar, tasarımcılar ve geliştiricilerden oluşan topluluklara ilham vermek için web yaratıcılığının geleceğini yeniden tasarlamayı hedefliyor. Figma’nın son yatırım turunda şirket 10 milyar dolar değerindeydi.

Kaynak: Adobe