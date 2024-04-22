Huawei, Çin’in Chengdu kentinde bulunan bir yetkili mağazasında, müşterilere Xiaomi SU7 sedanı için uzun teslimat sürelerine alternatif olarak Luxeed S7 sedanını tercih etme fırsatı sunuyor. Chengdu Commercial Daily tarafından yapılan habere göre, bu teklifle müşteriler 700$ indirimden faydalanma şansına sahipler.

Huawei’nin bu hamlesi, Huawei ve Xiaomi arasındaki rekabetin yeni bir boyutunu ortaya çıkarıyor. Özellikle, Xiaomi SU7 siparişlerinin teslimatında yaşanan uzun bekleme süreleri nedeniyle, müşterilere Huawei’nin alternatif aracını tercih etmeleri teklif ediliyor.

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Firmanın bu teklifi, Chengdu’daki mağazanın bir çalışanı tarafından da doğrulandı. Mağaza yetkilisi, ülke genelinde Huawei mağazalarının bu promosyonu Mayıs ayı sonuna kadar sunacağını belirtti. Bu süre içinde müşterilerin başvuruları kabul edilecek ve indirimli fiyattan Luxeed S7 satın alma fırsatı sunulacak.

Mağaza çalışanı konuyla ilgili şunları dile getirdi: “Bazı potansiyel Xiaomi SU7 sahipleri, aracın uzun teslimat süresi nedeniyle alternatif markalara yöneliyorlar. Biz bu duruma çözüm olarak, müşterilerimize Luxeed S7 için indirimli bir teklif sunarak bu tercihli politikayı uyguluyoruz. Ayrıca, müşterilerin depozito kayıplarını da tazmin ediyoruz.”

Bu gelişme, otomotiv pazarında yeni bir rekabet dinamiği oluştururken, müşterilere daha geniş bir seçenek sunulması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Çinli devin bu stratejisi, müşteri memnuniyetini artırmayı ve pazardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Öte yandan, Xiaomi’nin bu duruma nasıl yanıt vereceği ve pazar payını korumak için nasıl bir strateji izleyeceği merakla bekleniyor.