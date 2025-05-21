Adidas Türkiye, bazı müşterilerinin kişisel verilerine yönelik yaşanan yetkisiz erişim olayını doğruladı. Şirket, yaptığı resmi açıklamayla veri sızıntısının ardından kullanıcıları bilgilendirdiğini, özür dilediğini ve gerekli güvenlik önlemlerini hızla devreye aldığını belirtti. Adidas Türkiye hacklendi mi? Adidas Türkiye ne oldu?

Adidas Türkiye hacklendi! Hangi veriler sızdı?

Adidas Türkiye hack olayında, kullanıcıların ödeme kartı bilgileri ve şifreleri etkilenmedi. Bu oldukça iyi bir haber, zira ödeme yöntemlerinin çalınması durumunda zararın daha büyük olması muhtemeldi.

Ancak aşağıdaki kişisel bilgiler sızdırıldı:

İsim

E-posta adresi

Telefon numarası

Cinsiyet

Doğum tarihi

Adidas, müşterilerine gönderdiği bilgilendirme mesajlarında şüpheli e-postalara karşı dikkatli olunması ve kişisel bilgilerin kimseyle paylaşılmaması konusunda uyarıda bulundu. Şirket ayrıca, bu olay sonrası güvenlik süreçlerini gözden geçirdiğini ve benzer bir ihlalin tekrar yaşanmaması adına sistemlerinde kapsamlı iyileştirmelere başladığını duyurdu.

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Adidas, veri ihlaliyle ilgili soruları olan kullanıcıların müşteri hizmetleri birimiyle iletişime geçebileceklerini belirtti.