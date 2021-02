Activision Blizzard diğer serilere de Call of Duty modeli getirecek!

Activision Blizzard diğer oyun serilerine de Call of Duty modeli getirmeyi planlıyor. Firma 1 milyar aktif oyuncu sayısına ulaşmak istiyor.

Activision Blizzard gözünü kararttı!

Activision Blizzard gözünü büyük bir hedefe doğru dikti. Birçok popüler oyuna yapımcılık yapan firma, tam 1 milyar aktif oyuncu sayısına ulaşmak istiyor. Call of Duty serisi ile bunu gerçekleştirmeye yaklaşan firma, aynı modeli diğer serilere de uygulayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan CEO Bobby Kotick, hedeflerinin büyük olduğunu belirtti. Call of Duty serisinin başarısını takdir eden Bobby Kotick, diğer seriler için de benzer bir yolun izleneceğini aktardı.

2018 yılında sadece 70 milyon oyuncuya sahip olan seri an itibariyle 250 milyon oyuncuya ulaştı. Bu başarıyı diğer serilere de yaymak isteyen firma, çalışmalara başladı. Firma oynaması bedava ve sürekli canlı tutulan yeni seriler çıkartmak istiyor. 2020 yılında oyun içi satın alımlardan yaklaşık 5 milyar dolar kazanan firma, oyuncu sayısının artması ile birlikte yeni rekorlar kırmayı deneyecek. Özellikle Call of Duty serisine olan ilginin firmanın elinde önemli bir done olduğunu unutmamak gerek. An itibariyle Diablo 2 Remake için çalışan firma, 2022 yılından sonra yeni oyunlarla oyuncuları karşılayacak. Overwatch 2 ve Diablo 4 bu konudaki ilk adımlar olacak. Warzone‘un başarısı karşısında diğer serileri de canlı tutmak isteyen firma, yeni modeli ile alakalı detaylı bir açıklama ne yazık ki yapmadı. Ancak önümüzdeki süreçte firmanın bizleri de bilgilendirmeye başlayacağı tahmin ediliyor.