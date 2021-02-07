Oyun
Activision Blizzard diğer serilere de Call of Duty modeli getirecek!
Activision Blizzard diğer oyun serilerine de Call of Duty modeli getirmeyi planlıyor. Firma 1 milyar aktif oyuncu sayısına ulaşmak istiyor.
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Activision Blizzard gözünü kararttı!
Activision Blizzard gözünü büyük bir hedefe doğru dikti. Birçok popüler oyuna yapımcılık yapan firma, tam 1 milyar aktif oyuncu sayısına ulaşmak istiyor. Call of Duty serisi ile bunu gerçekleştirmeye yaklaşan firma, aynı modeli diğer serilere de uygulayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan CEO Bobby Kotick, hedeflerinin büyük olduğunu belirtti. Call of Duty serisinin başarısını takdir eden Bobby Kotick, diğer seriler için de benzer bir yolun izleneceğini aktardı.
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2018 yılında sadece 70 milyon oyuncuya sahip olan seri an itibariyle 250 milyon oyuncuya ulaştı. Bu başarıyı diğer serilere de yaymak isteyen firma, çalışmalara başladı. Firma oynaması bedava ve sürekli canlı tutulan yeni seriler çıkartmak istiyor. 2020 yılında oyun içi satın alımlardan yaklaşık 5 milyar dolar kazanan firma, oyuncu sayısının artması ile birlikte yeni rekorlar kırmayı deneyecek. Özellikle Call of Duty serisine olan ilginin firmanın elinde önemli bir done olduğunu unutmamak gerek. An itibariyle Diablo 2 Remake için çalışan firma, 2022 yılından sonra yeni oyunlarla oyuncuları karşılayacak. Overwatch 2 ve Diablo 4 bu konudaki ilk adımlar olacak. Warzone‘un başarısı karşısında diğer serileri de canlı tutmak isteyen firma, yeni modeli ile alakalı detaylı bir açıklama ne yazık ki yapmadı. Ancak önümüzdeki süreçte firmanın bizleri de bilgilendirmeye başlayacağı tahmin ediliyor.
Aksesuar
Razer, yeni klavyesini ve dizüstü bilgisayar standını tanıttı!
Razer, Huntsman V2 Analog adlı yeni mekanik klavyesini ve dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği standını resmi olarak tanıttı. Yeni klavye, 250$ gibi oldukça yüksek bir fiyattan satışa çıktı. Yeni klavye, tasarım olarak önceki modellere benzerlik gösteriyor. Ancak yeni modelin en büyük farkı, klavyenin ayarlanabilen switchlere sahip olmasıdır. Bu ayarlanabilen switchler, Razer’in Synapse uygulaması üzerinden değiştirilebiliyor. Yine bu uygulama ile klavyenin pek çok ayarı üzerinde değişiklik yapılabiliyor.
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Razer Huntsman V2 Analog, hangi teknik özelliklere sahip?
Razer Huntsman V2 Analog, ayarlanabilen tuşları ile basış stiline göre oyunlarda farklı tepkiler gerçekleştiriyor. Örneğin, yavaş basıldığında yürüme, sert basıldığında ise koşma gibi farklı işlevler yeni switchler sayesinde gerçekleşebiliyor. Tuşların varsayılan olarak 3.6 mm derinliğinde hareket kabiliyeti mevcut. Fakat yapılan ayarlar ile bu mesafe 1.5 mm’ye kadar yükselebiliyor. Bu ayarlar, hassasiyette bir değişiklik yaratmıyor fakat tuşa basılıp basılmadığı endişesini ortadan kaldırıyor.
Huntsman V2 Analog, alüminyum çerçevelere, ses seviyesini ayarlamak için özel bir kadrana sahip. Klavyeye manyetik olarak takılabilen yumuşak bir bilek desteği de cihazda mevcut. Bununla birlikte klavye ve bilek desteğinin RGB ışıklandırması da bulunmakta. Cihaz, 9 Şubat‘a kadar sadece Razer’ın kendi sitesi üzerinden satın alınabilecek. 9 Şubat’tan sonra ise diğer perakendeciler de satışa başlayacak.
Razer, klavyenin yanında bir de yeni laptop standını tanıttı. Laptop Stand Chroma V2, adından da anlaşılacağı üzere RGB aydınlatmaya sahip. Bu cihaz, laptoplara daha fazla bağlantı noktası ve USB-C bağlantısı ile şarj imkanı sunmakta. Standın çıkış tarihi ve fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.
Oyun
Borderlands The Handsome Collection büyük bir indirime girdi
Gearbox’un popüler oyunu, devasa bir indirim aldı. Borderlands The Handsome Collection, 480 liradan 20 liraya indi.
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Gearbox’un sevilen oyunu Borderlands, Steam üzerinde devasa bir indirime girdi. Paket şeklinde satılan Borderlands The Handsome Collection, %96 oranında indirime uğrayarak 480 liradan 20,50 TL’ye indi. Paket içinde iki oyun bulunuyor. Bunlar Borderlands 2 ve Borderlands: The Pre-Sequel oyunları. Özellikle tek oyunculu bir aksiyon rol yapma oyunu arıyorsanız, oyuna göz atmanızı tavsiye ederiz. Paketin içinde bu oyunlara ek pek çok eklenti de bulunuyor. Bunlar;
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Borderlands The Handsome Collection paketindeki ürünler
- Borderlands 2
- Mechromancer Pack
- Captain Scarlett and her Pirate’s Booty
- Mr. Torgue’s Campaign of Carnage
- Collector’s Edition Pack
- Creature Slaughterdome
- Sir Hammerlock’s Big Game Hunt
- Commando1: Madness Pack
- Commando2: Supremacy Pack
- Commando3: Domination Pack
- Siren Madness Pack
- Siren Supremacy Pack
- Domination Pack
- Gunzerker1: Madness Pack
- Gunzerker2: Supremacy Pack
- Gunzerker3: Domination Pack
- Mechromancer1: Madness Pack
- Mechromancer2: Supremacy Pack
- Mechromancer3: Domination Pack
- Assassin1: Madness Pack
- Assassin2: Supremacy Pack
- Assassin3: Domination Pack
- Ultimate Vault Hunters Upgrade Pack
- Psycho Pack
- Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep
- Mechromancer Steampunk Slayer Pack
- Gunzerker Dapper Gent Pack
- Psycho1: Dark Psyche Pack
- Psycho2: Madness Pack
- Psycho3: Supremacy Pack
- Psycho4: Domination Pack
- Siren Glitter and Gore Pack
- Commando Haggard Hunter Pack
- Assassin Stinging Blade Pack
- Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack 2
- Mechromancer Beatmaster Pack
- Gunzerker Greasy Grunt Pack
- Psycho Party Pack
- Siren Learned Warrior Pack
- Commando Devilish Good Looks Pack
- Assassin Cl0ckw0rk Pack
- Headhunter1: Bloody Harvest
- Headhunter2: Wattle Gobbler
- Headhunter3: Mercenary Day
- Headhunter5: Son of Crawmerax
- Headhunter4: Wedding Day Massacre
- Handsome Jack Doppelganger Pack
- Shock Drop Slaughter Pit
- Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack: The Holodome Onslaugh
- Claptastic Voyage and Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack 2
- Lady Hammerlock the Baroness Pack
- Borderlands: The Pre-Sequel
Oyun
Prince of Persia Remake oyunu süresiz ertelendi
Ubisoft’un Hindistan stüdyosu, bir süredir Prince of Persia Remake oyunu geliştiriyordu. Geliştirilen oyun beğenilmeyince süresiz olarak erteleme aldı.
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Ubisoft, dünya çapında pek çok stüdyoya sahip Fransa merkezli bir oyun şirket. Kısa dönem önceye kadar Avrupa’nın en büyük oyun geliştiricisi olan şirket, bu unvanı Cyberpunk sebebiyle oluşan heyecandan dolayı, CDPR firmasına kaptırdı. Yine de oldukça büyük bir firma olan Ubisoft’un elinde pek çok marka var. Prince of Persia da bu markalardan biri. Bir dönem filmleri ve oyunlarıyla oldukça popüler olan seri bir süredir oldukça sessizdi. Özellikle geçtiğimiz yıl gelen bir haberle bu sessizlik bozulmuş oldu. Ubisoft, Prince of Persia Remake oyunu üzerinde çalışıyordu. Ancak oyundan gelen son haberler, tat kaçıracak cinsten. Oyun, belirsiz bir tarihe erteleme aldı. Ubisoft, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Prince of Persia oyunu süresiz erteleme aldı
Bir süre önce Ubisoft tarafından duyurulan oyunun, ilk olarak 21 Ocak tarihinde çıkması planlandı. Ancak şirket, bu tarihin 18 Mart’a ertelendiğini duyurdu. Gelen son haber ise daha da tat kaçıracak cinsten. Ubisoft bir açıklama yaparak oyunun süresiz ertelendiğini duyurdu. Gelen açıklama ise şöyle; “Sevilen oyun serimiz hakkında sizden çok sayıda geri bildirim aldık. Geliştirici ekiplerimizi mümkün olan en iyi oyunu yapmaya yönlendiren, sizin tutkunuz ve desteğinizdir. Bununla birlikte, Prince of Persia: The Sands of Time Remake’in çıkışını ileri bir tarihe ertelemeye karar verdik. Bu yeni geliştirme süresi, ekiplerimizin orijinaline sadık kalırken yeni hissettiren bir yeniden yapımın geliştirilmesini sağlayacak.” Ubisoft, oyunu Hindistan’da bulunan bir stüdyosuna emanet etmişti. Hayranlar yapım için heyecanlı olsalar bile, ortaya çıkan videolar beğenilmemiş ve yeterli bulunmamıştı. Şirketin konuyla ilgili adım atmış olması ise özellikle oyuncular için önemli. Prince of Persia Remake için, yeni haberlerin gelmesi heyecanla bekleniyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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