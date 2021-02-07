Activision Blizzard diğer serilere de Call of Duty modeli getirecek!

Razer, Huntsman V2 Analog adlı yeni mekanik klavyesini ve dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği standını resmi olarak tanıttı. Yeni klavye, 250$ gibi oldukça yüksek bir fiyattan satışa çıktı. Yeni klavye, tasarım olarak önceki modellere benzerlik gösteriyor. Ancak yeni modelin en büyük farkı, klavyenin ayarlanabilen switchlere sahip olmasıdır. Bu ayarlanabilen switchler, Razer’in Synapse uygulaması üzerinden değiştirilebiliyor. Yine bu uygulama ile klavyenin pek çok ayarı üzerinde değişiklik yapılabiliyor.

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Razer Huntsman V2 Analog, hangi teknik özelliklere sahip?

Razer Huntsman V2 Analog, ayarlanabilen tuşları ile basış stiline göre oyunlarda farklı tepkiler gerçekleştiriyor. Örneğin, yavaş basıldığında yürüme, sert basıldığında ise koşma gibi farklı işlevler yeni switchler sayesinde gerçekleşebiliyor. Tuşların varsayılan olarak 3.6 mm derinliğinde hareket kabiliyeti mevcut. Fakat yapılan ayarlar ile bu mesafe 1.5 mm’ye kadar yükselebiliyor. Bu ayarlar, hassasiyette bir değişiklik yaratmıyor fakat tuşa basılıp basılmadığı endişesini ortadan kaldırıyor.

Huntsman V2 Analog, alüminyum çerçevelere, ses seviyesini ayarlamak için özel bir kadrana sahip. Klavyeye manyetik olarak takılabilen yumuşak bir bilek desteği de cihazda mevcut. Bununla birlikte klavye ve bilek desteğinin RGB ışıklandırması da bulunmakta. Cihaz, 9 Şubat‘a kadar sadece Razer’ın kendi sitesi üzerinden satın alınabilecek. 9 Şubat’tan sonra ise diğer perakendeciler de satışa başlayacak.

Razer, klavyenin yanında bir de yeni laptop standını tanıttı. Laptop Stand Chroma V2, adından da anlaşılacağı üzere RGB aydınlatmaya sahip. Bu cihaz, laptoplara daha fazla bağlantı noktası ve USB-C bağlantısı ile şarj imkanı sunmakta. Standın çıkış tarihi ve fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.