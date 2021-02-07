Donanım
NVIDIA’nın üst seviye ekran kartı RTX 3080 Ti, 12 GB RAM’le nisan ayında çıkabilir
NVIDIA’nın uzun süredir beklenen üst seviye ekran kartı GeForce RTX 3080 Ti ile ilgili yeni bir rapor ortaya çıktı. Raporlara göre GeForce RTX serisinin yeni üyesi, 12 GB VRAM’e sahip olacak.
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Geçtiğimiz haftaki haberlerimizde NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti ekran kartıyla ilgili birtakım sızıntılar paylaşmıştık. Bu sızıntılar, kartın 320-bit veriyolu üzerinde çalışabilen 20 GB VRAM’e sahip olacağını söylüyorlardı. Ayrıca RTX 3080 Ti ekran kartının 10,496 CUDA çekirdeğini bünyesinde bulunduracağı da ifade edilmekteydi.
NVIDIA RTX 3080 Ti, 12 GB VRAM ile gelecek!
Bugün ise tüm bu sızıntıları çöpe atan bir başka rapor ortaya çıktı. Twitter kullanıcısı @kopite7kimi’nin paylaştığı bilgilere göre, NVIDIA’nın yeni kartı 20 GB VRAM’e sahip olmayacak. NVIDIA, GeForce RTX 3080 Ti ekran kartında GDDR6X teknolojisiyle geliştirilen 12 GB VRAM’e yer verecek. Donanımlarla ilgili birçok sızıntısı doğru çıkan @kopite7kimi’nin ifadelerine göre, RTX 3080 Ti’da 10,240 CUDA çekirdeği yer alacak.
Kaynaklarda, 3080 Ti ile RTX 3090 arasındaki en büyük farkın, VRAM tarafında olacağı ifade ediliyor. GeForce RTX 3080 Ti, RTX 3090’dan biraz daha az bant genişliğine sahip olacakken; aynı zamanda abisinden daha az VRAM bulunduracak. Bu bağlamda RTX 3080 Ti’ın hemen hemen RTX 3090’dan çok az bir performans eksikliği yaşatacağını söyleyebiliriz. Ayrıca bu kart, AMD’nin 6000 serisinin tepe model ekran kartlarıyla da rekabet edecek.
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Aksesuar
Razer, yeni klavyesini ve dizüstü bilgisayar standını tanıttı!
Razer, Huntsman V2 Analog adlı yeni mekanik klavyesini ve dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği standını resmi olarak tanıttı. Yeni klavye, 250$ gibi oldukça yüksek bir fiyattan satışa çıktı. Yeni klavye, tasarım olarak önceki modellere benzerlik gösteriyor. Ancak yeni modelin en büyük farkı, klavyenin ayarlanabilen switchlere sahip olmasıdır. Bu ayarlanabilen switchler, Razer’in Synapse uygulaması üzerinden değiştirilebiliyor. Yine bu uygulama ile klavyenin pek çok ayarı üzerinde değişiklik yapılabiliyor.
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Razer Huntsman V2 Analog, hangi teknik özelliklere sahip?
Razer Huntsman V2 Analog, ayarlanabilen tuşları ile basış stiline göre oyunlarda farklı tepkiler gerçekleştiriyor. Örneğin, yavaş basıldığında yürüme, sert basıldığında ise koşma gibi farklı işlevler yeni switchler sayesinde gerçekleşebiliyor. Tuşların varsayılan olarak 3.6 mm derinliğinde hareket kabiliyeti mevcut. Fakat yapılan ayarlar ile bu mesafe 1.5 mm’ye kadar yükselebiliyor. Bu ayarlar, hassasiyette bir değişiklik yaratmıyor fakat tuşa basılıp basılmadığı endişesini ortadan kaldırıyor.
Huntsman V2 Analog, alüminyum çerçevelere, ses seviyesini ayarlamak için özel bir kadrana sahip. Klavyeye manyetik olarak takılabilen yumuşak bir bilek desteği de cihazda mevcut. Bununla birlikte klavye ve bilek desteğinin RGB ışıklandırması da bulunmakta. Cihaz, 9 Şubat‘a kadar sadece Razer’ın kendi sitesi üzerinden satın alınabilecek. 9 Şubat’tan sonra ise diğer perakendeciler de satışa başlayacak.
Razer, klavyenin yanında bir de yeni laptop standını tanıttı. Laptop Stand Chroma V2, adından da anlaşılacağı üzere RGB aydınlatmaya sahip. Bu cihaz, laptoplara daha fazla bağlantı noktası ve USB-C bağlantısı ile şarj imkanı sunmakta. Standın çıkış tarihi ve fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.
Donanım
Lenovo bilgisayar talebini karşılamakta zorlandığını söylüyor
Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi Lenovo, yeni cihazlar için gelen talebi karşılamakta zorlandıklarını söyledi.
Yatırımcılarla yaptığı bir konuşmada şirket COO’su Gianfranco Lanci firmanın şu anda normal stok seviyesinin aşağısında olduğunu belirtti. Bu rakam Lanci’nin söylediğine göre normal stoğun yarısından aşağıda, hatta üçte birine yakın diyebileceğimiz bir seviyede. Bunun nedeni olarak ise salgın nedeniyle artan talep gösteriliyor.
Mevcut aşılar bu konuda bir rahatlama vadediyor ancak 2021 başlarında talep hala oldukça yüksek. Hatta Lanci talepte herhangi bir azalmanın gözlenmediğini belirtiyor. Dünya genelindeki stokları hakkında da bazı bilgiler veren Lanci; bu kadar az stoklara ilk defa sahip olduklarını söylüyor.
Genellikle Lenovo firmasının ellerinde aşağı yukarı altı haftalık stok mevcut olur. Lanci’ye göre ise son çeyrekte bu sayının 2-3 haftalığa kadar düştüğü durumlar oluştu. Bu ise oldukça az bir stok anlamına geliyor.
Analiz firması Canalys tarafında da benzer bilgilere rastlayabiliyoruz. Raporlara göre 2020 son çeyreğinde 143.7 milyon bilgisayar ve tablet dağıtımı gerçekleşti. Bu da üst üste üç çeyrektir büyüme yaşanması anlamına geliyor. Yıl boyunca ise 2015 yılından beri en yüksek rakam olan 458.2 milyon bilgisayar satışını görebiliyoruz.
Lenovo ise %20 ile en yüksek pazar payına sahipken; tedarik eksiklerine rağmen 2020 yılında 87 milyon satış yapmış. Firmanın yıllık büyüme oranı ise %19 olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yandan bu alanda sırasıyla %18 ile Apple, %13 ile HP, %11 ile Dell ve %8 ile Samsung göze çarpıyor.
Şirket aynı zamanda bilgisayarların aşırı kullanımından kaynaklı eskimeler ve talebin karşılanamaması nedeniyle bilgisayar dağıtımlarında bu sene içinde de %5-%10 arasında bir artış daha bekliyor.
Donanım
ASUS, ROG Keris FPS oyuncu mouse’u serisini duyurdu
ASUS Republic of Gamers (ROG), kablolu ve kablosuz modellerden oluşan ROG Keris oyuncu mouse’u serisini duyurdu. Kablosuz olan model yalnızca 79 gram ağırlığı, üç farklı bağlantı modu ve 16.000 dpi sensörüyle dikkatleri üzerine topluyor.
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Kablolu; 2,4 GHz RF veya Bluetooth® LE modlarında kullanılabilen bu mouse’ta özel ittirerek sabitleme imkanı sunan özel yuva tasarımına ve ROG Micro Switch’e sahip. Ayrıca polibütilen tereflatat (PBT) polimerden üretilen düğmeler kullanılan mouse’ta ayrıca ROG Omni mouse ayakları, ROG Paracord ve Aura Sync RGB aydınlatması mevcut.
E-spor profesyonellerinin önerilerinin tasarımı
ROG bu mouse serisinin tasarımında profesyonel oyuncuların fikirlerini aldı. Bunun sonucunda son derece ergonomik bir oyuncu mouse’u ortaya çıktı. Ürünün tasarımı el boyutları farklı olsa da her oyuncunun rahatça kavramasını ve hassas bir şekilde kontrol etmesini sağlıyor.
Üç farklı bağlantı modu
ROG Keris Wireless; USB, ultra hızlı RF 2,4 GHz kablosuz veya enerji verimliliği sunan Bluetooth LE ile bağlanabiliyor. RF 2,4 GHz oyunlar için idealken, Bluetooth LE ise günlük işler için mükemmel performans sağlıyor. ROG Keris modellerinin her ikisinde de özel olarak ayarlanmış 16.000 dpi, 400 ips optik sensör bulunuyor. Ayrıca her iki model de 1000 Hz sorgu oranına sahip.
İttirerek sabitlenen ROG anahtar yuvası ve ROG Micro Switch
İttirerek sabitleme imkanı sunan özel yuva tasarımı anahtar değiştirmeyi son derece kolay bir hale getiriyor. Kullanıcılar baskı gücünü ve tepkiyi kendi tercihlerine göre belirleyebiliyor, bozuk anahtarları değiştirebiliyor. Yeni ROG Micro Switch, 70 milyon tıklama ömürlü altın kaplama elektronik birleşme noktalarıyla dayanıklılık sunuyor.
ROG’nin sıkı üretimiyle her bir anahtar tek tek incelenip, sol ve sağ anahtarlar ayrılıp eşleştiriliyor. Ardından tutarlı bir tıklama hissi için basma gücü +/- 5 gram aralığında tutuluyor.
Güçlü ve hafif
Petek biçimli iç tasarım yapısal sağlamlık sağlarken ağırlığın da minimumda kalmasını sağlıyor. ROG Keris Wireless yalnızca 79 gr, ROG Keris ise 62 gr (kablo hariç) ağırlığında.
Oyun için optimize oldu
PBT ile üretilen dayanıklı ve kaydırmaz yapıdaki sol ve sağ mouse tuşları uzun süre kullanımdan sonra bile aşınmaya ve parlamaya dayanıklı. Bu sayede mouse’un görünümü ve verdiği his her zaman aynı kalıyor. ROG Keris Wireless modelinde siyah renkli iki adet yan tuş mevcut. Bunlar kişisel tercihe göre gri ve pembe tuşlarla değiştirilebiliyor.
Keris ve Keris Wireless’ta son derece esnek ve hafif bir kablo olan ROG Paracord mevcut. Bu kablo takılmayı engelleyerek hareket kabiliyetini artırıyor. Mouse’un üzerindeki yüksek bağlantı noktası kablo ve kullanım yüzeyi arasında bir boşluk oluşturarak kablonun sürüklenmesini ve gürültüyü azaltıyor.
ROG Keris’in %100 Teflon (PTFE) ayakları diğer oyuncu mouse’larından %25 daha pürüzsüz. Böylece her yüzeyde zahmetsiz ve hassas bir kullanım imkanı veriyor. Tasarım için yapılan testlerde, mouse ayakları ve yönün kullanım deneyimini boyuttan daha fazla etkilediği ortaya çıktı.
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