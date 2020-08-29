Oyun
Activision, 10.000 adet Call of Duty: Black Ops Cold War beta kodu dağıtacak
Activision geçtiğimiz günlerde Call of Duty serisinin yeni oyunu Call of Duty: Black Ops Cold War‘u duyurmuştu. 30 Ağustos‘taki yayında da oyunun betası için 10.000 adet erişim kodu dağıtılacak.
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Activision‘dan yeni Call of Duty oyunu için resmi açıklama geçtiğimiz günlerde gelmişti. Oyun, önceki Call of Duty serilerinde olduğu gibi beta sürümünü de kullanıcılara açacak. Ancak bu sürüme erişmeniz için oyunun belli sürümlerinden birini ön siparişle satın almış olmanız gerekiyor. Ancak ön siparişte bulunmayanların da oyunun beta sürümünü oynama şansı mevcut. Activision, Call of Duty: Black Ops Cold War için 10.000 adet ücretsiz beta kodu dağıtacağını açıkladı.
Call of Duty: Black Ops Cold War‘un beta sürümünü oynamak isteyenlerin öncelikle Activision hesaplarına giriş yapmaları gerekiyor. Eğer bir üyeliğiniz yoksa da üye olmanız gerekiyor. Daha sonrasında da hesabınızı Call of Duty League web sitesi ya da companion uygulamasıyla bağlamanız gerekiyor ve oyunu hangi platformda(PC, PS4, Xbox One) oynayacağınızı seçmeniz gerekiyor. Bu işlem sonrasında da 30 Ağustos‘ta düzenlenecek Call of Duty lig şampiyonasını en az 30 dakika izlemeniz gerekiyor. Bu adımlar sonrasında beta kodunu alacak 10 bin kişiden biri olma şansınız oluyor. Oyunun beta sürümünün çıkış tarihi henüz belli değil ancak oyunun tam sürümünün 13 Kasım tarihinde kullanıcılara sunulacağı düşünülürse beta sürümü için çok beklemeyeceğiz gibi gözüküyor.
Haber
Fall Guys 2. sezonundan ilk video geldi!
Çıkışıyla bir anda tüm oyun sektörünü etkisi altına alan Fall Guys’ın 2. sezonuna ait video ve bazı detaylar dün gerçekleştirilen Gamescom 2020 etkinliğinde açıklandı. Yeni sezon orta çağ temasına sahip olacak ayrıca yeni bölümler ve yeni kostümleri de beraberinde getirecek.
Mediatonic’in sürpriz yapımı, dün yayınlanan videoyla birlikte oyuna yeni oynanış elementlerinin ekleneceğini de doğruladı. Örneğin oyun içerisinde bir bölümde oyuncular belirli kutuları birlikte platforma sabitleyerek sonuca ulaşmaya çalışacak. Ayrıca orta çağ temasıyla birlikte gelen yeni kıyafetlere, ejderha, şövalye ve büyücü gibi çeşitli temada giysiler de dahil olacak. Fall Guys 1. sezonu ekim ayında sona erecek.
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Fall Guys baş tasarımcısı Joe Walsh’ın oyunculara teşekkür ederecek başladığı videoda, ikinci sezon için verdiği sözleri tuttuğu görülmekte. Henüz mobil versiyonu konusunda sadece Çin üzerinde bir çalışma yürütüldüğünü bildiğimiz yapımın, diğer platformlara da kısa süre içerisinde gelmesi bekleniyor.
Oyun
Left 4 Dead 2, uzun bir aradan sonra sahalara geri dönüyor!
Left 4 Dead 2, piyasaya sürülmesinden bu yana uzun süredir en ufak bir güncelleme almamıştı. Bugün ise geliştirici firma Valve, 11 yıl aradan sonra Left 4 Dead 2′ye güncelleme vereceğini açıkladı.
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Left 4 Dead 2, 11 yıl sonra güncelleme alıyor
Bir zamanların en popüler oyunlarından Left 4 Dead, Valve tarafından 2008 yılında piyasaya sürülmüş; sürülmesinin ardından o kadar sevilmişti ki, Valve aradan 1 yıl sonra oyunun devamı niteliğinde olan Left 4 Dead 2′yi oyun severler ile buluşturmuştu. Ancak bu süreden beri Left 4 Dead 2’ye hiç güncelleme gelmiyor. Bugün Valve tarafından yapılan bir duyuru ise, uzun süren bu sessizliğin bozulacağını gösteriyor.
Valve, resmi blog sayfasında yaptığı duyuruda Left 4 Dead 2 için The Last Stand (Son Direniş) kod adlı yeni bir güncelleme üzerinde çalıştığını açıkladı. Ayrıca şirketin açıklamasına göre bu güncelleme, tamamıyla topluluk üyeleri tarafından oluşturulmuş. Yalnız Valve, bu güncellemenin ne zaman yayınlanacağını veya güncellemeyle birlikte Left 4 Dead 2′de neler değişeceği / değişmeyeceği gibi detayları açıklamadı. Şimdilik yalnızca küçük bir tanıtım fragmanıyla bildiğimiz The Last Stand güncellemesinin, bu yıl bitmeden kullanıma sunulacağı düşünülüyor.
L4D2 – The Last Stand güncellemesinin tanıtım videosu
The Last Stand (Son Direniş) güncellemesinin tanıtım videosu, oyunun klasikleşmiş korku – gerilim havasından ödün vermemek suretiyle adeta anıları canlandırır nitelikte hazırlanmış. Ancak fragman, güncellemeyle alakalı bilgiler vermiyor. Muhtemelen Valve, önümüzdeki günlerde daha detaylı duyuruyla güncellemeyi netleştirecek.
Haber
Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları-10
Her hafta belli başlı oyunları oyunculara hediye eden Epic Games Store’un bu hafta sağladığı yapımlar belli oldu. Haftanın ücretsizler köşesinde, HITMAN ve Shadowrun Collection adlı iki yapım yer alıyor.
Steam ile girdiği yarışta kupon, her hafta ücretsiz yapımlar ve ülkelere özel fiyatlandırma gibi özellikler sunan Epic, görünen o ki yarışta kuvvetli bir koz oynuyor. GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları geçmişte kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söyleniyor.
HITMAN
Bu mükemmel oyun alanında Agent 47 olarak eğlenirken deneyim kazan ve usta bir suikastçı ol! Dünyanın dört yanındaki egzotik mekanlarda, katanadan ya da suikast tüfeğinden patlayan golf topuna kadar her türlü aracı kullanarak hedeflerini ortadan kaldır.
Shadowrun Collection
Seattle’ın karanlığından sağ salim çıkabilmek için dikkatli davranmalı, diğer koşucularla yardımlaşmalı, teknolojinin ve büyü güçlerinde ustalaşmalısın. Ayrıca bu paketin içerisinde üç adet farklı temel oyunun bulunduğunu da unutma!
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Nasıl elde edilir?
Yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan HITMAN ve buradan Shadowrun Collection için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.
Not: Oyunlar kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunları kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 03 Eylül 18:00.