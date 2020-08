Activision, 10.000 adet Call of Duty: Black Ops Cold War beta kodu dağıtacak

Activision geçtiğimiz günlerde Call of Duty serisinin yeni oyunu Call of Duty: Black Ops Cold War‘u duyurmuştu. 30 Ağustos‘taki yayında da oyunun betası için 10.000 adet erişim kodu dağıtılacak.

Activision‘dan yeni Call of Duty oyunu için resmi açıklama geçtiğimiz günlerde gelmişti. Oyun, önceki Call of Duty serilerinde olduğu gibi beta sürümünü de kullanıcılara açacak. Ancak bu sürüme erişmeniz için oyunun belli sürümlerinden birini ön siparişle satın almış olmanız gerekiyor. Ancak ön siparişte bulunmayanların da oyunun beta sürümünü oynama şansı mevcut. Activision, Call of Duty: Black Ops Cold War için 10.000 adet ücretsiz beta kodu dağıtacağını açıkladı.

Call of Duty: Black Ops Cold War‘un beta sürümünü oynamak isteyenlerin öncelikle Activision hesaplarına giriş yapmaları gerekiyor. Eğer bir üyeliğiniz yoksa da üye olmanız gerekiyor. Daha sonrasında da hesabınızı Call of Duty League web sitesi ya da companion uygulamasıyla bağlamanız gerekiyor ve oyunu hangi platformda(PC, PS4, Xbox One) oynayacağınızı seçmeniz gerekiyor. Bu işlem sonrasında da 30 Ağustos‘ta düzenlenecek Call of Duty lig şampiyonasını en az 30 dakika izlemeniz gerekiyor. Bu adımlar sonrasında beta kodunu alacak 10 bin kişiden biri olma şansınız oluyor. Oyunun beta sürümünün çıkış tarihi henüz belli değil ancak oyunun tam sürümünün 13 Kasım tarihinde kullanıcılara sunulacağı düşünülürse beta sürümü için çok beklemeyeceğiz gibi gözüküyor.