Activision, 10.000 adet Call of Duty: Black Ops Cold War beta kodu dağıtacak

Her hafta belli başlı oyunları oyunculara hediye eden Epic Games Store’un bu hafta sağladığı yapımlar belli oldu. Haftanın ücretsizler köşesinde, HITMAN ve Shadowrun Collection adlı iki yapım yer alıyor.

Steam ile girdiği yarışta kupon, her hafta ücretsiz yapımlar ve ülkelere özel fiyatlandırma gibi özellikler sunan Epic, görünen o ki yarışta kuvvetli bir koz oynuyor. GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları geçmişte kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söyleniyor.

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HITMAN

Bu mükemmel oyun alanında Agent 47 olarak eğlenirken deneyim kazan ve usta bir suikastçı ol! Dünyanın dört yanındaki egzotik mekanlarda, katanadan ya da suikast tüfeğinden patlayan golf topuna kadar her türlü aracı kullanarak hedeflerini ortadan kaldır.

Shadowrun Collection

Seattle’ın karanlığından sağ salim çıkabilmek için dikkatli davranmalı, diğer koşucularla yardımlaşmalı, teknolojinin ve büyü güçlerinde ustalaşmalısın. Ayrıca bu paketin içerisinde üç adet farklı temel oyunun bulunduğunu da unutma!

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Nasıl elde edilir?

Yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan HITMAN ve buradan Shadowrun Collection için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.

Not: Oyunlar kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!

Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın

Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın



Oyunları kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 03 Eylül 18:00.