Fall Guys 2. sezonundan ilk video geldi!

Çıkışıyla bir anda tüm oyun sektörünü etkisi altına alan Fall Guys’ın 2. sezonuna ait video ve bazı detaylar dün gerçekleştirilen Gamescom 2020 etkinliğinde açıklandı. Yeni sezon orta çağ temasına sahip olacak ayrıca yeni bölümler ve yeni kostümleri de beraberinde getirecek.

Mediatonic’in sürpriz yapımı, dün yayınlanan videoyla birlikte oyuna yeni oynanış elementlerinin ekleneceğini de doğruladı. Örneğin oyun içerisinde bir bölümde oyuncular belirli kutuları birlikte platforma sabitleyerek sonuca ulaşmaya çalışacak. Ayrıca orta çağ temasıyla birlikte gelen yeni kıyafetlere, ejderha, şövalye ve büyücü gibi çeşitli temada giysiler de dahil olacak. Fall Guys 1. sezonu ekim ayında sona erecek.

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Fall Guys baş tasarımcısı Joe Walsh’ın oyunculara teşekkür ederecek başladığı videoda, ikinci sezon için verdiği sözleri tuttuğu görülmekte. Henüz mobil versiyonu konusunda sadece Çin üzerinde bir çalışma yürütüldüğünü bildiğimiz yapımın, diğer platformlara da kısa süre içerisinde gelmesi bekleniyor.