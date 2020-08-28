Haber
Fall Guys 2. sezonundan ilk video geldi!
Çıkışıyla bir anda tüm oyun sektörünü etkisi altına alan Fall Guys’ın 2. sezonuna ait video ve bazı detaylar dün gerçekleştirilen Gamescom 2020 etkinliğinde açıklandı. Yeni sezon orta çağ temasına sahip olacak ayrıca yeni bölümler ve yeni kostümleri de beraberinde getirecek.
Mediatonic’in sürpriz yapımı, dün yayınlanan videoyla birlikte oyuna yeni oynanış elementlerinin ekleneceğini de doğruladı. Örneğin oyun içerisinde bir bölümde oyuncular belirli kutuları birlikte platforma sabitleyerek sonuca ulaşmaya çalışacak. Ayrıca orta çağ temasıyla birlikte gelen yeni kıyafetlere, ejderha, şövalye ve büyücü gibi çeşitli temada giysiler de dahil olacak. Fall Guys 1. sezonu ekim ayında sona erecek.
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Fall Guys baş tasarımcısı Joe Walsh’ın oyunculara teşekkür ederecek başladığı videoda, ikinci sezon için verdiği sözleri tuttuğu görülmekte. Henüz mobil versiyonu konusunda sadece Çin üzerinde bir çalışma yürütüldüğünü bildiğimiz yapımın, diğer platformlara da kısa süre içerisinde gelmesi bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Exynos 1000, Snapdragon 875’den kötü sonuç verebilir!
Bu yıl, Samsung hayranlarının çoğu Exynos 990 için şirkete sitem ediyor. Samsung‘un gelecek sene yonga seti sorununu çözeceği düşünülüyordu. Exynos 1000 ile birlikte Cortex işlemci çekirdeği ve AMD GPU‘lar kullanılacağı için önemli derecede performans artışı bekleniyordu.
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Exynos 1000, Snapdragon 875’den düşük performans mı gösterecek?
Son raporlar, AMD GPU‘ların 2022’de Samsung yonga setlerinde kullanılacağını gösteriyor. Önümüzdeki yıl ise Samsung, Mali-G78 GPU ile yola devam edecek. Bu durumda beklenen performans artışı gerçekleşmeyebilir. Şirkette çalıştığını söyleyen biri Snapdragon‘un önümüzdeki sene de Exynos’dan daha iyi sonuç vereceğini belirtiyor. Fakat bu seneki kadar açık bir fark olmayacağını söylüyor. Bu nedenle gelecek sene kullanıcılar yeniden Snapdragon yonga setlerini cihazlarda görmeyi isteyebilirler. Exynos 1000‘in Snapdragon 875 ile enerji verimliliği tarafında ise bu sefer yarışabileceği tahmin ediliyor.
Ortaya çıkan veriler eğer doğru ise gelecek senelerde Exynos tarafında önemli gelişmeler görebiliriz. Fakat şimdilik Exynos‘un Snapdragon‘u geçmesi beklenmiyor. Exynos‘un AMD GPU‘yu 2022’de kullanacağı ve bu sene Snapdragon’u geçemeyeceği Ice Universe tarafından paylaşıldı. Exynos çiplerin gerek AI gerek performans tarafında Kirin ve Snapdragon yonga setlerinden geride olduğunu söylemek mümkün. Yine de Exynos 1000, Snapdragon 865‘ten performans bakımından üstün bir yonga seti olacak.
Exynos 1000‘in bu yılın sonunda veya gelecek yılın başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca bu yonga seti 5nm mimari kullanacak ve gelecek senenin Galaxy S serisinde ilk kez göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Clover, teknik özellikleri ile ortaya çıktı!
OnePlus’ın Nord modelinden daha uygun fiyatlı bir akıllı telefon hazırlığında olduğu geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Markanın en ucuz telefonu olmaya hazırlanan OnePlus Clover, teknik özellikleri ile detaylandı!
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OnePlus Clover resmen geliyor: En ucuz OnePlus modeli!
Yakın döneme kadar “amiral gemisi katili” olarak nitelendirilen telefonları ile karşımıza çıkan OnePlus, artık sadece en üst seviyeyi hedeflemiyor. Bütçe sınıfı olarak adlandırılan giriş ve orta seviye cihazlara da odaklanan marka, son olarak Nord adlı yeni 5G modelini duyurmuştu. OnePlus Nord’un ardından ise Clover kod adlı üçüncü bir serinin geleceği resmen doğrulandı.
Android Central’ın OnePlus’a yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre, giriş seviyesi model yakın zaman içerisinde tanıtılacak. Doğrudan düşük fiyat grubuna odaklanan telefon, kullanım deneyimi ile ön plana çıkacak. Teknik detayları da sızdırılan OnePlus Clover, 6.52 inç HD+ IPS ekrana sahip olacak. Gücünü Qualcomm Snapdragon 460 (4G) işlemciden alacağı belirtilen telefonda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama sunulacak.
Kamera tarafında ise 13+2+2 megapiksel çözünürlüklü üçlü arka kameranın bulunduğu ifade ediliyor. OnePlus’ın kamera konusundaki yetenekleri düşünülürse, OnePlus Clover giriş seviyesinin en başarılı kamera performansına sahip cihazı olabilir. 6.000 mAh kapasiteli bataryanın telefona 2 gün gibi iddialı bir kullanım süresi sağlayacağının altı çiziliyor. Ayrıca 18W hızlı şarj desteği de telefonun dev bataryasının kısa sürede dolmasına katkı sağlayacak.
Geçmiş paylaşımlarda Clover kod adlı telefonun önümüzdeki ay içerisinde duyurulacağı belirtiliyordu. Yeni verilere göre telefon dünya genelinde satışa sunulacak ve 200 dolar seviyesindeki fiyat etiketi ile sınıfında ilgi çekmeye çalışacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, ekran altı kamera teknolojisini resmen duyurdu!
Xiaomi, 3. nesil ekran altı kamera teknolojisini resmen duyurdu. Yeni nesil akıllı cihazlarda, çentikli veya Pop-up’lı ekran çözümleri yerine ekran altı kamera teknolojilerini yakın gelecekte görebiliriz.
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Şirket aslında geçtiğimiz sene, ekran altı kamera teknolojisinin prototiplerini göstermişti. Fakat, henüz son kullanıcının kullanımına uygun bir teknoloji olmadığı belirtiliyordu. Xiaomi, resmi bloğunda yayınladığı bugünkü yazısında, 3. nesil ekran altı kamera teknolojisine yer verdi.
Markanın açıklamalarında, kamerayı gizlemek için ekran üzerinde bulunan piksellerin yatay ve dikey alanlarda iki kez gösterildiğini ve kameranın ekranda tamamen gizlendiği belirtildi. Bunun anlamı, kamera modülünün de ekran üzerinde artık gözle seçilemeyeceği anlamına geliyor. Ayrıca Xiaomi, kullanılan modülün, geleneksel kameralara göre herhangi bir farklılık oluşturmayacağını da söylüyor.
Xiaomi’nin yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle;
Üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisinde firmamızın kendi geliştirmiş olduğu piksel düzenlemesi kullanıldı. Alt piksellerin boşluklarından ışık geçişine izin veren bu sistem, piksel yoğunluğundan fedakarlık etmeden her bir pikseli, RGB alt piksel alanında muhafaza ediyor.
Market içerisindeki rakiplerimizin benzer çözümleriyle kıyasladığımızda; Xiaomi, ekranda görülen pikselleri hem yatayda hem de dikeyde ikiye katlayarak, ekranın tamamında bulunan piksellerle eş değer kılıyor. Ekran altında bulunan kamera alanı, böylelikle ekranın tamamıyla aynı olan parlaklık, renk gamutu ve renk doğruluğu oranlarına ulaşabiliyor.
Mi Mix 4’te ekran altı kamera teknolojisini görebiliriz!
Ayrıca Xiaomi, kamera modülünde “RGB alt piksel alanında daha fazla kompenenti gizleyen” ve ekran altında ışık geçirgenliğini arttıran özel bir devre sistemi entegre etmiş durumda. Firma, yeni kamera teknolojisini yeni telefon modellerinde kullanmaktan asla çekinmeyecektir. Mi Mix ailesinin yeni ferdinde, ekranda kameranın yer almadığını ve ön kamerada, yeni nesil teknolojinin kullanılacağı konuşuluyor.
Xiaomi, son zamanlarda giderek üst segment cihazlara odaklanmaya başladı. Son duyurulan verilerde deniş aşırı marketlerde yıllık bazda markanın gelirinin, 300 Euro ve altı cihazlar için %99.2 arttırdığı belirtiliyor. Marka şu anda Avrupa’da %16.8 pazar payına ve bölgedeki en büyük üçüncü üretici ünvanına da sahip.
Bakalım, yeni nesil telefonlar nasıl olacak? Xiaomi’nin bu hamlesinden sonra diğer teknoloji devleri neler yapacak? Yakın zamanda, diğer üretici firmalardan da gelişmeler gelmeye başlayacaktır.