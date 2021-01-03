Kadın Gözü İle Acer Predator Helios 300 incelemesi! | Neler sunuyor?

Acer Predator Helios 300 incelemesi ile karşınızdayız. Dilşah’ın görüşü ile incelediğimiz bu güçlü bilgisayarın detayları ve testleri videomuzda!

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https://youtu.be/lFQphSv8c6E

Sert hatlarıyla dikkat çeken bir oyuncu bilgisayarı olan Predator Helios 300, elmas kesim detaylarıyla dikkat çeken modellerden biri olarak dikkat çekiyor. Teknik özellikler bakımından bir hayli iddialı olan Helios 300, dilediğiniz her şeyi yapabilme kabiliyetine sahip.

Predator Helios 300 teknik özellikleri

Acer Predator Helios 300 teknik özellikler bakımından dolu dolu geliyor. Intel Core i7-10750H işlemcisi, NVIDIA GeForce RTX 2070 MaxQ Design ekran kartı, 32 GB bellek ve 256 GB M.2 SSD ve 1 TB HDD ile gelen model, oyun, profesyonel kulllanım gibi her konuda destek sağlayabilecek bir model olmuş.

Bağlantı Seçenekleri

Bağlantı tarafına geldiğimizde Wi-Fi 6, yani Wi-Fi 802.11 ax desteği ile yenilikçi yanını ortaya koyan Acer Predator Helios 300 modeli, Wi-Fi 5.0 ile günümüz standartlarına destek veriyor. 17,3 inç ekranında 120 Hz ekranı destekliyor olması da önemli bir artı. Yapştığımız testlerde her oyunu Full HD performansında 60 fps üstünde sunuyor olması 120 Hz ekranında gayet akıcı bir deneyim sunabiliyor olması önemli bir artı.

Diğer tüm detayları ve test sonuçlarını videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…