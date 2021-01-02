Sizden Gelenler
Gördüğümüz en saçma teknolojik alet | Sorun Söyleyelim #5
Sorun Söyleyelim #5 videosuyla karşınızdayız. Dilşah’ın sunduğu yeni bölümümüzde yine sosyal medyadan gelen sorularınızı cevapladık. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
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Gördüğümüz en saçma teknolojik alet | Sorun Söyleyelim #5
Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim serimizde bu hafta Aydoğan, Yıldıray, Eray ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplar, her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplanacak. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
Sizden Gelenler
Türkiye dışında nerede yaşamak isterdik? | Sorun Söyleyelim #4
Sorun Söyleyelim #4 videosuyla karşınızdayız. Dilşah’ın sunduğu yeni bölümümüzde yine sosyal medyadan gelen sorularınızı cevapladık. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
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Türkiye dışında nerede yaşamak isterdik? | Sorun Söyleyelim #4
Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim serimizde bu hafta Aydoğan, Yıldıray, Eray ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplar, her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplanacak. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
Sizden Gelenler
2021 teknoloji açısından nasıl olacak? | Sorun Söyleyelim #3
Sorun Söyleyelim #3 videosuyla karşınızdayız. Dilşah’ın sunduğu yeni bölümümüzde yine sosyal medyadan gelen sorularınızı cevapladık.
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2021 teknoloji açısından nasıl olacak? | Sorun Söyleyelim #3
Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim serimizde bu hafta Yıldıray, Ersin, Eray ve Aydoğan sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplar, her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplanacak. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
Gelen Sorular
- Salih Sancaktar
Önümüzdeki birkaç ay içerisinde çıkacak ve çok satacak diye öngördüğünüz cihazlar var mı?
- Levent Orgun
En çok hangi teknoloji çıktığında şaşırmıştın?
- Murat Öztürk
HWP ofisi kaç kişilik ve bu ofisde iş dağılımı nedir ?
- Mert İşbilir
2021 teknoloji açısından nasıl olacak?
- Bilal Postacı
Gelecekteki teknoloji atılımlarında (keşiflerinde) günlük hayatımızı kolaylaştıracak en büyük yeniliğin ne olmasını bekliyorsunuz?
- Cenk Cankaya
Dünyada şuan 1 kişiyi seçmesi ve onunla yayın yapması gerekse (konuk olarak almakta olabilir) bu kişi kim ve neden olur?
- Ulaş Eroğlu
Android TV deneyimi nasıldır? diğer TV işletim sistemlerine göre artıları, eksileri?
- Emirhan Edman
Xiaominin çokça yazılımsal sorunları olduğu doğru mu?
- Hüseyin Sal
Bu yıl üniversite sınavına girecek ve teknoloji alanında çalışmak isteyen birine önerileriniz ne olurdu?
- Emre Kur
Kripto paralarla alakalı olarak, Hwp ‘nin bu alanda içeriklerinizin sıklaşmasını temenni ederek Türkiye’nin bu alandaki konumunu ve seviyesini yorumlamanızı isteyeceğim ve bu alandaki girişimlerle bir çalışmanız olacak mı?
Sizden Gelenler
Hangi bölüm mezunuyuz? | Sorun Söyleyelim #2
Sorun Söyleyelim #2 videosuyla karşınızdayız. Dilşah’ın sunduğu yeni bölümümüzde yine sosyal medyadan gelen sorularınızı cevapladık.
İlginizi çekebilir; Cuma Raporu #132: Mate 40 Pro, Airpods Max, S21 ve dahası
Hangi bölüm mezunuyuz? | Sorun Söyleyelim #2
Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim serimizde bu hafta Yıldıray, Ersin ve Aydoğan sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplar, her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplanacak.
Gelen Sorular;
- Levent Orgun
Yayıncılık dışında hangi mesleği yapardınız?
- Hamza Kıyak
Hwp ofisine ne kadar elektrik faturası geliyor?
- Teknoloji Dünyası
Ne mezunusunuz?
- Yusuf Buğra Er / Emrah ŞERİT
Operatör sohbetleri videosu devamı gelecek mi?
- Ege
Mümkünse piyasadaki akıllı saatlerin bir karşılaştırmasını yapabilir misiniz? Bu konuda bir karşılaştırma videosu bulmakta zorlanıyorum
- lastpotterhead
Lütfen favlayın da görsünler şunu 15w hızlı şarj destekleyen telefonumu 18w’lık şarj aletiyle şarj ediyorum problem olur mu bu?
- Semih Akyüz
Monster ve Casper laptoplar hakkında ne düşünüyorsunuz? ikisi de iyi özellikler ve uygun fiyat sunuyor fakat bir sürü olumsuz yorum var internette. Örnek düşük FPS, ısınma vb. Monster veya Casper mı? Asus veya HP mi?
- fisekgitarist
Samsung neden kendi işletim sistemini kurmuyor (android gibi) kimseye gerek kalmaz?
Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz. İyi seyirler…
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