ABD’li dev bankadan kripto para merkezi adımı!

ABD’li dev banka BNY Mellon’un kripto para birimleri saklama hizmeti sunmak için Dublin’de bir kripto para merkezi kurduğu bildirildi. Business Post’un bildirdiğine göre ABD’nin en eski bankalarından olan BNY Mellon Dublin’de bir inovasyon merkezi kurdu.

41 trilyon dolarlık varlık yönetimi ile dünyadaki en büyük bankalardan olan BNY Mellon’un kripto para piyasasına olan ilgisi piyasa tarafından bilinen bir durum. Geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu bir açıklama ile bu yıl müşterilerinin dijital varlıklarının bankada tutulmasına ve ticaretinin yapılmasına izin verileceğini bildiren banka, bu hizmetin başlangıç tarihi için net bir zaman vermemişti.

Aktarılan bilgilere göre dev banka, kripto para birimlerini saklama hizmeti için Dublin’de bir dijital inovasyon merkezi kurdu. Bitcoin’in yanında NFT (Non Fungible Token) ve CBDC (Merkez Bankası Dijital Para Birimleri) gibi dijital varlıkların da kurulan bu merkezde saklanacağı söyleniyor. Kripto para merkezi, ülkenin Merkez Bankası tarafından da tanındı ve düzenlendi.

Kripto para birimlerinin özellikle 2020 yılı ile beraber artan popülaritesi, kripto para birimlerine olan talebin ve ilginin de artışını sağladı. Daha fazla kullanıcı piyasa girip yatırım yaptıkça, bu alana yönelik hizmetler de ihtiyaç doğrultusunda sunulmaya başlandı ve hala yeni hizmetler de hayata geçmeye devam ediyor. Bu yılın başlarında birçok dev bankanın müşterilerine kripto para hizmetleri sunmak için çalışmalara başladığı haberlerini vermiştik. Kısa zaman önce Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi büyük ABD bankalarının kripto varlık hizmetleri sunmayı planladıkları açıklandı. JPMorgan Chase’in bazı özel müşterilerine Bitcoin hizmeti sunacağı bildirildi. İsviçre merkezli banka UBS de benzer şekilde kripto varlık hizmetleri sunmak için çalışmalar yaptığını açıklamıştı. Bunlar gibi pek çok çalışma, kripto alanına yönelik hizmet verme yarışının da oldukça aktif olduğunun göstergesi. BNY Mellon’un bir kripto para merkezi kurma adımı ise ona bu yarışta büyük avantaj sağlayabilir.