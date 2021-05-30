Kripto Para
ABD’li dev bankadan kripto para merkezi adımı!
ABD’li dev banka BNY Mellon’un kripto para birimleri saklama hizmeti sunmak için Dublin’de bir kripto para merkezi kurduğu bildirildi. Business Post’un bildirdiğine göre ABD’nin en eski bankalarından olan BNY Mellon Dublin’de bir inovasyon merkezi kurdu.
41 trilyon dolarlık varlık yönetimi ile dünyadaki en büyük bankalardan olan BNY Mellon’un kripto para piyasasına olan ilgisi piyasa tarafından bilinen bir durum. Geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu bir açıklama ile bu yıl müşterilerinin dijital varlıklarının bankada tutulmasına ve ticaretinin yapılmasına izin verileceğini bildiren banka, bu hizmetin başlangıç tarihi için net bir zaman vermemişti.
Aktarılan bilgilere göre dev banka, kripto para birimlerini saklama hizmeti için Dublin’de bir dijital inovasyon merkezi kurdu. Bitcoin’in yanında NFT (Non Fungible Token) ve CBDC (Merkez Bankası Dijital Para Birimleri) gibi dijital varlıkların da kurulan bu merkezde saklanacağı söyleniyor. Kripto para merkezi, ülkenin Merkez Bankası tarafından da tanındı ve düzenlendi.
Kripto para birimlerinin özellikle 2020 yılı ile beraber artan popülaritesi, kripto para birimlerine olan talebin ve ilginin de artışını sağladı. Daha fazla kullanıcı piyasa girip yatırım yaptıkça, bu alana yönelik hizmetler de ihtiyaç doğrultusunda sunulmaya başlandı ve hala yeni hizmetler de hayata geçmeye devam ediyor. Bu yılın başlarında birçok dev bankanın müşterilerine kripto para hizmetleri sunmak için çalışmalara başladığı haberlerini vermiştik. Kısa zaman önce Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi büyük ABD bankalarının kripto varlık hizmetleri sunmayı planladıkları açıklandı. JPMorgan Chase’in bazı özel müşterilerine Bitcoin hizmeti sunacağı bildirildi. İsviçre merkezli banka UBS de benzer şekilde kripto varlık hizmetleri sunmak için çalışmalar yaptığını açıklamıştı. Bunlar gibi pek çok çalışma, kripto alanına yönelik hizmet verme yarışının da oldukça aktif olduğunun göstergesi. BNY Mellon’un bir kripto para merkezi kurma adımı ise ona bu yarışta büyük avantaj sağlayabilir.
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Kripto Para
MicroStrategy CEO’su Bitcoin’in durumunu değerlendirdi
MicroStrategy CEO’su Michael Saylor, Bitcoin’in yaşadığı fiyat dalgalanmasını, kripto para piyasasında Bitcoin’in durumunu ve Bitcoin madencilik faaliyetlerini değerlendirdi.
Bitcoin’e en fazla yatırım yapan şirketlerden biri olan MicroStrategy’nin CEO’su Michael Saylor, CNN’de gerçekleştirdiği bir röportajda Bitcoin’in yaşadığı fiyat dalgalanmasını, kripto para piyasasında Bitcoin’in durumunu ve Bitcoin madencilik faaliyetlerini değerlendirdi. Bitcoin’in bir varlık sınıfı olarak olgunlaştığını ifade eden Saylor, Bitcoin kadar büyüyen ve başarı elde edemeyen bir varlık olmadığını söyledi. Ana akım medyanın kısa vadeli fiyat hareketlerinin üzerinde durmasından dolayı Bitcoin hakkında olumsuz tutumlarda bulunulduğunu belirtti.
Bitcoin’in fiyat dalgalanmasının, kripto parayı canlı tuttuğunu düşündüğünü söyleyen Saylor, lider kripto paranın geçtiğimiz 10 yıl içerisinde hisse senetlerine kıyasla 10, altına kıyasla 100 kat iyi performans gösterdiğini vurguladı.
“İstikrarlı bir durgunluktansa, dalgalanmayı ve onunla birlikte gelen canlılığı tercih ederim”
Saylor, Amazon ile Bitcoin’i kıyaslayarak bir örnek verdi. Önceki yıllarda Amazon hisselerinin de benzer şekilde dalgalanmalar yaşadığını ancak bu durumun şirketin CEO’su Jeff Bezos’un inancını kırmadığını söyledi.
Ayrıca CEO, Bitcoin madenciliğinin temelindeki emek ispat yapısının ve yapıdaki mimarinin lider kripto paraya uzun vadeli başarıda kritik bir avantaj sağladığını, onu diğer kripto varlıklar ya da finansal araçlardan üstün kıldığını düşünüyor.
“Emek ispatı yapısı; merkeziyetsiz, güvenli ve uzun süre entegre olacak bir şeyi tasarlamak için en iyi yapı.”
Michael Saylor geçtiğimiz günlerde Elon Musk ve ABD’li Bitcoin madencileri arasında aracılık yaparak Bitcoin Madenciliği Konseyi’nin kurulmasında aracı olmuştu. Kurulan konsey ile Bitcoin madenciliği faaliyetlerinde temiz enerjiye geçiş üzerine çalışılacak.
Bitcoin fiyatında son durum
Zor haftalar geçiren Bitcoin fiyatındaki düşüş sürüyor. 32.000 dolar ile 36.000 dolar arasında seyreden lider kripto para birimi 40.000 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı bir şekilde tutunmak zorunda. Bu tutunma gerçekleşirse uzmanlar, yeni bir yükseliş dalgasının gelebileceğini düşünüyor. Son 24 saatte %1.84’lük bir artışla yazı sırasında 35.402 dolardan işlem görüyor.
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Kripto Para
ADA kurucusu Charles Hoskinson Youtube hesabından açıklamalar yaptı!
Ethereum’a rakip olarak gösterilen ve son 24 saat içerisinde %11 yükseliş yaşayarak 1,60 doları aşan Cardano’nun (ADA) kurucusu Charles Hoskinson ’dan yeni bir mesaj var. Hoskinson, Youtube hesabından paylaştığı bir video ile kripto para piyasasındaki durumu değerlendirdi ve blok zincir teknolojisi hakkında konuşmalar yaptı.
Input Output Honk Kong CEO’su Charles Hoskinson, paylaştığı videoda piyasa ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Mayıs ayının ortalarında başlayan sert düşüşün nedenlerine değinen Hoskinson, kripto para birimlerinin kalıcı olduğunun altını çizdi.
Kripto para piyasasındaki son durumu değerlendiren Charles Hoskinson, piyasanın büyük ölçüde Bitcoin’e bağımlı olduğunu ve bu durumdan kendisinin de üzgün olduğunu belirtti. Hoskinson, kripto para piyasasının makro ekonomik bir hal aldığının farkında olduklarını, ancak piyasayı kenara alıp bu işin teknolojisini (blok zincir) geliştirmeye adapte olduklarını aktardı.
“ …
Bitcoin değer kaybettiğinde piyasa değer kaybederken, değer kazanmaya başladığında piyasa da değer kazanmaya başlıyor.
Artık altcoinler kendi başlarına değer kazanma kapasitesine ulaştı. Algorant ve Cardano gibi birçok proje blok zincir teknolojisini ileri noktalara taşıdı.
…”
Charles Hoskinson, işin asıl meselesi olan blok zincir teknolojisinin kalıcı olduğunu ve gelişmeyi sürdüreceğini ifade etti. DeFi (merkeziyetsiz finans) ekosisteminin de geleneksel finans sisteminin yerini almasının kaçınılmaz bir gerçek olduğunu, bu durumun da yavaşça yaşanmaya başladığını söyledi.
“Bu platformların eski sistemlerin yerini alması kaçınılmaz bir şey. Bu bir gerçek.”
Hoskinson paylaşmış olduğu videoda geleneksel finans sistemini sert bir şekilde eleştirdi. Bir grup insan tarafından her şeye karar verilen ve doğru düzgün çalışmayan mevcut bir sistem olduğunu ve piyasanın yozlaşmaya doğru sürüklendiğini ifade eden Charles Hoskinson, geleneksel bankacılık sisteminin batmak üzere olduğunu söyledi.
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Kripto Para
Ethereum işlem ücretleri ocak ayından beri en düşük seviyede!
Ethereum işlem ücretleri yüksekliği Ethereum ağının en büyük sorunlarından biri. Ethereum fiyatının rekor kırdığı birkaç hafta önce, Ethereum ağındaki işlem ücretleri de rekor üzerine rekor kırmıştı. Ancak piyasada yaşanan sert düşüş ile beraber ağdaki aktivitelerin de azalmış olduğu düşünülüyor ve Ethereum işlem ücretlerinde ocak ayından beri en düşük seviye kaydediliyor.
Kripto para piyasasındaki veri ölçümlerini yapan BitInfoCharts’a göre Ethereum ağındaki ortalama işlem ücretleri, ocak ayından beri ilk kez en düşük seviye olan 7,37 doları gördü.
Ethereum blok zincirinde işlem yapan madencilere Ethereum işlem ücreti ödeniyor. İşlemlerin çok ve trafiğin yoğun olduğu dönemlerde artış gösteren işlem ücretleri, ağdaki yoğunluğun azalması ile beraber düşüyor. İşlem ücretlerini madenci arzı ve tüccar talebi belirliyor. Talepler arzı geçtiği zaman madencilerin isteyeceği işlem ücreti miktarı artıyor.
Ethereum fiyatının 4.363 dolara çıktığı ve ATH elde ettiği zaman olan 12 Mayıs’ta, madenciler bunu yaptı. 12 Mayıs günü ağdaki işlem ücretleri 69 dolara kadar ulaştı. Ardından Bitcoin öncülüğünde başlayan piyasa çöküşü ile birlikte blok zincir üzerindeki aktiviteler de azalmaya başladı ve işlem ücretleri düşüşe geçti.
Ethereum işlem ücretlerinin 7,37 dolar seviyesine düşmüş olması nispeten iyi gibi görünse de, diğer kripto paralara kıyasla hala oldukça yüksek. Bitcoin’in ortalama 11 dolarlık işlem ücretine göre daha az olan ETH işlem ücreti, Litecoin’in ortalama 0,02 dolarlık işlem ücretine göre bir hayli yüksek. Bu yıl adını sıkça duyduğumuz ve Elon Musk’ın gözdesi Dogecoin’in de 0,8 dolar gibi bir işlem ücreti bulunuyor.
Beklenen Ethereum yükseltmeleri
Ethereum işlem ücretleri sorunu Ethereum ağının en büyük problemlerinden biri. Önümüzdeki süreçte gelmesi beklenen yükseltmeler ile bu problemin büyük ölçüde aşılması bekleniyor. Gelecek olan yükseltmelerin ilki EIP-1559 yükseltmesi. EIP-1559 yükseltmesi ile birlikte işlem ücretlerinin madencilere verilmesi yerine yakma işleminin gerçekleştirilmesi bekleniyor. 14 Temmuz’da başlatılması beklenen yükseltme ile ağ maliyetlerinin azalması ve Ethereum işlem ücretleri sorununun ortadan kalkması bekleniyor.
Ağa gelecek ikinci ve en önemli yükseltme ise Ethereum 2.0’a geçiş. Ethereum 2.0 ile birlikte Proof of Work (PoW) olarak adlandırılan iş kanıtı sisteminden Proof of Stake (PoS) hisse kanıtı sistemine geçilecek. Ethereum 2.0, ETH için çığır açıcı bir yükseltme olarak tanımlanıyor.
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