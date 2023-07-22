Beyaz Saray Cuma günü yaptığı açıklamada, AI ürünlerinin piyasaya sürülmeden önce güvenli olmasını sağlamak için yedi ABD şirketinden gönüllü taahhütler aldığını söyledi.

Amazon, Google, Meta, Microsoft ve yapay zeka teknolojisinin gelişimine öncülük eden diğer şirketler, Başkan Joe Biden yönetiminin aracılık ettiği bir dizi yapay zeka korumasını karşılamayı kabul etti.

Beyaz Saray Cuma günü yaptığı açıklamada, AI ürünlerinin piyasaya sürülmeden önce güvenli olmasını sağlamak amacıyla yedi ABD şirketinden gönüllü taahhütler aldığını söyledi. Taahhütlerden bazıları, teknolojiyi kimin denetleyeceğini veya şirketleri sorumlu tutacağını detaylandırmasa da, ticari yapay zeka sistemlerinin işleyişinin üçüncü taraf gözetimini gerektiriyor.

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İkna edici bir şekilde insan benzeri metinler yazabilen ve yeni görüntüler ve diğer medyaları üretebilen üretken yapay zeka araçlarına yapılan ticari yatırım artışı , diğer tehlikelerin yanı sıra, insanları kandırma ve dezenformasyon yayma yetenekleriyle ilgili endişelerin yanı sıra halkın ilgisini de beraberinde getirdi.

Biyogüvenlik-Siber Güvenlik Alanlarında Önlem Alındı

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ChatGPT üreticisi OpenAI ile Anthropic ve Inflection adlı startup’ların yanı sıra dört teknoloji devinin, biyogüvenlik ve siber güvenlik gibi büyük risklere karşı korunmak için “kısmen bağımsız uzmanlar tarafından yürütülen” güvenlik testlerini taahhüt ettikleri belirtildi. Şirketler ayrıca, sistemlerindeki güvenlik açıklarını bildirmek için yöntemler ve derin sahte olarak bilinen gerçek ve yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüler arasında ayrım yapmaya yardımcı olmak için dijital filigran kullanmayı taahhüt ettiler. Beyaz Saray ayrıca, adalet ve önyargı üzerindeki etkiler de dahil olmak üzere teknolojilerindeki kusurları ve riskleri kamuya açıklayacaklarını söyledi. AI düzenlemelerinin bazı savunucuları, Biden’ın hamlesinin bir başlangıç ​​olduğunu ancak şirketleri ve ürünlerini sorumlu tutmak için daha fazlasının yapılması gerektiğini söyledi.