Opera geçtiğimiz Perşembe günü (22) Opera One tarayıcısının şimdilik Android kullanıcılarıyla sınırlı olmak üzere Aria jeneratif yapay zekâya sahip mobil versiyonunu duyurdu. Şirket tarafından Pocket AI olarak adlandırılan teknoloji, ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI ile yapılan ortaklığın bir sonucu.

Opera’nın Android ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Stefan Stjernelund, Norveçli şirketin web sitesinde yaptığı açıklamada, amacın “kullanıcıların hareket halindeyken Aria gibi yerel bir yapay zeka aracına sahip olabilmeleri” olduğunu söyledi.

Tarayıcıya entegre edilen Aria AI, hem masaüstü hem de Android sürümlerinde ücretsiz olarak sunuluyor. Opera’da AI, OpenAI’nin GPT teknolojisine doğrudan bağlanmak için Composer’ın kendi altyapısını kullanıyor. Bu, kullanıcıların arama yaparken, metin oluştururken ve ürün sorgularına yanıt alırken aynı zamanda yapay zekayı “eğittikleri” anlamına geliyor.

Aria AI Opera’nın mobil versiyonunda nasıl çalışıyor?

Tarayıcıda doğal olarak bulunmasına rağmen, Opera’nın yapay zekası kullanıcılar tarafından tamamen kontrol edilebilecek ve kullanıcılar bunu kabul edebilir ya da etmeyebilir. Ancak bunu kullananlar, masaüstü sürümünde aldıkları akıllı içgörü ve yanıtların yanı sıra sesli komutlara verilen yanıtları mobil cihazlarında da alabilecekler.

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Opera kullanıcıları yeni yapay zeka ile bağlantıları açtıklarında, tarayıcıda yeni sekmeyle birlikte küçük bir Aria balonu beliriyor. Bu şekilde, yapay zeka ile devam eden sohbete kolayca geri dönmek mümkün oluyor. Aynı sohbetteki yeni bağlantılar, tarayıcıda Aria sekmesini aramak zorunda kalmadan yeni sekmelerde açılıyor.

Türkiye dahil olmak üzere 180’den fazla ülkede kullanıma sunulan Aria’yı kullanmak için kullanıcının Opera hesabına giriş yapması yeterli. Bunu yaptıktan sonra, ana menüden AI’yı açın ve telefonunuzdaki özelliklerini kullanmaya başlayın.