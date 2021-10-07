ABD Yetkilileri Ulusal Kripto Para Birimi İcra Ekibi Başlattı! Anlamı Ne?

ABD Adalet Bakanlığı Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, ülkedeki ademi merkeziyetçi alan aracılığıyla artan siber suçlar yerine iki girişimin başlatıldığını duyurdu. Dün, Aspen Siber Zirvesinde konuşan Monaco, Sivil Siber Dolandırıcılık girişimi ile birlikte ABD Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibinin başlatıldığını ve ülkedeki Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve siber suç yasal çerçevesinin ilerletildiğini söyledi.

Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco, özellikle kripto para borsaları, karıştırma ve devirme hizmetleri ve kara para aklama altyapısı tarafından işlenen suçlar olmak üzere, kripto para biriminin cezai kötüye kullanımına ilişkin karmaşık soruşturma ve kovuşturmalarla mücadele etmek için Ulusal Kripto Para Birimi İcra Ekibinin (NCET) kurulduğunu duyurdu.

Monaco tarafından ifade edildiğine göre, Ulusal Kripto Para Birimi İcra Ekibi (NCET), siber ve kara para aklama uzmanlarından oluşuyor. Bu grup, bölümün, suçlu aktörlere olanak tanıyan ve kripto para birimi platformlarını sömürmelerini sağlayan ekonomik sahtekarları “dağıtmak” için kalibresini daha da “güçlendirecek”.

Yasadışı faaliyetlerde sıklıkla kullanılmasına rağmen Monaco, kripto varlıkları ve blok zinciri “yasal araçlar” olarak tanımladı. Daha sonra da ABD makamlarının Colonial Pipeline hackerlarına ait bir Bitcoin cüzdanını ele geçirmeyi başardığını hatırlattı.

NCET aynı zamanda kripto para borsalarını hedef alacak ve tüketicinin korunmasını kolaylaştırmak için bu kuruluşlara düzenleyici yükümlülükler getirecek. Ayrıca, kripto para birimini içeren suçlar çok çeşitli olduğundan ve çeşitli biçimler alabildiğinden, NCET, kendi davalarını desteklemenin yanı sıra, Suç Birimi genelinde ve ülke çapında ABD Avukatlık Dairelerinde açılan mevcut ve gelecekteki davaları da destekleyecek.

Bunlara ek olarak NCET, teknolojik olarak donatılmış ve sıklıkla gelişen merkezi olmayan suç endüstrisini deşifre etmek için uluslararası, federal, eyalet, yerel, kabile ve bölgesel kanun uygulayıcı makamlarla da birlikte çalışacak.

NCET lansmanı ile birlikte duyuru, “önerilen siber güvenlik standartlarını takip etmediklerinde federal fon alan şirketleri, devlet müteahhitleri olanları takip etmek için sivil uygulama araçlarını kullanacak bir sivil siber dolandırıcılık girişiminin oluşturulmasını da içeriyor. Yani, siber suçları gizleyen varlıklar da sorumlu tutulacak.