Sağlık/Tıp
ABD, yapacağı COVID-19 aşılarını gruplara ayırdı
ABD, CDC komitesinin bağımsız olarak belirlediği şekilde COVID-19 aşılarını yapacağını duyurdu. Aşıyı yapmak için, yaşlılara ve temel görevlerde çalışanlara öncelik sağlanacak.
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ABD vatandaşları, COVID-19 aşıları için sıraya girdi
CDC, öncelik verilen yaşlılar ve temel çalışanların 49 milyon kişiyi kapsadığını açıkladı. Bunun yanında öncelik verilen grup aşılandıktan sonra, dozların 65 ila 74 yaş arasındaki kişilere, sağlık sorunları olan 16 ila 65 yaş arasındaki kişilere ve daha sonra öncelikli sayılmayan kişilere bu dozların verilmesi gerektiğini söyledi. Sıralamalar bu şekilde yapılırken öncelik sahibi olmayan vatandaşlar da büyük endişe içerisinde. Fakat diğer ülkeler gibi Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları da sabırla beklemeyi sürdürüyor.
CDC, Amerika’nın Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesi’nin, kamu salığı ve kamu güvenliğinin sağlanması konusunda çalışan bir birimidir
Bilindiği üzere aşılar, ithal ediliyor. Bu yüzden aşı sayısı kısıtlı. CDC, Aralık ayında 20 milyon kişiyi, Ocak ayında 30 milyon kişiyi ve Şubat ayında 50 milyon kişiyi aşılamak için mevcut dozların ülkeye gelmesini bekliyor. Bunun yanında CDC çalışanı, Kathleen Dooling, bir açıklamasında şunları söyledi: Bu ortamda çalışmak ve gerekli kararları almak çok zor. Öncelikli vatandaşları belirlerken biz de çok zorlanıyoruz. Fakat aşı, zaman geçtikçe herkese ulaşacak.
Eyalet ve yargı mercileri aşıların dağıtımı konusunda bazı kararlar aldı. Bu kararları, CDC sayesinde şekillendirdi. Öncelikli vatandaşları ve yaş gruplarını ayırırken her değişken göz önünde bulunduruldu.
Geçtiğimiz hafta bir grup aşılanmaya başladı. Bu grup öncelik verilen sağlık çalışanlarıydı. Toplamda 500.000’den fazla kişi aşılanırken birçok vatandaş aşı için sora beklemekte. ACIP (Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi), olası bir ikinci dalgada aşılamalar için ana hedefi belirledi. Öncelik olarak ölümlerin önlenmesi ve ikinci olarak toplumsal işlevi korumak. Bilindiği üzere 75 yaş üstü bireyler yüksek risk grubu olarak geçiyor. Komite, ön saflarda çalışanların- sağlık çalışanları, itfaiyeciler, öğretmenler gibi- evden çalışmadığını vurgulayarak önceliğin onlara verilmesini söyledi. Bu grupları sağlıklı tutmak, diğer kurumların hizmet vermesine yardımcı olacaktır.
Komitenin aşılanması gerektiğini söylediği üçüncü grup yemek servisi, inşaat, ulaşım, atık su ve medyada çalışanlar gibi temel çalışanları içeriyor. Kalp hastalığı veya diyabet gibi altta yatan sağlık koşullarına sahip daha genç kişilerde olduğu gibi 65 ile 74 yaş arasındaki kişiler de COVID-19 nedeniyle hastaneye yatma ve ölüm riski yüksek.
Verilen bu grupların en kısa sürede aşılanmayı beklediği aşikar. Yapılan aşının işe yaraması ve aksi bir yan etki göstermemesi bekleniyor. Vatandaşlar yeni süreç için sabırsız.
Genel
Moderna COVID-19 aşısı, bağımsız FDA komitesinden onay aldı
ABD hızlı bir şekilde aşılanma sürecine başlıyor. Şimdi ise FDA, COVID-19 aşısına izin verilip verilmeyeceğine karar verecek.
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Moderna firmasının aşısı bağımsız komiteden geçti
Bağımsız bir uzmanlar komitesi, Gıda ve İlaç İdaresinin 18 yaş ve üstü insanlar için Moderna COVID-19 aşısına izin vermesini tavsiye etti. Bu, komiteye giden ikinci COVID-19 aşısı. İlki Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşı geçen hafta onaylanmıştı. Ajansın bir veya iki gün içinde Moderna aşısı için de izin vermesi bekleniyor.
Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi‘nde bir komite üyesi ve pediatri profesörü olan Hayley Gans, komitenin görüşmeleri sırasında şunları söyledi
“Bu, bilimi ilerletmek için gerçekten uygun bir zaman. Bu, arka plandaki pandemi ile gerçekten ilerleyebilmemizi ve sonunda sürü bağışıklığına ulaşmak için güvenli ve etkili bir yol sunmamızı gerçekten destekliyor.“
Doktor ayrıca aşının faydalarına dair mevcut kanıtların herhangi bir sorundan daha ağır bastığını söyledi.
Aşıların güvenliği test ediliyor mu?
Toplantı öncesinde FDA‘nın aşı incelemesi, bunun güvenli olduğunu ve semptomatik COVID-19‘u önlemede yüzde 94 etkili olduğunu doğruladı, ancak hepsi bir güven oyu garanti ediyor. Verileri tartışmak için bir araya gelen Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi (VRBPAC) günü, aşıyla ilgili kalan ek soruları ve Moderna‘nın klinik denemesinin plasebo grubundaki aşıları nasıl ele alması gerektiğini tartışarak geçirdi.
Aşının ne kadar iyi çalıştığını test etmek için, klinik deney sırasında bazı insanlara aşı yerine bir plasebo veya inaktif bir aşı verildi. Moderna, sunumu sırasında şirketin hızlı bir şekilde plasebo alan kişilere aktif aşılar sunmayı planladığını söyledi. Öte yandan Pfizer ve BioNTech, plasebo durumlarını söylemeden önce, plasebo grubundaki katılımcıların aşı önceliklendirme planları kapsamında uygun hale gelmesini beklemeyecek. Moderna, bu grubu klinik deneyler için ayrılan dozlarla aşılayacaktı, ki şirket, araştırmaya katılanların aşı için sıraya girmediğini iddia ediyor.
Moderna, aşıyı yetkilendirme için gönderdikten sonra toplanan verileri hala analiz ediyor. Bu sunumdan sonra denemede bildirilen 450 hastalık vakası daha vardı ve bu, aşının etkinliğinin anlaşılmasına katkıda bulunacak.
Bu aşı ve Pfizer / BioNTech aşısı ülke çapında dağıtılırken, ilaç şirketleri ve federal kurumlar gerçek dünyada ne kadar iyi çalıştıklarını ve ne kadar güvenli olduklarını izleyecekler. Halihazırda, düzenleyiciler klinik çalışmalarda görülmeyen etkiler buluyorlar. Örneğin, ABD ve Birleşik Krallık‘ta Pfizer / BioNTech aşısı ile aşılanan kişilerde çok az ve çoğu kişi için önemli olmayan alerjik reaksiyon ve anafilaksi vakası bildirildi.
Genel
Facebook COVID-19 için yeni uyarı bildirimleri ekliyor!
Facebook, koronavirüs pandemisi hakkında tehlikeli yanlış bilgiler paylaşan kullanıcıları uyarmak için yeni adım attı. Kullanıcılar beğendikleri, paylaştıkları ya da yorum yaptıkları bir gönderinin “COVID-19 hakkında potansiyeli olarak zararlı bilgiler” nedeniyle kaldırıldığını bildirim yoluyla görebilecekler.
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Facebook, COVID-19 bildirimleri yollayacak
Pandemi dönemi boyunca virüsle savaşmanın yanında ortalıkta dolaşan yanlış bilgiler de insanları oldukça yıprattı. En büyük sosyal medya platformlarından olan Facebook bu konuda oldukça önemli bir adım atıyor. Pandemi hakkında yanlış olduğu tespit edilen bilgiler etkileşime girdiğinde paylaşımın sahibine bildirim gönderilecek. Yanlış bilgi verdiği tespit edilen gruptan çıkma gibi seçenekler de eklenecek. Elbette şirket tek başına bunlarla savaşabilecek kadar akıllı değil. Kullanıcılar da gördükleri paylaşımlara inanmayıp güvenilir kaynaklardan araştırma yaparak bilgileri teyit edebilirler.
Şirketin paylaştığı istatistiklere göre şimdiye kadar 12 milyondan fazla yanlış bilgi kaldırıldı ve milyonlarca etiket iptal edildi. Facebook aynı zamanda bir koronavirüs aşısı yanlış bilgilendirme dalgasına karşı da mücadele etmeye hazırlanıyor.
Yakın zamanda tüm dünyada kullanıma sunulacak olan aşı, beraberinde birçok polemiğe neden oldu. Küresel çapta etkisi olan şirketlerden Facebook bu konuyla ilgili çalışmalarına şimdiden başladı. Daha önce Google şirketi tarafından da gördüğümüz yanlış bilgilendirmeyle mücadele etme üzerine Facebook’ta çalışmalarını sürdürüyor.
Büyük teknoloji şirketlerinin ellerindeki imkanı bu yönde kullanması oldukça mutluluk verici. Ancak biz kullanıcılara düşen özellikle böyle bir dönemde gördüğümüz bilgilere doğrudan inanmamak ve onları güvenilir kaynaklardan teyit etmek olmalıdır.
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7 soruda Türkiye’ye gelecek COVID-19 aşısı
Koronavirüs aşısı hakkında olumlu haberler gelmeye devam ediyor. İşte Türkiye‘ye gelecek COVID-19 aşısı hakkında en çok merak edilen 7 soru!
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Türkiye’de uygulanacak aşı hakkında en çok merak edilenler
Bir yandan COVID-19 aşı çalışmaları hakkında güzel haberler gelirken, diğer yandan bu konuda merak edilenler gündemin ilk sırasında yer almakta. En çok merak edilen soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.
Dünyayı saran ve vefat edenlerin sayısının 1,5 milyonu aştığı yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında, dünyada hızla devam eden aşı çalışmalarından müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin sözleşme yaptığı aşının ilk kısmının 11 Aralık’tan sonra gelmesinin beklendiğini açıkladı.
Bu açıklamanın ardından, aşıların güvenilirliği, kimlere ne zaman yapılacağı, aşı için ücret ödenip ödenmeyeceği konuları tartışılmaya başlandı. Anadolu Ajansı yayınladığı bir afişte bazı konulara açıklık getirdi.
1 – COVID-19 aşısı Türkiye’ye ne zaman gelecek?
Çeşitli aşı çalışmalarının hepsini yakından takip eden Türkiye, bir “inaktif” virüs aşısının temini için sözleşme imzaladı, bir mRNA aşısı için de görüşmeler devam ediyor. Sözleşme yapılan Çinli SinoVac şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşısının ilk kısmının Türkiye‘ye 11 Aralık‘tan hemen sonra gelmesi bekleniyor.
2 – İnaktif aşı ne demek?
Türkiye‘de geliştirilen aşılardan ilk klinik çalışmalara ulaşan aşılar “inaktif” adıyla bilinmekte. “Ölü aşı” olarak da isimlendirilen inaktif aşılar, çeşitli hastalıklar için uzun yıllardır Türkiye‘de kullanılan ve uzun süreçte güvenilirlikleri bilinen aşılar olarak tanımlanıyor.
3 – Aşıların güvenli olup olmadığı nasıl test edilecek?
Türkiye‘deki bilim insanları ve Sağlık Bakanlığı aşının menşeini değil, güvenilirliği ve etkililiğini yakından izliyor. Bir aşının Türkiye‘de kullanıma girmesi, o aşıyla ilgili bütün çalışmaların yapılması ve bitmesi anlamına geliyor. Aşılar konusunda verilecek kararları ve atılacak somut adımları, geliştirilen aşıların kısa ve uzun dönem güvenilirliği ile etkililiği belirleyecek. Aşılar geldiğinde öncelikle Uluslararası Akredite Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları tarafından ithal edilen tüm aşılarda da uygulanan incelemeler yapılacak.
4 – Aşı olabilmek için ücret ödenecek mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşı için ilk etapta 50 milyon doz anlaşma yapıldığını, vatandaşların herhangi bir ücret ödemeden aşıya erişebileceklerini açıkladı.
5 – Aşılamalar ne zaman başlayacak?
TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) Laboratuvarları tarafından yapılacak incelemelerde aşının güvenilirlik testlerinin olumlu çıkması ve Faz 3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanması gerekiyor. Bunların ardından ortaya çıkacak bilgiler ve veriler TİTCK tarafından değerlendirilecek, Türkiye standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek. Aşıların halka uygulanmasına bu aşamadan sonra geçilecek.
6 – İlk başta kimler aşılanacak, aşılama uygulaması nasıl yürütülecek?
Aşılama çalışmalarının dört aşamada uygulanması planlanıyor.
- İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanlar aşılanacak.
- İkinci aşamada, toplum işleyişi için gerekli sektörlerde, kritik işlerde çalışanlar, 50 yaş ve üzeri en az 1 kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak.
- Üçüncü aşama 50 yaş altı en az 1 kronik hastalığı olanları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve meslek çalışanlarını kapsayacak.
- Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.
7 – Aşı geldiğinde Türkiye eskiden olduğu gibi normal hayatına dönecek mi?
Gelişmeler olumlu seyredecek olursa Türkiye, dünyada COVID-19 aşılama çalışmalarına erken dönemde başlayan ilk ülkelerden biri olacak. Ancak bilim insanları, aşı bulununca her şey normale dönecek diye beklenmemesi, tedbirlere devam edilmesi uyarısında bulunuyor.
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