ABD, yapacağı COVID-19 aşılarını gruplara ayırdı

ABD, CDC komitesinin bağımsız olarak belirlediği şekilde COVID-19 aşılarını yapacağını duyurdu. Aşıyı yapmak için, yaşlılara ve temel görevlerde çalışanlara öncelik sağlanacak.

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ABD vatandaşları, COVID-19 aşıları için sıraya girdi

CDC, öncelik verilen yaşlılar ve temel çalışanların 49 milyon kişiyi kapsadığını açıkladı. Bunun yanında öncelik verilen grup aşılandıktan sonra, dozların 65 ila 74 yaş arasındaki kişilere, sağlık sorunları olan 16 ila 65 yaş arasındaki kişilere ve daha sonra öncelikli sayılmayan kişilere bu dozların verilmesi gerektiğini söyledi. Sıralamalar bu şekilde yapılırken öncelik sahibi olmayan vatandaşlar da büyük endişe içerisinde. Fakat diğer ülkeler gibi Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları da sabırla beklemeyi sürdürüyor.

CDC, Amerika’nın Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesi’nin, kamu salığı ve kamu güvenliğinin sağlanması konusunda çalışan bir birimidir

Bilindiği üzere aşılar, ithal ediliyor. Bu yüzden aşı sayısı kısıtlı. CDC, Aralık ayında 20 milyon kişiyi, Ocak ayında 30 milyon kişiyi ve Şubat ayında 50 milyon kişiyi aşılamak için mevcut dozların ülkeye gelmesini bekliyor. Bunun yanında CDC çalışanı, Kathleen Dooling, bir açıklamasında şunları söyledi: Bu ortamda çalışmak ve gerekli kararları almak çok zor. Öncelikli vatandaşları belirlerken biz de çok zorlanıyoruz. Fakat aşı, zaman geçtikçe herkese ulaşacak.

Eyalet ve yargı mercileri aşıların dağıtımı konusunda bazı kararlar aldı. Bu kararları, CDC sayesinde şekillendirdi. Öncelikli vatandaşları ve yaş gruplarını ayırırken her değişken göz önünde bulunduruldu.

Geçtiğimiz hafta bir grup aşılanmaya başladı. Bu grup öncelik verilen sağlık çalışanlarıydı. Toplamda 500.000’den fazla kişi aşılanırken birçok vatandaş aşı için sora beklemekte. ACIP (Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi), olası bir ikinci dalgada aşılamalar için ana hedefi belirledi. Öncelik olarak ölümlerin önlenmesi ve ikinci olarak toplumsal işlevi korumak. Bilindiği üzere 75 yaş üstü bireyler yüksek risk grubu olarak geçiyor. Komite, ön saflarda çalışanların- sağlık çalışanları, itfaiyeciler, öğretmenler gibi- evden çalışmadığını vurgulayarak önceliğin onlara verilmesini söyledi. Bu grupları sağlıklı tutmak, diğer kurumların hizmet vermesine yardımcı olacaktır.

Komitenin aşılanması gerektiğini söylediği üçüncü grup yemek servisi, inşaat, ulaşım, atık su ve medyada çalışanlar gibi temel çalışanları içeriyor. Kalp hastalığı veya diyabet gibi altta yatan sağlık koşullarına sahip daha genç kişilerde olduğu gibi 65 ile 74 yaş arasındaki kişiler de COVID-19 nedeniyle hastaneye yatma ve ölüm riski yüksek.

Verilen bu grupların en kısa sürede aşılanmayı beklediği aşikar. Yapılan aşının işe yaraması ve aksi bir yan etki göstermemesi bekleniyor. Vatandaşlar yeni süreç için sabırsız.