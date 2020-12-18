Genel
Instagram, COVID-19 için yeni bildirimler sunuyor
Instagram, yanlış bilgilerin yayılmasıyla mücadele etmeye çalışan diğer birçok sosyal medya platformlarına katılıyor. Uygulama, COVID-19 ile ilgili yanlış bilgilendirmeyle mücadele etmek için iki yeni özelliğini duyurdu.
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Instagram, iki yeni özelliğini duyurdu
Uygulama yeni iki özelliğini bizlerle paylaştı: Ani vakaların görüldüğü bölgelerdeki kullanıcılar, bildirimlerinin en üstünde yerel sağlık otoriteleriyle ilgili bir bağlantı görecekler. Ayrıca aşı bilgilerini arayan tüm kullanıcılar da güvenilir sağlık kaynaklarına yönlendirilecekler.
Bilindiği üzere duyuru tweetlerinde bu bilgilendirmeler yer alıyordu. Çoğu platform aşı ile ilgili yanlış bilgilendirme yaptı ve sosyal medya bu konuda, “yanlış bilgiler içeren sosyal ağ” engelleme hashtaglerine ek olarak bu önlemleri de alacak. Bununla birlikte, çoğu sağlık kurumları artan vaka sayıları ve hastanelerin dolmasıyla uğraşıyor. Son zamanlarda çıkan COVID-19 aşısı, hem sağlık çalışanlarına hem de tüm dünyaya umut oldu. Yayılan çeşitli aşılar ve önlemlerle birlikte uygulama şirketi, özellikle ABD’de yayılan virüs ve yanlış bilgilendirmeyle savaşmak için sıkı bilgilendirmeler yapıyor. Sosyal medyanın etkisi hayatımızda büyük yer kapladığından şirket, güncellenen bu iki özelliğin insanlar için büyük etkisi olacağına inanıyor.
Uygulamayı açtığınızda, eğer vakaların yoğun olduğu bölgedeyseniz, anasayfanızda bildirimlerinizin olduğu yerde, WHO, CDC gibi sağlık kuruluşlarına bağlanan bir uyarı göreceksiniz. Bunun yanında, COVID-19 aşısı hakkında çürütülmüş olan iddiaları göstermenin yanı sıra kullanıcıların COVID-19 hakkında aradığı terimleri yetkili sağlık çalışanlarından gelen bilgilere yönlendirileceksiniz.
Instagram’ın ana şirketi olan Facebook da yanlış bilgilendirme sorunuyla mücadele özelliği sunuyor. Eğer kullanıcılar bu konuyla alakalı gönderilerle etkileşime girmişlerse kullanıcılara bildirim gönderiyor. YouTube, pandemiyle ilgi videoların altına CDC ve WHO gibi kaynaklara bağlantı veren kartlar eklemeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Twitter da COVID-19 ile ilgili vermiş olduğu yanlış bilgileri kaldıracağını söyledi.
CDC, ABD’nin Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesi’nin, kamu sağlığı ve kamu güvenliğinin sağlanması konusunda çalışan bir birimidir. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri sağlık konusundaki ilerleme ve gelişmeye özellikle enformasyon sağlayarak destek verir ve devletin diğer sağlık daire ve organlarıyla iş birliği içinde bulunur.
WHO, Birleşmiş Milletler’e bağlı olan ve toplum sağlığıyla ilgili uluslararası çalışmalar yapan örgüttür.
Bulunduğumuz bu süreçte, COVID-19 virüsü ile savaşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Yapılan yeni güncellemeler hem hasta olan kullanıcılar hem de risk altında olan kullanıcılar için önemini sürdürüyor.
Genel
Ücretsiz Apple Music üyeliği alın!
Apple, TikTok hizmetine yeni üye olan kullanıcılara dört ay süreyle ücretsiz Apple Music deneme sürümünü sunmaya başladı.
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Kullanıcılar tarafından tespit edildiği üzere anlaşma, video klip paylaşım uygulaması TikTok aracılığıyla yeni abonelere sunuluyor ve yeni aboneler için Apple’ın normalde 1 aylık sunduğu ücretsiz denemesine ek 3 ay daha kullanım ekliyor.
Promosyonun geçerlilik tarihi 4 Ocak 2021’e kadar devam edecek. Teklifin gereksinimleri arasında Apple Kimliği’nize kayıtlı bir ödeme yöntemi belirtme şartı bulunuyor.
Teklif, açılan bir bildirim aracılığıyla uygulama içinde karşımıza çıkıyor. Ancak TikTok kullanıcılarının bu bildirimi görmek için ne yapabilecekleri tam olarak net değil. Bu promosyon aynı zamanda Apple Müzik’te bulunan resmi TikTok çalma listelerine de vurgu yapıyor.
Geçtiğimiz ay Apple, şirketin Shazam müzik tanımlama uygulaması aracılığıyla buna benzer bir Apple Music promosyonu daha sunmuştu.
Devamında ücret ödememek için ne yapmalıyım?
Ücretsiz Apple Music aboneliğinizi TikTok üzerinden aktif ettikten sonra herhangi bir ücret ödemek veya ücretsiz kullanım sonunda üyeliğe devam etmek istemezseniz, hizmete dört aylık erişiminizi kaybetmeden Apple Music aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Bunun için iPhone’unuzdan Ayarlar> Apple Kimliği> Abonelikler sayfasına gidip, Etkin abonelikler menüsünün altındaki Apple Music Aboneliği’ni seçmeniz ve seçeneklerden Aboneliği İptal Et’e dokunmanız yeterli. Bunu yapmak, deneme bitene kadar hizmete ücretsiz erişiminizi kaybetmeden Apple Music aboneliğinizi 4 ay süreyle sürdürmenizi sağlayacaktır.
Genel
The Callisto Protocol en korkunç yapım olmayı hedefliyor!
The Callisto Protocol oyunu gündemde kalmaya devam ediyor. Dead Space serisinin yapımcılarının geliştirdiği oyun en korkutucu yapım olmayı hedefliyor.
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Glen Schofield The Callisto Protocol için en korkunç oyun ünvanı almak istiyor!
Oyun dünyası hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Game Awards 2020 etkinliği ile birlikte hem ödüllerin dağıtıldığı hem de yeni oyunların duyurulduğu şu günlerde gözler özellikle bir yapıma dikkatle çevrildi. Efsane Dead Space serisinin eski yapımcıları tarafından geliştirilen ve serinin ruhani devamı olması beklenen The Callisto Protocol ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde ilginç bir şekilde PUBG ile aynı evrende geçeceği öğrenilen oyun yapımcıların hedefine göre en korkutucu oyun olmayı hedefliyor. Discord üzerinden soru cevap yapan Glen Schofield, yapımın insanları korkutabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtmesi hayranların beklentilerini yükselmesine neden oldu.
Oyunu geliştirirken Dead Space serisinde başardıklarını unutmadıklarını belirten Glen Schofield, oyunun kesinlikle eşli oynamaya açık olmayacağını belirtti. Eşli oyunlarda oyuncuların hikaye dışına çok çıktığını belirten Schofield, hikaye deneyimini tam olarak yaşatmak istediklerinin altını çizdi. PUBG ile olan bağlantıya da açıklık getirilirken, oyuncuların iki oyun arasında derin bir ilişki kurmalarına gerek olmadığı öğrenildi. 2022 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen oyun bakalım Dead Space‘in yakaladığı başarıyı sürdürebilecek mi bekleyip göreceğiz. Oyunun yapımcılarının dahil olduğu Discord grubuna girmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Genel
Yalnızca 70 kg fazlası olan zırhlı Ferrari 458 Speciale!
Dışarıdan bakınca sıradan (yani standart, yoksa aracın kendisi gayet olağanüstü) bir Ferrari 458 Speciale gibi görünen ama aslında zırhlı olan bu araç, AddArmor‘a ait.
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Bu projenin dikkat çekici olan bir diğer kısmı ise zırhın çok ağır olmaması. Genelde aracın ağırlığına oldukça fazla bir ekleme olan bu zırhlama operasyonları, 458 Speciale’ye yalnızca 70 kg eklemiş. Zaten bu projenin esas amacı, süper spor araçların performanslarına büyük etki yaratmadan onları zırhlanabildiğini göstermek.
AddArmor, İtalyan süper sporu .44 Magnum mermisi dahil tüm tabancalardan gelen atışlardan koruyabilen B4-serviyesinde korumayla donatmış. Bu koruma, balistik çelikten 10 kat daha güçlü fakat %60 daha hafif olan özel bir malzeme ile sağlanmış.
Haberin başında da dediğimiz gibi araca küçük de olsa bir ağırlık ekliyor bu zırh. Fakat AddArmor bu fazlalığın, performans üzerinde hissedilmemesi adına bazı değişiklikler de yapmış. Mesela Ferrari‘nin 458 Speciale için sunduğu bütün karbon fiber opsiyonlarının yanı sıra Capristo marka egzoz sistemi de araçta bulunuyor. Böylelikle araç, fabrika çıkışı halinden yalnızca 30 kg daha ağır oluyor. Ayrıca Capristo egzoz sistemi ile aracın gücü 40 beygir artıyor. Bu da aracın zırhlı olduğunun fark edilmesini imkansızlaştırıyor.
AddArmor, 458 Speciale projesinin fiyatını tam olarak açıklamadı. Fakat prototipin yaklaşık 625 bin $ olduğunu söylüyor. Ayrıca istendiği zaman zırh uygulamasının çıkarılabileceği de belirtiliyor.
Kaynak: Carscoops
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