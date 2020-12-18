Instagram, COVID-19 için yeni bildirimler sunuyor

Instagram, yanlış bilgilerin yayılmasıyla mücadele etmeye çalışan diğer birçok sosyal medya platformlarına katılıyor. Uygulama, COVID-19 ile ilgili yanlış bilgilendirmeyle mücadele etmek için iki yeni özelliğini duyurdu.

İlginizi çekebilir: Instagram Lite uygulaması geri dönüyor

reklam

Instagram, iki yeni özelliğini duyurdu

Uygulama yeni iki özelliğini bizlerle paylaştı: Ani vakaların görüldüğü bölgelerdeki kullanıcılar, bildirimlerinin en üstünde yerel sağlık otoriteleriyle ilgili bir bağlantı görecekler. Ayrıca aşı bilgilerini arayan tüm kullanıcılar da güvenilir sağlık kaynaklarına yönlendirilecekler.

Bilindiği üzere duyuru tweetlerinde bu bilgilendirmeler yer alıyordu. Çoğu platform aşı ile ilgili yanlış bilgilendirme yaptı ve sosyal medya bu konuda, “yanlış bilgiler içeren sosyal ağ” engelleme hashtaglerine ek olarak bu önlemleri de alacak. Bununla birlikte, çoğu sağlık kurumları artan vaka sayıları ve hastanelerin dolmasıyla uğraşıyor. Son zamanlarda çıkan COVID-19 aşısı, hem sağlık çalışanlarına hem de tüm dünyaya umut oldu. Yayılan çeşitli aşılar ve önlemlerle birlikte uygulama şirketi, özellikle ABD’de yayılan virüs ve yanlış bilgilendirmeyle savaşmak için sıkı bilgilendirmeler yapıyor. Sosyal medyanın etkisi hayatımızda büyük yer kapladığından şirket, güncellenen bu iki özelliğin insanlar için büyük etkisi olacağına inanıyor.

Uygulamayı açtığınızda, eğer vakaların yoğun olduğu bölgedeyseniz, anasayfanızda bildirimlerinizin olduğu yerde, WHO, CDC gibi sağlık kuruluşlarına bağlanan bir uyarı göreceksiniz. Bunun yanında, COVID-19 aşısı hakkında çürütülmüş olan iddiaları göstermenin yanı sıra kullanıcıların COVID-19 hakkında aradığı terimleri yetkili sağlık çalışanlarından gelen bilgilere yönlendirileceksiniz.

Instagram’ın ana şirketi olan Facebook da yanlış bilgilendirme sorunuyla mücadele özelliği sunuyor. Eğer kullanıcılar bu konuyla alakalı gönderilerle etkileşime girmişlerse kullanıcılara bildirim gönderiyor. YouTube, pandemiyle ilgi videoların altına CDC ve WHO gibi kaynaklara bağlantı veren kartlar eklemeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Twitter da COVID-19 ile ilgili vermiş olduğu yanlış bilgileri kaldıracağını söyledi.

CDC, ABD’nin Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesi’nin, kamu sağlığı ve kamu güvenliğinin sağlanması konusunda çalışan bir birimidir. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri sağlık konusundaki ilerleme ve gelişmeye özellikle enformasyon sağlayarak destek verir ve devletin diğer sağlık daire ve organlarıyla iş birliği içinde bulunur.

WHO, Birleşmiş Milletler’e bağlı olan ve toplum sağlığıyla ilgili uluslararası çalışmalar yapan örgüttür.

Bulunduğumuz bu süreçte, COVID-19 virüsü ile savaşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Yapılan yeni güncellemeler hem hasta olan kullanıcılar hem de risk altında olan kullanıcılar için önemini sürdürüyor.