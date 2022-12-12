Max Hodak, Neuralink’in kurucu ortağı ve eski CEO’su olarak tanındı, ancak geçtiğimiz yıl Elon Musk’ın şirketinden ayrıldı. Bloomberg web sitesi tarafından yayınlanan yeni bilgilere göre, yönetici halihazırda beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) işinde 160 milyon dolar değerinde başka bir şirketi yönetiyor.

Science Corp, her ikisi de BCI ile çalıştığı için Neuralink’in rakibi olarak geri dönmeye karar veren Hodak’ın yeni girişimidir. Kurucu ortağın şirketten kendi isteğiyle mi ayrıldığı yoksa kovulduğu mu net değildi. Beyin-bilgisayar arayüzü sektöründe bile 160 milyon dolarlık fon Musk’ın şirketinden sonra ikinci sırada yer alıyor.

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Şirketler göründüğü kadar benzer değil: Neuralink’in aksine Science Corp, bir çip yerleştirmek için kullanıcının kafasında kesikler açmayı düşünmüyor. Açıklandığı üzere şirket, hastanın optik siniri aracılığıyla bilgi göndermek için ışığın kullanıldığı fotonik teknolojiyi kullanacak – bu şekilde teorik olarak aşırı engelli kullanıcılar tedaviden faydalanabilecek.

“Ciddi karşılanmamış ihtiyaçları olan çok engelli hasta popülasyonlarından başlıyoruz. Ancak bu teknolojiyi beş ya da altı nesil içinde geliştirirseniz, [sanal gerçeklik] gözlüklerini ve gözlüklerini sadece gözdeki küçük implantla değiştirebilirsiniz” dedi.

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Bilim Şirketi

Yönetici, girişimin tavşanlarda görme kaybını tedavi etmek için Science Eye adlı bir prototip geliştirdiğini söylüyor. Temel olarak, testlerde tavşanların optik sinirine 2 milimetrelik bir LED film yerleştirilerek beyin ile cihaz arasında iletişim sağlandı.

Hodak’ın hedefi birkaç yıl içinde insan deneyleri yapmak, ancak henüz bir öngörü yok – Neuralink yolunu izlerse, testlerin oldukça uzun sürmesi gerekiyor. Her halükarda, tıpkı Musk’ın şirketi gibi Science Corp’un niyeti de farklı özel ihtiyaçların tedavisine yardımcı olacak bir teknoloji sunmak.

Kaynak: Bloomberg