ABD Hükumeti, Huawei yasağını meclisten geçirdi!

ABD Hükumeti, Huawei için aldığı kararları, bir bir uygulamaya devam ediyor. Amerikan firmaların, Huawei ile çalışmalarını engelleyecek yeni yasa tasarısı meclis tarafından kabul edildi.

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Meclisi gelen yasaya göre hükumet, ABD’li küçük telekomünikasyon şirketleri için 1 milyar dolar tahsis ederek şüpheli gördüğü iletişim araçlarını ortadan kaldırmak istiyor. Bu da akıllara ilk olarak Huawei’nin ülkede yapmış olduğu iletişim yatırımlarını akla getiriyor. Bildiğiniz üzere, kriz ilk olarak Huawei’nin ABD tarafından ülkede casusluk faaliyetleri yürütmesiyle başlamıştı.

Kongrede yapılan ve hem demokratların hem de Cumhuriyetçilerin yaptığı açıklamada, “ABD’nin kablosuz geleceği için ağlarımıza yabancı müdahalesinden korumak son derece önemli. Huawei gibi firmalar, ABD’nin ticari ve güvenlik çıkarlarına büyük bir tehdit unsuru oluşturuyorlar. Haberleşme imkanlarımız bu firmaların eline teslim edilemez.” dedi.

Kararın bu hafta senato onayına gitmesi ve hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlarca desteklenmesi bekleniyor. Böylece firma, büyük pazarlardan biri olan Amerika’da kan kaybetmeye devam edecek.