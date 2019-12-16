Akıllı Telefonlar
Huawei, Amerikan ambargosu ardından neleri değiştirdi?
Huawei, bildiğiniz üzere yaklaşık 1 yıldır Amerika ile teknoloji savaşı yaşıyor. Bu savaştan tabi ki yara almadan çıkmamak mümkün değil. Dünya üzerindeki birçok teknolojik unsur Amerikalı şirketler tarafından tasarlanıyor.
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Her ne kadar şirket, akıllı cihazlarının üretimini Çin merkezli olarak sürdürse de telefonlarında kullandıkları donanım aksamlarının gerek tasarımı gerek de üretimi başka ülkelerden getirilerek cihazlara dahil ediliyor.
P30 Pro itibariyle son kez Amerikan kökenli parçaları, donanımsal olarak kullanan firmanın tüm detaylarıyla cihazlarında neleri değiştirdiği ortaya çıktı. Hindistan Haber ağı LB Tech, yaptırım sonrası, değişen parçaları tamamen göze önüne sermiş durumda.
Huawei tarafından üretilen ve şu an hala Avrupa pazarında satılıp satılmayacağı kesinleşmemiş telefonu Mate 30’da tüm modem materyalleri firmanın kendi üretimi olan HiSilicon tercih edilmiş. Firma, ayrıca iletişim teknolojilerinde de senelerdir faaliyet gösteren sektördeki devlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.
Wifi ve Bluetooth protokollerinde ise firmanın Amerika’da faaliyet gösteren Broadcom firmasıyla daha önce iş birliğine gittiği, bu aksamları etkin bir şekilde kullandığını oluşturulan tabloda açık bir şekilde görebiliyoruz. Fakat Mate 20X 5G ile birlikte, kullanılan bu parçaların yine firmanın kendi üretimi olan HiSilicon’a geçiş yaptığını gözlemleyebilirsiniz.
Aslında bakarsanız firma, yıllar öncesinden başına gelecekleri anlamış olup yerli çözümler üretmeye başlamış. Gerek, iletişim gerekte işlemci mimarisinde etkin donanım parçaları tasarlayıp hızlı şekilde üretime geçmiş. Listenin neredeyse tamamı firmanın kendi tasarlayıp kendi ürettiği aksamlarla dolu. Birkaç parçanın ise yine Çin merkezli kardeş firmalara ürettirildiğini görüyoruz.
Böyle giderse, bu krizden firmanın kolay kurtulacağını ve hiçbir sorun yaşanmamış gibi ileriki yıllarda da liderlik koltuğundan inmeyeceğini söylemek imkansız olmaz. Keza bu sene son çeyrekteki başarılarına bakacaksak firmanın dünya çapında en çok büyüme yakalayan şirket ünvanını hala elinde bulunduruyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S11+’de tam 5.000 mAh kapasiteli pil kullanacak!
Samsung Galaxy S11 serisi ile senelerdir tüketicilerin yakındığı batarya problemine kökten bir çözüm getirmeyi planlıyor. S11+ ile 5.000 mAh pil kapasitesi bulanacak. Böylelikle gündelik performansta Huawei’nin üst düzey cihazlarında gördüğümüz değerleri yakalaması bekleniyor.
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Firmanın telefonlarıyla bildiğiniz üzere her sene bu konuyla ilgili olarak dalga geçiliyor. Samsung kullanıcılara gerçekten de adeta kabloya bağlı hayatlar sürmek zorunda kalıyorlar. Bu sene markanın panel teknolojisinin Super Amoled’den Dinamik OLED’e almasıyla da birlikte pil değerlerinin daha da düştüğüne şahit olduk.
Ortaya çıkan sızıtınlar gösteriyor ki S11 ailesinde LG markasına ait bataryalar kullanacak. LG, pil konusunda senelerdir sorunsuz olarak atfedebileceğimiz üreticilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy S11’de 4500 mAh bir pil kapasitesi bulunacakken, S11+’da 5.000 mAh ve S11’e de bir önceki nesile nazaran 600 mAh daha büyük bir batarya olan 3700 mAh kapasite tercih edilmiş.
Peki sebebi ne? Aslında bu soruyu yanıtlamak oldukça basit. Firma bu sene çıkaracağı amiral gemisi modellerde ekran tazeleme oranının iki katına çıkarmayı planlıyor. Bu da daha çok pil tüketen bir akıllı telefonla karşılaşacağımız anlamına geliyor. Bu etkiyi olabildiğince pasifize etmek için de kapasiteleri yükseltmesi gerekiyor.
Şu an devasa 5.000 mAh pil LG’nin Çin’de bulunan Chem fabrikalarında üretilmeye başlamış bile. Firma geçtiğimiz sene ürettiği S serisinin Plus modelinde 4100 mAh bir batarya kapasitesi kullanmıştı.
Samsung, Note 10+ cihazlarıyla birlikte LG ekibiyle çalışmaya başlamıştı. Bu anlaşmanın önümüzdeki seri cihazlarda da çok daha bariz şekilde göreceğimiz kuvvetle muhtemel olacaktır.
Akıllı Telefonlar
Oppo, yeni akıllı telefonunda hiç buton ve port kullanmadı!
Oppo, geliştirmiş olduğu yeni prototipinde; cihaz üzerinde, ses açma tuşları veya herhangi bir usb şarj girişi kullanmadı. Peki, bunlara alternatif nasıl bir çözüm yarattı?
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Meizu Zero’yu hatırladınız mı? Bu yılın başlarında, cihaz üzerinde hiç buton ve port yer almayan bir cihazı sızdırılmıştı. 18W kablosuz şarj çıkış desteğiyle karşımıza çıkan cihazda yer alan butonlar Huawei’nin Mate 30 cihazında gördüğümüz gibi sanal olarak karşımıza çıkmıştı. Zero da Oppo’nun yaptığı gibi bu çalışmayı konsept olarak kullanıcılara tanıtmıştı.
Meizu hatta, tasarlamış olduğu cihaz için Indiegogo üzerinden fon toplamayı bile denemiş. Sonucunda proje beklenen ilgiyi görmedi ve 100,000 dolar hasıla rakamına ulaşamadan sonlandırıldı. Oppo ise birkaç gün önce benzer bir prototip akıllı telefonu geliştirdiğini duyurdu. TechRadar’ın raporunda, Meizu Zero ile benzer teknik özellikleri ve görünüme sahip olduğunu aktardı.
Öz çekim kamerası ekran altına gömülü gelirken, ekran kasa oranı da artırılmış. Hatırlarsanız Oppo Reno serisinde özel pop-up kamera tasarımına geçilmiş ve firma hedefine ulaşmayı başarmıştı. Selfie kamerasının bulunduğu kısımda, kamera ayna efekti kullanılarak oluşturulduğu için ışık altında gözle görebiliyorsunuz.
Markanın tasarımında, güç tuşu sağ tarafa konumlandırılmış. Fakat ses açma kapama tuşları yerine ekrandaki dokunmatik alana bir dokunuş hareketinde bulunmanız lazım. Zero’da olduğu gibi cihaz kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Keza bu yöntem haricinde telefonun bataryasını doldurmanız mümkün değil. Aynı zamanda prototipte E-SIM teknoloji de mevcut.
Çin devi, bu yeni inovatif çalışmasını şu an için piyasaya sürmeyi düşünmüyor . Belki önümüzdeki yıllarda gelişen telefon pazarının etkisiyle, kullanıcılara farklı çözümler yaratmak amacıyla kullanılabilir.
Akıllı Telefonlar
ZTE Axon 10s Pro tanıtıldı: Snapdragon 865 ve 5G desteği!
ZTE Axon 10s Pro, tüm detaylarıyla gösterime çıktı. Firma, yılın ilk 5G telefonunu piyasaya çıkartarak sektörün öncüleri olmayı planlıyor.
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Mobil Dünya Kongresi’nde ilk olarak karşımıza çıkan akıllı telefonun şimdi ise 5G bağlantı desteğiyle, Amerika dahil dünya çapında satışa sunulması planlanıyor. Bununla birlikte, piyasada ilk 5G desteğine sahip, akıllı telefon olmuş oldu.
Firma kanadından gelen ilk açıklamada cihazın donanımında SD 865 işlemcisinin kullanılmayacağı açıklanmıştı. Fakat daha sonra gelen cevaplarla birlikte desteğe sahip olacağı belirtildi. Böylece ZTE’nin yeni bayrak gemisinde Qualcoom platformuna dahil olacağı onaylanmış oluyor.
Snapdragon’un X55 modemini kullanacak cihazda, daha yüksek bant genişliği ve teorik olarak 5G ve LTE desteğiyle daha yüksek indirme hızları sunabileceğini söyleyebiliriz. Ortaya çıkan görüntüler, cihazın dış görünüşünde hiçbir değişiklik bulunmuyor.
ZTE’nin CEO’su cihazın siyah rengine alternatif olarak kırmızı-kahverengi arası Türkçeye pas rengi olarak tercüme edebileceğimiz bir opsiyon da sunacaklarını açıkladı. Marka ZTE Axon ailesini en son 2015 yılında ülkemize getirmişti. Şu an Türkiye’de satışta herhangi bir modelleri bulunmuyor.