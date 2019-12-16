Huawei, Amerikan ambargosu ardından neleri değiştirdi?

Huawei, bildiğiniz üzere yaklaşık 1 yıldır Amerika ile teknoloji savaşı yaşıyor. Bu savaştan tabi ki yara almadan çıkmamak mümkün değil. Dünya üzerindeki birçok teknolojik unsur Amerikalı şirketler tarafından tasarlanıyor.

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Her ne kadar şirket, akıllı cihazlarının üretimini Çin merkezli olarak sürdürse de telefonlarında kullandıkları donanım aksamlarının gerek tasarımı gerek de üretimi başka ülkelerden getirilerek cihazlara dahil ediliyor.

P30 Pro itibariyle son kez Amerikan kökenli parçaları, donanımsal olarak kullanan firmanın tüm detaylarıyla cihazlarında neleri değiştirdiği ortaya çıktı. Hindistan Haber ağı LB Tech, yaptırım sonrası, değişen parçaları tamamen göze önüne sermiş durumda.

Huawei tarafından üretilen ve şu an hala Avrupa pazarında satılıp satılmayacağı kesinleşmemiş telefonu Mate 30’da tüm modem materyalleri firmanın kendi üretimi olan HiSilicon tercih edilmiş. Firma, ayrıca iletişim teknolojilerinde de senelerdir faaliyet gösteren sektördeki devlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Wifi ve Bluetooth protokollerinde ise firmanın Amerika’da faaliyet gösteren Broadcom firmasıyla daha önce iş birliğine gittiği, bu aksamları etkin bir şekilde kullandığını oluşturulan tabloda açık bir şekilde görebiliyoruz. Fakat Mate 20X 5G ile birlikte, kullanılan bu parçaların yine firmanın kendi üretimi olan HiSilicon’a geçiş yaptığını gözlemleyebilirsiniz.

Aslında bakarsanız firma, yıllar öncesinden başına gelecekleri anlamış olup yerli çözümler üretmeye başlamış. Gerek, iletişim gerekte işlemci mimarisinde etkin donanım parçaları tasarlayıp hızlı şekilde üretime geçmiş. Listenin neredeyse tamamı firmanın kendi tasarlayıp kendi ürettiği aksamlarla dolu. Birkaç parçanın ise yine Çin merkezli kardeş firmalara ürettirildiğini görüyoruz.

Böyle giderse, bu krizden firmanın kolay kurtulacağını ve hiçbir sorun yaşanmamış gibi ileriki yıllarda da liderlik koltuğundan inmeyeceğini söylemek imkansız olmaz. Keza bu sene son çeyrekteki başarılarına bakacaksak firmanın dünya çapında en çok büyüme yakalayan şirket ünvanını hala elinde bulunduruyor.