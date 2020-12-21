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ABD, Huawei ve ZTE’den kurtulmak için dev bütçe ayırdı!
ABD Kongresi, ülkeyi Huawei ve ZTE tarafından üretilen ağ ekipmanlarından izole edip tamamıyla yeni bir altyapı kurma çalışmaları için 1,9 milyar dolarlık bütçe ayırdı. Söz konusu bütçenin, COVID-19 sebebiyle açıklanan 900 milyon dolarlık yardım tasarının bir parçası olması ise dikkat çekiyor.
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Hatırlarsanız Trump başkanlığındaki Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, Huawei tarafından üretilen 5G ağ ekipmanlarını ülkeden yasaklamıştı. Hatta ABD, bununla da kalmayıp müttefiki olduğu bazı ülkelerin de Huawei ekipmanlarını yasaklamalarını istemişti ve çoğu ülke ABD’nin “ricasına” uymuştu. Şimdiyse Amerikan Hükümeti, Huawei ve ZTE ekipmanlarının yasaklanması neticesinde oluşacak altyapı eksikliğini doldurmak için yeni bir karar aldı.
ABD, Huawei ve ZTE ekipmanlarını bertaraf etmek için 1,9 milyar dolarlık dev bütçeyi gözden çıkardı
Reuters’in haberine göre ABD’li milletvekilleri bu hafta Kongre’de aldıkları kararda, Huawei’nin 5G ağ ekipmanlarının eksikliğinden oluşacak altyapı sorunlarını çözmek için 1,9 milyar dolarlık bir bütçe ayrılmasına karar verdiler. 1,9 milyar dolarlık bütçe sayesinde ABD, Huawei ve ZTE ekipmanlarını ülkeden bertaraf edecek ve bununla birlikte yepyeni bir altyapı kuracak. ABD’nin kuracağı yeni altyapıda tahmin edileceği üzere Çinli hiçbir şirketin ağ ekipmanlarına veya diğer ürünlerine yer verilmeyecek.
Hatırlayacak olursanız, Amerikan Federal İletişim Komisyonu haziran ayında yaptığı açıklamada, Huawei ve ZTE firmalarını ulusal güvenlik tehdidi olarak gördüğünü açıklamıştı. Bununla birlikte de Federal İletişim Komisyonu ABD’deki tüm telekomünikasyon operatörlerine, Huawei’nin ağ ekipmanlarını kullanmamaları gerektiğini söylemişti. Federal İletişim Komisyonu tarafından alınan bu kararaysa, Huawei’den jet hızıyla yanıt gelmişti.
Konuyla alakalı olarak Huawei yetkilileri, söz konusu karardan ötürü hayal kırıklığına uğradıklarını belirtmişlerdi. Bununla birlikte de Huawei yetkilileri, “Güvenli bir iletişim ağının son derece gerekli olduğu pandemi zamanında, ürünlerimizin telekomünikasyon ağlarından çıkarılmasını zorunlu kılmak ABD vatandaşlarını ve özellikle yeterli hizmet alamayan kırsak kesimleri riske atıyor.” ifadelerini kullanmıştı.
Huawei’nin tüm bu serzenişlerine rağmen ABD herhangi bir şekilde adım atmayacak gibi görünüyor. Dahası, ABD’nin bu tutumlarının “devlet politikası” haline gelmiş olma riski var. Zira eğer gerçekten Çinli şirketlere yönelik bu tutum ABD’nin devlet politikası haline gelmişe, Biden döneminde bile ilişkiler normalleşmeyebilir.
Genel
Google, geçen haftaki kesintiyle ne kadar kaybetti?
Geçen hafta Google hizmetlerinde yaşanan kesintiden dolayı Gmail ile beraber Youtube, Drive, Meet ve Docs gibi hizmetlere erişim sağlanamıyordu. Hatta Android işletim sistemindeki bazı özellikler bile bu durumdan etkilenmişti ve Fotoğraflar ve Haritalar gibi işlevler kullanılamıyordu.
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Yaklaşık bir saat civarında süren kesinti, bizlerin her alanda tek bir firmanın ürünlerine olan güvenimizi nihayet sorgulatmaya başlatmıştı. Ancak kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratmanın yanında, bu durum Google’a milyonlara mal olmuş gibi duruyor. Özellikle Youtube reklamları üzerinden Google’ın kaybettiği gelir oldukça yüksek.
2019 yılı için Alphabet earnings raporunda yıl boyunca Youtube’un 15.15 milyar, saatlik ise 1.73 milyon dolarlık bir geliri Google’a sağladığını görebiliyoruz. Ancak TechRadar Pro sitesine bazı analistler tarafından gelen bilgilere göre bu rakamda 2020 yılı için %30-40 civarında bir artış bekleniyor. Bu yılın üçüncü çeyreği verileri ve diğer öngörüler göze alındığında bu yıl Google için saatlik 2.3 milyon dolarlık bir geliri bu alanda görmemiz muhtemel. Kesintiden etkilenen diğer hizmetlerin ise ücretsiz veya tek seferlik ödeme içeren hizmetler olmalarından dolayı direkt bir kayıp sağlamadıkları söylenebilir.
Ancak bu rakamın dışında, söylediğimiz gibi tek bir hizmete fazla bağlı kalındığını anlayan kullanıcılar ve işyerleri; bu alanlarda çeşitlilik arayabilir veya sağlayıcı değişikliğine gidebilirler. Ayrıca bu kesinti zamanında, bu hizmetler ile iş yapılamamasından dolayı Google’a dava açılması da ihtimaller arasında.
Her ne kadar Google’ın kaybettiği bu rakam, kazandığı kavranması güç milyarlar arasında oldukça küçük gibi görünse de; bu kesinti tek bir hizmet sağlayıcıya bağlılık konusundaki tartışmaları daha da ateşleyebilecek gibi duruyor. Öte yandan yine de bu durumun Google özelinde bütün hizmet sağlayıcılarının kendini geliştirmesi ve güven kazanması için bir fırsat olduğunu da söyleyebiliriz.
Akıllı TV
HarmonyOS tabanlı Huawei Vision S serisi TV’ler tanıtıldı
Huawei, HarmonyOS işletim sistemiyle donattığı yeni Vision S serisi akıllı televizyonlarını tanıttı. Bugün itibarıyla tanıtılan yeni televizyonlar, 8 Ocak’tan itibaren Çin’de satışa sunulacak. Televizyonların global satışının ne zaman gerçekleşeceğiyse bilinmiyor.
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16 Aralık’ta HarmonyOS 2.0 işletim sisteminin beta versiyonunu kullanıma sunan Huawei, bugün de HarmonyOS destekli Huawei Vision S serisi yeni akıllı televizyonlarını tanıttı. Huawei’nin büyük ekranlı cihazlara özel olarak ürettiği Honghu yongasından gücünü alan seri 55, 65 ve 75 inç olmak üzere toplam üç farklı varyantıyla karşımıza çıkıyor. Ek olarak serinin 65 inç ve 75 inçlik modellerinin Pro versiyonları da bulunuyor.
Huawei Vision S serisi akıllı TV’ler
- Huawei Smart Screen S 55″ 60Hz
- Huawei Smart Screen S 55″
- Huawei Smart Screen S 75″
- Huawei Smart Screen S Pro 75″
- Huawei Smart Screen S Pro 65″
Huawei’nin yeni Vision S serisinin tüm üyeleri, modelden bağımsız olarak DCI-P3 renk gamıyla desteklenen panelle donatılmış durumdalar. Çözünürlük bakımındansa yine aynı şekilde tüm modellerinde 4K desteği olan Huawei Vision S serisi, 120 Hz yenileme hızıyla da tadından yenmeyecek. Yalnız bu noktada Huawei’nin ikililik yaparak 120 Hz yenileme hızını yalnızca 55 inçten yukarı olan modellere koyduğunu belirtelim. 55 inçlik modeldeyse yenileme hızının 60 Hz olduğu belirtiliyor.
Huawei Vision S serisi, kullanıcılarını ses noktasında da oldukça memnun edecek. Zira serinin tüm üyeleri, bünyelerinde Huawei’nin geliştirdiği 4x10W çıkış gücüne sahip bir surround ses sistemi barındırıyor. Dolby Audio ve DTS HD teknolojilerinin kombinasyonundan oluşan bu ses sistemi sayesinde kullanıcılar, sinema deneyimini Huawei’nin yeni akıllı TV’leri sayesinde evlerinde yaşayabilecekler.
Huawei’nin yeni TV’lerinde 13 MP’lik kamera bulunuyor
Huawei Vision S serisinin en önemli özelliğiyse, bünyesinde barındırdığı 13 MP’lik kamerası. TV’nin iç kısmına yerleştirilen kamera, televizyon kapalıyken dikkat çekmemesi için sürekli görünür halde değil. Bunun yerine kullanıcılar yalnızca ihtiyaç duydukları zaman kamerayı çalıştırıyorlar ve bu şekilde istedikleri kadar görüntülü görüşme gibi işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Ek olarak kameranın 1080P desteğine sahip olduğunu da küçük bir dipnot olarak eklemiş olalım.
Bu arada Huawei Smart Screen S serisi, Pro sürümünden bağımsız olarak 55, 65 ve 75 inç olmak üzere üç farklı varyantıyla satışta olacak. Televizyonların global satışının olup olmayacağı henüz bilinmediği için doğal olarak Dolar/Euro/TL cinslerinden de fiyatlarını bilemiyoruz. Ama Çin fiyatlarından yola çıkarak kısa bir tahmin yaptığımızda 55 inçlik baz modelin 3.299 yuan (3.867,25 Türk Lirası), en pahalı olan 75 inçlik Pro modelin ise 7.999 yuan (9.376,59 Türk Lirası) fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
OPPO Reno 5 Pro+ kamera sensörü açıklandı! Sony IMX766’lı ilk cihaz
OPPO, bu ayın başlarında Reno 5 serisini tanıttı ancak nihai Reno 5 Pro+ 5G modelinin 24 Aralık‘ta tanıtılacağı açıklandı. Tanıtılmasına 3 gün kala cihazın ana kamera sensörü açıklandı.
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Karşınızda IMX766
OPPO Reno 5 Pro + 5G, 50 megapiksel Sony IMX766 kamera sensörünü kullanan dünyanın ilk telefonu olacak. Cihaz resmi posterde, oldukça göz alıcı dokulu bir tasarıma sahip mat renkli bir kaplamaya sahip görünüyor. Telefonun arkasında bir miktar çıkıntı yapan kamera modülünde toplam dört kamera yer alıyor.
Reno 5 Pro+ 5G‘nin TENAA listesine dayanarak, 50 megapiksel kamerasının 16 megapiksel süper geniş lens, 13 megapiksel telefoto lens ve 2 megapiksel makro lens ile birleştirileceği söylenebilir. Özçekimler çekmek için ise 32 megapiksel değerinde bir ön kamera ile donatılacak.
Snapdragon 865 yonga seti, Reno 5 Pro + 5G‘ye güç verecek. 4.500mAh olduğu söylenen bataryası ise 65W hızlı şarj teknolojisi ile gelecek. Telefon, delik ekran tasarımı ve kavisli kenarları olan 6.55 inçlik bir AMOLED ekrana sahip olabilir. FHD + ekranı, 90 Hz yenileme hızı desteği ve ekran içi parmak izi sensörü ile donatılmış olarak gelebilir.
Yukarıda gördüğünüz görsel, geçen hafta Weibo‘da ortaya çıkan Oppo Reno 5 Pro + 5G‘nin gerçek bir teşhir ürünü. Yeni cihazın 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanıyla gelmesi bekleniyor. Şu anda, akıllı telefonun fiyatlandırması hakkında bir bilgi yok. Telefonun Çin dışındaki pazarlara gelip gelmeyeceği ise belli değil. En azından ilk olarak Çin pazarında satışa sunulacağı ve bir süre böyle devam edeceği bekleniyor.
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