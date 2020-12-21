ABD, Huawei ve ZTE’den kurtulmak için dev bütçe ayırdı!

ABD Kongresi, ülkeyi Huawei ve ZTE tarafından üretilen ağ ekipmanlarından izole edip tamamıyla yeni bir altyapı kurma çalışmaları için 1,9 milyar dolarlık bütçe ayırdı. Söz konusu bütçenin, COVID-19 sebebiyle açıklanan 900 milyon dolarlık yardım tasarının bir parçası olması ise dikkat çekiyor.

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Hatırlarsanız Trump başkanlığındaki Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, Huawei tarafından üretilen 5G ağ ekipmanlarını ülkeden yasaklamıştı. Hatta ABD, bununla da kalmayıp müttefiki olduğu bazı ülkelerin de Huawei ekipmanlarını yasaklamalarını istemişti ve çoğu ülke ABD’nin “ricasına” uymuştu. Şimdiyse Amerikan Hükümeti, Huawei ve ZTE ekipmanlarının yasaklanması neticesinde oluşacak altyapı eksikliğini doldurmak için yeni bir karar aldı.

ABD, Huawei ve ZTE ekipmanlarını bertaraf etmek için 1,9 milyar dolarlık dev bütçeyi gözden çıkardı

Reuters’in haberine göre ABD’li milletvekilleri bu hafta Kongre’de aldıkları kararda, Huawei’nin 5G ağ ekipmanlarının eksikliğinden oluşacak altyapı sorunlarını çözmek için 1,9 milyar dolarlık bir bütçe ayrılmasına karar verdiler. 1,9 milyar dolarlık bütçe sayesinde ABD, Huawei ve ZTE ekipmanlarını ülkeden bertaraf edecek ve bununla birlikte yepyeni bir altyapı kuracak. ABD’nin kuracağı yeni altyapıda tahmin edileceği üzere Çinli hiçbir şirketin ağ ekipmanlarına veya diğer ürünlerine yer verilmeyecek.

Hatırlayacak olursanız, Amerikan Federal İletişim Komisyonu haziran ayında yaptığı açıklamada, Huawei ve ZTE firmalarını ulusal güvenlik tehdidi olarak gördüğünü açıklamıştı. Bununla birlikte de Federal İletişim Komisyonu ABD’deki tüm telekomünikasyon operatörlerine, Huawei’nin ağ ekipmanlarını kullanmamaları gerektiğini söylemişti. Federal İletişim Komisyonu tarafından alınan bu kararaysa, Huawei’den jet hızıyla yanıt gelmişti.

Konuyla alakalı olarak Huawei yetkilileri, söz konusu karardan ötürü hayal kırıklığına uğradıklarını belirtmişlerdi. Bununla birlikte de Huawei yetkilileri, “Güvenli bir iletişim ağının son derece gerekli olduğu pandemi zamanında, ürünlerimizin telekomünikasyon ağlarından çıkarılmasını zorunlu kılmak ABD vatandaşlarını ve özellikle yeterli hizmet alamayan kırsak kesimleri riske atıyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Huawei’nin tüm bu serzenişlerine rağmen ABD herhangi bir şekilde adım atmayacak gibi görünüyor. Dahası, ABD’nin bu tutumlarının “devlet politikası” haline gelmiş olma riski var. Zira eğer gerçekten Çinli şirketlere yönelik bu tutum ABD’nin devlet politikası haline gelmişe, Biden döneminde bile ilişkiler normalleşmeyebilir.