Haber
DJI, ABD yasağının ürünlerinin satışını engellemeyeceğini söyledi
ABD Hükümeti, aralarında dünyaca ünlü DJI markasının da bulunduğu 60’tan fazla Çinli şirketi dün kara listesine almıştı. Karara ilişkin DJI markası ise yeni bir açıklama yaptı. Açıklamasında ABD’nin yasağının ülkedeki drone satışını engellemeyeceğini ve kullanıcıların hala dronelarını satın alabileceklerini söyleyen firma, ABD’nin kararından ötürü hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdi.
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Donald Trump başkanlığındaki ABD Hükümeti, giderayak Çinli şirketlere yönelik baskılarını tüm hızıyla artırmaya devam ediyor. 1,5 yıldır Huawei’ye uyguladığı ticaret yasağıyla Amerikan şirketlerinin Huawei ile işbirliği yapmasını engelleyen ABD, benzer bir yaptırımı yine uyguladı. Ticaret Bakanlığı, aralarında DJI markasının da bulunduğu onlarca Çinli şirketi varlık listesine alarak bu şirketlerin Amerikan firmalarıyla ticaret yapmasını engelledi.
DJI: ABD yasağı, ürünlerimizin satışını engellemeyecek
Konuyla alakalı olarak DJI’ın yetkilileri ise, çok geçmeden bir açıklama yaptılar. The Verge ekibine verdiği demeçte Amerikalı kullanıcıların ülke sınırları içerisinde DJI dronelarını ve diğer ürünlerini alabileceklerini söyleyen firma, karardan dolayı üzgün olduklarının da altını çizdi. Yetkililerinin açıklamasının tam metni şu şekilde:
“DJI, ABD Ticaret Bakanlığı’nın kararından dolayı hayal kırıklığına uğramıştır. Buna karşın Amerika’daki müşterilerimiz DJI ürünlerini hala normal bir şekilde almaya ve kullanmaya devam edebilirler. Misyonumuz olan ve dünyaya fayda sağlayan sektörün en yenilikçi ürünlerini geliştirme noktasındaki kararlılığımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”
DJI’ın suçu ne?
Dünya’nın dört bir yanına götürdüğü demokrasilerle nam salan ABD, DJI markasını Çin Hükümeti’ne Sincan bölgesindeki gözaltı kamplarını izlemek maksadıyla insansız hava araçları sağlamakla suçluyor. Hazırladığı raporda DJI’ın ürünlerinin, Çin Hükümeti işbirliğiyle bu şekilde kullanılmasını “insan hakları ihlali” olarak nitelendiren ABD, aynı zamanda DJI’ın casusluk yaptığını da düşünüyor.
İşte DJI’ın bu sebeple ABD Hükümeti’nin radarına girdiğini söyleyebiliriz. Bu arada ABD’nin herhangi bir şirketi varlık listesine almasının ne anlama geldiğini de kısaca açıklayalım: ABD’nin varlık listesine aldığı firmalar, Amerikan şirketleriyle işbirliği yapamıyorlar. Daha doğrusu yapabiliyorlar, ama Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilmesi kaydıyla yapabiliyorlar. Bu anlamda ABD, mantıken yasakladığı bir firmaya izin de vermeyeceği için işbu 60 şirket dahil olmak üzere yasaklanan tüm firmaların işi zorlaşmış oluyor.
Güvenlik
Instagram hatası yüzünden kullanıcıların mail adresleri açığa çıktı
Facebook bünyesinde faaliyet gösteren Instagram uygulamasındaki bir hata nedeniyle, kullanıcıların e-posta adreslerinin ve doğum günlerinin açığa çıktığı tespit edildi. Hataya sebep olan şeyin ise, şirketin işletme hesapları üzerinde test etmekte olduğu yeni bir özellik olduğu anlaşıldı. Ayrıca hatanın Facebook geliştiricileri tarafından düzeltildiği de bildiriliyor.
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Instagram’ın kullanıcılara e-posta ve doğum günü gibi özel bilgilerini hiç kimseyle paylaşmayacağı ve güvenli kalacağına dair söz verdiğini hepimiz biliyoruz. Normalde Instagram hesabı açarken eklediğimiz e-posta adresi ve doğum günü bilgileri sadece bize özel kalır ve diğer kullanıcılar tarafından görülemezler. Ancak bu hafta paylaşılan bir araştırmaya göre Instagram, denediği bir özellik yüzünden kullanıcılarını istem dışı da olsa mağdur etmiş olabilir.
Hata, özellikle gizli Instagram profillerini etkiliyor
İlk olarak güvenlik araştırmacısı Saugat Pokharel tarafından keşfedilen hataya göre Facebook, Instagram’la birlikte işletme hesapları üzerinde test ettiği bir özellikte meydana gelen güvenlik açığı sebebiyle küçük çaplı bir saldırıya maruz kaldı. İşin içinde Facebook’un işletme hesapları için geliştirdiği Facebook Business Suite aracının da olduğu hatanın işleyişini temel olarak şu şekilde açıklanıyor:
Güvenlik açığını Facebook’un Facebook Business Suite aracında tespit ettiğini söyleyen Saugat Pokharel’in ifadelerine göre; profilini Instagram’la bağlayan bir Facebook işletme hesabı kullanıcısı eğer Facebook’un yeni özelliklerini denediği test grubuna dahilse ve Business Suite aracına erişebiliyorsa, herhangi bir Instagram kullanıcısının özel bilgilerini öğrenmek için, o kullanıcıya içeriği önemli olmayan bir mesaj göndermesi yetiyor. Mesaj gönderildikten sonraysa ilgili mesajın yanında, hedef kişinin e-posta adresi ve doğum günü gibi özel bilgileri şıp diye beliriveriyor.
Saugat Pokharel konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada, bu hatanın özellikle gizli hesapları ve DM’sini herkese açık yapmayan hesapları etkilediğini ifade etti. Yani hesabını gizli tutan veya DM’sini herkese açık yapmayan biriyseniz, farkında olmadan özel bilgileriniz açığa çıkmış olabilir. Nitekim böyle olsa olmuş olsa bile kullanıcılar olarak elinizden pek bir şey gelmeyecek. Zira sosyal medya platformları malumumuz söz konusu güvenliğe gelince mavi boncuk dağıtırlar ama bunun gibi problemler olduğu zaman “hatayı çözmekle” yetinirler.
Bu arada Saugat Pokharel’in söz konusu Instagram hatasını Facebook geliştiricilerine bildirdiğini ve bundan kısa bir süre sonra da Facebook’un hatayı düzelttiğini ekleyelim. Yani şu an için tehlikenin geçtiğini söyleyebiliriz.
Samsung
Samsung Galaxy S21 duvar kağıtları ortaya çıktı [İndir]
Samsung Galaxy S21 serisi daha çıkmadan, duvar kağıtları gelmeye başladı. Eğer uzun vadede Galaxy S21 sahibi olamayacağınızı düşünüyorsanız, Android telefonunuza kuracağınız bu duvar kağıtları sayesinde en azından “o duyguyu” birazcık yaşayabilirsiniz.
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Samsung Galaxy S serisinin yeni üyesi olan Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra 14 Ocak 2021’de tanıtılacak. Nereden baksanız 1 aydan az bir zaman kala karşımıza çıkacak olan Galaxy S21 serisinin duvar kağıtlarıysa şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Rehberimizin devamında paylaşacağımız link üzerinden Android telefonunuza indireceğiniz S21 duvar kağıtları sayesinde, telefonunuza farklı bir hava katabilirsiniz.
Bu duvar kağıtları resmî değil, yani Samsung tarafından paylaşılmadılar; ancak Android Central’ın haberine göre, Rydah isimli müzikal odaklı bir site tarafından Android kullanıcılarının beğenisine sunulmuş durumdalar. Dolayısıyla %1 de olsa, Galaxy S21 serisinin duvar kağıtları olarak paylaşılan bu görüntülerin gerçekten Galaxy S21’e ait olmayabilecekleri konusunda küçük bir dipnot eklememizde fayda var. Ancak genelde böyle duvar kağıdı sızıntıları doğru çıkıyor.
Samsung Galaxy S21 duvar kağıtları
Doğrusunu isterseniz bu duvar kağıtları gerçekten Galaxy S21 serisine ait olsunlar veya olmasınlar, aşırı havalı ve göze hoş göründükleri için yine de telefonunuzda tutmak isteyeceğinize eminim. Tabii ki siyah arka plan üzerine yapılmış farklı farklı renklerden oluşan karışımları sevmiyorsanız orası ayrı, ancak bu tarz duvar kağıtları hoşunuza gidiyorsa mutlaka indirip kullanmalısınız.
Samsung Galaxy S21 duvar kağıtlarını, isterseniz direkt fotoğraflardan birine basılı tutup “İndir” butonuna tıklayarak indirebilir; isterseniz de aşağıda paylaştığımız ZIP dosyası üzerinden toplu halde indirebilirsiniz. Benim tavsiyem ZIP dosyasını indirin, zira ZIP’e sıkıştırılan dosyalar kalitesi bozulmadan telefonunuza inecekler. Bu arada duvar kağıtları sadece 3 tane değil, dosyada daha fazlası var.
DUVAR KAĞITLARINI İNDİRMEK İÇİN BURADAKİ LİNKE TIKLAYIN.
Samsung Galaxy S21’lerin bilinen özellikleri
Android telefonunuza Samsung Galaxy S21 serisine özel duvar kağıtları indirdiğinize göre, isterseniz birazcık da Galaxy S21 serisi hakkındaki sızıntılara bakabilirsiniz.
Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi arasından şu ana kadar Galaxy S21 Ultra modelinin başta olmak üzere diğer modellerin de özelliklerin bazılarını biliyoruz. Sızıntılara göre S21 Ultra modelinin temel özelliklerinden bazıları; 6,8 inç ekran, 5.000 mAh pil ve 108MP birincil kamera olacak. Ayrıca S21 Ultra, 40MP ön kamerayla birlikte gelecek ve ekran tarafındaysa Quad HD+ çözünürlüğüyle desteklenecek.
Diğer özellikler ise şu şekilde:
Oyun
Microsoft’tan Xbox One kullanıcılarına Cyberpunk 2077 uyarısı!
Microsoft Store platformunda, Xbox One oyun konsolu sahipleri Cyberpunk 2077 ile alakalı olarak bugün itibariyle uyarı görmeye başlayacaklar. Dijital mağazasına eklediği uyarıda, Cyberpunk 2077’yi oynayacaklara performans sorunlarıyla cebelleşebileceklerini söyleyen Microsoft, güncelleme çıkana kadar sorunların devam edeceğinin altını çiziyor.
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Cyberpunk 2077, oyun dünyasının yaralı ceylanına döndü
Oyun dünyası şu sıralar gözünü fal taşı gibi açmış ve Cyberpunk 2077’de yaşanan gelişmelere odaklanmış durumda. Bildiğiniz üzere Cyberpunk 2077, Xbox One ve PlayStation’da geçen haftadan itibaren piyasaya sürüldü ancak piyasaya sürülen tek şey Cyberpunk 2077’nin kendisi olmadı. Zira oyunu uzun zamandır heyecanla bekleyen özellikle Xbox One ve PlayStation 4 sahipleri, Cyberpunk 2077’nin beraberinde getirdiği hatalar nedeniyle ilk günden beridir oyunda yaşadıkları akıl almaz hataları ve performans sorunlarını dillendiriyorlar.
Hal böyle olunca bütün Xbox ve PlayStation kullanıcıları hep bir ağızdan tepkiler göstermeye başlamış ve en nihayetinde çoğu kişi oyun iade etmişti. Üstüne üstlük Sony daha radikal bir karar alarak Cyberpunk 2077’yi PS Store’dan kaldırmıştı. Microsoft ise oyunu kaldırmadı, ancak bugünden itibaren mağazasına Cyberpunk 2077 hakkında uyarılar eklemeye başladı.
Eklediği uyarıda Cyberpunk 2077’yi oynayacak olanları olası performans sorunlarına karşı bilgilendiren yazılım devi, problemlerin güncelleme çıkana kadar devam edeceğini belirtiyor. Bugünden itibaren Microsoft Store’daki Cyberpunk 2077 bölümünde görülecek uyarının tam hali şu şekilde:
“Kullanıcılar, güncelleme çıkana kadar bu oyunu Xbox One konsollarında oynarken performans sorunları yaşayabilirler.”
Cyberpunk 2077’nin başına gelenler tabiri caizse belki de pişmiş tavuğun bile başına gelmemiştir. En kötüsü de, Sony’nin oyunu PlayStation Store’dan kaldırmasına kadar sebep olacak problemlerin tam olarak ne zaman ortadan kalkacağının bilinmemesi. Oyunun geliştiricisi CD Projekt Red, bugün itibariyle Cyberpunk 2077’ye 1.05 güncellemesini konsollar için kullanıma sundu. Bu yamayla birlikte sorunların tümden ortadan kalkıp kalkmadığıysa henüz belli değil, bu anca oyunculardan gelen geri bildirimlerde belli olacak.
Bu arada dün paylaştığımız rehberimizde, Cyberpunk 2077 para iadesi alma sürecinden detaylıca bahsetmiştik. İsterseniz buradaki bağlantıya tıklayarak rehberimizi okuyabilirsiniz.
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