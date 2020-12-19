DJI, ABD yasağının ürünlerinin satışını engellemeyeceğini söyledi

ABD Hükümeti, aralarında dünyaca ünlü DJI markasının da bulunduğu 60’tan fazla Çinli şirketi dün kara listesine almıştı. Karara ilişkin DJI markası ise yeni bir açıklama yaptı. Açıklamasında ABD’nin yasağının ülkedeki drone satışını engellemeyeceğini ve kullanıcıların hala dronelarını satın alabileceklerini söyleyen firma, ABD’nin kararından ötürü hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdi.

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Donald Trump başkanlığındaki ABD Hükümeti, giderayak Çinli şirketlere yönelik baskılarını tüm hızıyla artırmaya devam ediyor. 1,5 yıldır Huawei’ye uyguladığı ticaret yasağıyla Amerikan şirketlerinin Huawei ile işbirliği yapmasını engelleyen ABD, benzer bir yaptırımı yine uyguladı. Ticaret Bakanlığı, aralarında DJI markasının da bulunduğu onlarca Çinli şirketi varlık listesine alarak bu şirketlerin Amerikan firmalarıyla ticaret yapmasını engelledi.

DJI: ABD yasağı, ürünlerimizin satışını engellemeyecek

Konuyla alakalı olarak DJI’ın yetkilileri ise, çok geçmeden bir açıklama yaptılar. The Verge ekibine verdiği demeçte Amerikalı kullanıcıların ülke sınırları içerisinde DJI dronelarını ve diğer ürünlerini alabileceklerini söyleyen firma, karardan dolayı üzgün olduklarının da altını çizdi. Yetkililerinin açıklamasının tam metni şu şekilde:

“DJI, ABD Ticaret Bakanlığı’nın kararından dolayı hayal kırıklığına uğramıştır. Buna karşın Amerika’daki müşterilerimiz DJI ürünlerini hala normal bir şekilde almaya ve kullanmaya devam edebilirler. Misyonumuz olan ve dünyaya fayda sağlayan sektörün en yenilikçi ürünlerini geliştirme noktasındaki kararlılığımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

DJI’ın suçu ne?

Dünya’nın dört bir yanına götürdüğü demokrasilerle nam salan ABD, DJI markasını Çin Hükümeti’ne Sincan bölgesindeki gözaltı kamplarını izlemek maksadıyla insansız hava araçları sağlamakla suçluyor. Hazırladığı raporda DJI’ın ürünlerinin, Çin Hükümeti işbirliğiyle bu şekilde kullanılmasını “insan hakları ihlali” olarak nitelendiren ABD, aynı zamanda DJI’ın casusluk yaptığını da düşünüyor.

İşte DJI’ın bu sebeple ABD Hükümeti’nin radarına girdiğini söyleyebiliriz. Bu arada ABD’nin herhangi bir şirketi varlık listesine almasının ne anlama geldiğini de kısaca açıklayalım: ABD’nin varlık listesine aldığı firmalar, Amerikan şirketleriyle işbirliği yapamıyorlar. Daha doğrusu yapabiliyorlar, ama Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilmesi kaydıyla yapabiliyorlar. Bu anlamda ABD, mantıken yasakladığı bir firmaya izin de vermeyeceği için işbu 60 şirket dahil olmak üzere yasaklanan tüm firmaların işi zorlaşmış oluyor.